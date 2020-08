¿Qué es Triller? Explicación de la alternativa de TikTok

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con una posible prohibición de TikTok en el horizonte en los EE. UU., Existe un creciente interés en alternativas a la aplicación . Y uno de los más destacados en este momento es Triller, en gran parte porque ha estado reclutando agresivamente A-listers de las redes sociales, pero también porque es un clon directo de TikTok.

Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre Triller.

Triller ha existido desde 2015, pero recién ahora está comenzando a recibir mucha atención. Es una aplicación de video social que puede usar para ver o crear videos de 15 segundos de duración, que se pueden editar fácilmente con herramientas dentro de la aplicación, que incluyen música, filtros, dibujos y más. Una vez que publique un video "Triller", otros usuarios pueden compartirlo, comentarlo o usar el sonido en sus propios videos. Triller tiene actualmente alrededor de 120 millones de descargas en todo el mundo.

Si sabe cómo funciona TikTok , sabrá de inmediato cómo funciona Triller. La funcionalidad e incluso la interfaz de usuario de ambas aplicaciones son increíblemente similares. Puede seguir a otros usuarios de Triller, comentar y dar me gusta en sus videos, buscar y descubrir videos para ver, grabar y grabar videos usted mismo, etc. No necesita una cuenta para ver Trillers, al igual que no necesita una cuenta para ver TikToks, pero sí necesita una para publicar un Triller.

Desde el momento en que abre la aplicación, accede a la página de inicio de Triller, o la transmisión de video, que se divide en tres pestañas: Siguiendo, Música y Social. La música y las redes sociales se parecen mucho a la página For You de TikTok. Puede ir a cualquiera de estas áreas para encontrar inmediatamente videos de tendencia de otros creadores. Todos los videos en Triller son verticales y en pantalla completa, y puedes deslizarlos hacia arriba o hacia abajo para encontrar más para ver. ¡Fácil!

Confusamente, no hay forma de acceder a Inicio desde la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior y brinda acceso a otras páginas de la aplicación. Pero, en cualquier momento, puede cerrar una página en Triller para encontrar fácilmente el camino de regreso a las secciones Siguiente, Música y Social en la página de inicio.

En la barra de navegación, verá un símbolo musical. Esto apunta a Discover. Vaya aquí para buscar y encontrar música. Una vez que encuentre una pista que le guste en la página Descubrir, puede seleccionarla, reproducirla, usarla en su propio Triller o continuar para ver los mejores videos con esa pista. ¡Sencillo! Triller tiene asociaciones de licencias con Warner Music Group, Sony Music Entertainment y Universal Music Group, por lo que se puede encontrar mucha música.

En la barra de navegación, verá un símbolo de lupa. Esto apunta a la búsqueda. Vaya aquí para buscar y encontrar videos de cualquier tipo. Verá una barra de búsqueda en la parte superior, seguida de una tabla de clasificación, videos destacados, videos principales y videos recomendados. Es bastante evidente. Simplemente toque el video que desea ver, y desde allí podrá interactuar con él o deslizar el dedo para continuar buscando otros Trillers geniales para ver.

En la barra de navegación, verá un símbolo +. Esto apunta a Cargar. Vaya aquí para grabar y compartir Trillers. Se le dará la opción de crear un video musical o un video social. Con los videos musicales, debe comenzar seleccionando una canción. Puede recortar el audio y luego comenzar a filmar. Sin embargo, con los videos sociales, comienzas a grabar instantáneamente. Ambas opciones le permiten agregar filtros, hacer diferentes tomas, ajustar la velocidad, acercar y usar un temporizador.

Triller le permite obtener una vista previa de su video antes de publicarlo. También puede agregar un título, una categoría, información de ubicación e incluso configurarlo como privado antes de publicar.

En la barra de navegación, verá un símbolo de campana. Esto apunta a Actividad. En esta página, verá dos secciones para usted y siguiente. Le muestra todas y cada una de las reacciones a sus comentarios y videos, mientras que Siguiente le muestra la actividad de aquellos a los que sigue, nuevamente, al igual que TikTok.

En la barra de navegación, verá el símbolo de una persona. Esto apunta a Perfil. En esta página, verá su perfil público, incluyendo a quién sigue y quién le sigue. Puede editar su perfil, foto, nombre, nombre de usuario y más desde Perfil. También en su perfil, puede ver sus borradores de Triller, que son privados y solo usted puede verlos. Cuando vayan a otros, vayan a su perfil, solo verán videos públicos e información de los seguidores.

Finalmente, para editar su configuración, vaya a Perfil en la barra de navegación y presione el engranaje de configuración en la esquina superior de su página de Perfil. Desde esta área, puede ajustar la configuración de su cuenta, la configuración de privacidad y establecer sus preferencias de video preferidas, como la resolución. ¡Sencillo!

Triller tiene su sede en Los Ángeles y es propiedad de Proxima Media, una firma lanzada por el productor de cine de Hollywood Ryan Kavanaugh, quien junto con su equipo ejecutivo es responsable de producir más de 200 películas, como Girl with the Dragon Tattoo y The Social Network. Triller cerró recientemente una ronda de $ 50 millones que valoró a la compañía en $ 300 millones. TechCrunch dijo que, según los informes, ahora está buscando $ 250 millones con una valoración de $ 1,250 millones.

El presidente Donald Trump se unió notablemente a Triller en protesta por TikTok. Y algunas de las estrellas más grandes de TikTok también han comenzado recientemente a acudir en masa a la aplicación. Josh Richards, Griffin Johnson y Noah Beck, por ejemplo, se unieron recientemente, aunque usan productos de Triller en sus videos, lo que sugiere que se han asociado con el servicio para crear contenido. Otras celebridades, como Justin Bieber, Rita Ora y Kevin Hart, también están en Triller.

¿Qué información recopila Triller?

Según Trillers política de privacidad, la aplicación recopila los siguientes datos de sus usuarios: "Nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, dirección, dirección de correo electrónico, datos de acceso a las redes sociales, número de teléfono, fotografía y nombre de usuario / contraseña". También puede conectarse con Facebook y Twitter, lo que permite que la aplicación acceda a la información que sus usuarios han compartido en esos servicios. Triller también recopila la información de ubicación de los usuarios y los datos del dispositivo.

Visite el sitio web de Triller para obtener más detalles; aquí también tiene una página de preguntas frecuentes . También tenemos este resumen de otras alternativas de TikTok y Triller aquí .

Escrito por Maggie Tillman.