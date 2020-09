Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ACTUALIZACIÓN: Lamentablemente, aunque el sitio web de Toonify todavía existe, sus propietarios han tenido que suspender el servicio debido a una demanda sin precedentes.

"Lo siento, Toonify Yourself está desconectado por el momento", se lee en el sitio.

"Parece que fue una idea popular y los costos del servidor aumentaron rápidamente, así que decidimos apagarlo. Gracias a todos los que probaron el modelo y compartieron los resultados.

"Si encontramos una forma de pagarlo, o un formato más rentable, ¡lo devolveremos! Pero hasta entonces, ¡gracias por todas las Toonifcations!"

En caso de que vuelva en algún momento, aquí está nuestro artículo original sobre cómo usarlo (como se publicó anteriormente el jueves 17 de septiembre de 2020) ...

Una nueva locura de caras está arrasando en las redes sociales. Hemos cambiado de género y nos hemos vuelto más jóvenes o mayores, pero ahora puedes ver cómo te verías en una película animada.

Toonify es un sitio web de Justin Pinkney y Doron Adler. Utiliza el aprendizaje profundo para reconocer caras y convertir características en equivalentes de dibujos animados. Y es divertidísimo.

Los propietarios del sitio prometen que las fotos no se almacenarán ni utilizarán para ningún otro propósito que no sea el proceso de toonificación.

A continuación, encontrará instrucciones sobre cómo puede hacerlo usted mismo.

- Primero, tome una foto de su rostro (en un teléfono o cámara) y diríjase a toonify.justinpinkney.com .

- Busque su foto a través del cargador del sitio en la parte superior de la página.

- Haga clic en el botón "Toonify".

- Poco tiempo después, su imagen Toonified aparecerá junto con el original. Puede hacer clic en él o arrastrarlo fuera de la pantalla para guardarlo.

Todo es sencillo, aunque una cosa que notamos es que, aunque una imagen se ve bien, es posible que el software utilizado no reconozca su rostro. Aconsejamos asegurarse de que la iluminación sea buena y que sus rasgos (ojos, etc.) no estén sombreados.

"El algoritmo funciona mejor con imágenes de alta resolución sin mucho ruido. Mirar directamente a la cámara también parece funcionar mejor. Algo como una foto corporativa en la cabeza tiende a funcionar bien", sugiere en el sitio de Toonify.

Lo último que debe hacer es compartirlo en la red social que elija y dejar que se produzca la risa.

Escrito por Rik Henderson.