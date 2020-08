Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - TikTok está demandando a la administración del presidente Donald Trump, alegando que su orden que prohíbe las transacciones con la empresa matriz ByteDance infringe las protecciones del debido proceso, va más allá del alcance de las reglas de sanciones y no proporciona evidencia de que TikTok sea una amenaza para la seguridad nacional.

"La Orden Ejecutiva emitida por la Administración ... tiene el potencial de despojar a esa comunidad de los derechos sin ninguna evidencia que justifique una acción tan extrema y sin ningún debido proceso", escribió ByteDance en una publicación . "Estamos totalmente en desacuerdo con la posición de la Administración de que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional y hemos articulado estas objeciones anteriormente".

La demanda de ByteDance argumenta que Trump ignoró la cooperación de TikTok con el Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. Y que las comunicaciones personales, que afirma que deberían incluir aplicaciones, generalmente están exentas de sanciones y protegidas por la Primera Enmienda.

La empresa con sede en China explicó:

"Ahora es el momento de actuar. No nos tomamos la demanda al gobierno a la ligera, sin embargo, sentimos que no tenemos más remedio que tomar medidas para proteger nuestros derechos y los derechos de nuestra comunidad y empleados. En nuestra queja dejamos en claro que creemos que la Administración ignoró nuestros extensos esfuerzos para abordar sus preocupaciones, que llevamos a cabo plenamente y de buena fe incluso cuando no estábamos de acuerdo ".

ByteDance también dijo que la orden de la administración Trump "no se basa en preocupaciones genuinas de seguridad nacional". Además, señaló que expertos independientes en seguridad nacional y seguridad de la información han "expresado dudas sobre si su objetivo de seguridad nacional declarado es genuino".

TikTok se usa para crear y compartir videos . Los creadores pueden aprovechar el amplio catálogo de efectos de sonido, música y filtros de la aplicación para grabar clips cortos de ellos mismos bailando y sincronizando los labios. Hay una cantidad incalculable de videos por descubrir: videos de bricolaje y manualidades, comedia, lo que sea.

Trump le ha dado a ByteDance hasta el 12 de noviembre para vender TikTok o enfrentar una prohibición. Se informa que Microsoft, Oracle y Twitter están interesados en comprar.

Escrito por Maggie Tillman.