Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La segunda versión de la aplicación de rastreo de contactos NHS COVID-19 ha entrado oficialmente en pruebas nuevamente, una vez más regresando a la Isla de Wight para probar la eficiencia de la nueva aplicación. Esta vez, las pruebas también se extenderán al distrito londinense de Newham.

La aplicación está diseñada para actuar como un sistema de rastreo de contactos, lo que permite a las personas en el Reino Unido realizar sus actividades, pero recibir alertas si han estado muy cerca de alguien que luego da positivo a COVID-19.

La aplicación forma parte del programa NHS Test and Trace en el Reino Unido, pero lo más importante es que llenará los vacíos que el rastreo manual de contactos no puede, es decir, podrá registrar contactos con personas que no conoce. Eso, por ejemplo, significaría que si estuviera en un autobús lleno de gente y luego se enfermara y dio positivo en la prueba, hay una mayor probabilidad de alcanzar a esas otras personas en ese autobús para alertarlas del riesgo.

La aplicación NHS utilizará la configuración del marco de Apple y Google que permite que los dispositivos iPhone y Android registren el contacto entre sí mediante Bluetooth. Es un sistema de muy bajo consumo de energía que funciona en segundo plano una vez que haya instalado la aplicación, pero significa que se puede crear un mapa de contacto anónimo a medida que avanza el día.

Todos los datos permanecen en su teléfono hasta que tenga algo que informar, y Apple y Google respaldan la privacidad.

Hemos desarrollado una nueva #NHSTestandTraceapp para ayudar a combatir la propagación del coronavirus.



La aplicación de última generación será probada por voluntarios de la Isla de Wight, @NHSVolResponder en Inglaterra y más tarde residentes de Newham.



Más información: https://t.co/xEwGVxUCML pic.twitter.com/gKHM5JJhU1 - Aplicación NHS Test and Trace (@NHSTestTraceapp) 13 de agosto de 2020

Pero la aplicación que se ha desarrollado para el Reino Unido hace un poco más que solo rastrear contactos. También le permitirá registrarse en los lugares. Al escanear un código, podrá registrarse en una ubicación, como un restaurante o bar, lo que significa que si hay un brote en esa ubicación, puede ser contactado en el futuro.

También se le pedirá que ingrese el inicio de su código postal, para que pueda obtener información a través de la aplicación sobre la situación actual en su área local. Este será un método para comunicarse sobre bloqueos o restricciones locales.

Además, la aplicación le permitirá verificar sus síntomas y proporcionar una ruta para reservar una prueba, y la aplicación lo dirigirá al sitio web del NHS.

Si a través de cualquiera de las medidas anteriores, se le advierte que ha estado en contacto cercano con alguien que da positivo en la prueba de coronavirus, o que usted mismo da positivo, habrá consejos sobre cuánto tiempo debe aislarse, así como un temporizador de cuenta regresiva. para que pueda comprobar cuándo puede volver a la vida normal.

El funcionamiento normal de la aplicación será anónimo, por lo que no hay peligro de que te identifiquen a través de la aplicación o de los contactos denunciados. El Departamento de Salud y Atención Social ha dicho todo el tiempo que su uso será voluntario y que puede eliminar la aplicación y todos los datos en cualquier momento.

Sin embargo, se cree que el Reino Unido necesitará una adopción cercana al 60 por ciento para que la aplicación sea realmente efectiva para combatir la enfermedad y asegurarse de que demasiados contactos no pasen desapercibidos.

Actualmente no se sabe cuánto tiempo durarán las pruebas.

Dido Harding, presidente ejecutivo del programa NHS Test and Trace, dijo: "Es realmente importante que hagamos que sea lo más fácil posible para todos participar con NHS Test and Trace. Al lanzar una aplicación que respalde nuestro enfoque integrado y localizado de NHS Test and Trace, cualquier persona que tenga un teléfono inteligente podrá averiguar si está en riesgo de contraer el virus, solicitar una prueba rápida y fácilmente y acceder a la orientación y el asesoramiento adecuados ".

Escrito por Chris Hall.