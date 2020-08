TikTok se está moviendo hacia videos de formato más largo con More on TikTok

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que TikTok haya comenzado con videos cortos, pero la forma en que leyó las hojas de té y aumentó el límite de 15 segundos a 60 para permitir clips más extendidos ha sido un gran éxito.

Ahora podría estar avanzando en la misma dirección: una nueva aplicación para dispositivos Amazon Fire TV, llamada More on TikTok, permitirá videos más largos aún.

La aplicación permitirá a los usuarios navegar por el contenido de TikTok y los creadores que conocen tan bien, al tiempo que incluye compilaciones y listas de reproducción que TikTok mismo seleccionará.

También habrá contenido detrás de escena, entrevistando a grandes creadores y mostrando su proceso. Si eso suena como un paso hacia la programación original, estamos pensando lo mismo.

TikTok dice que la medida se trata en parte de ayudar a las personas a ver TikTok juntas, sin tener que amontonarse alrededor de una pequeña pantalla de teléfono.

Sin embargo, por ahora, la aplicación será relativamente básica, simplemente una experiencia de visualización en la que los usuarios ni siquiera pueden iniciar sesión para obtener su propia versión personalizada de feeds. Llegará primero a los dispositivos Amazon Fire TV, una estrategia interesante, pero que capturará una variedad de televisores inteligentes y cajas y dispositivos de transmisión.

Por supuesto, en el trasfondo de todo esto están los problemas continuos que encuentra TikTok con su presencia y operaciones en los Estados Unidos. Por ahora, eso no tiene nada que ver con este lanzamiento, pero si las cosas cambian, sin duda More on TikTok también se vería afectado.

De todos modos, la aplicación debería estar disponible para los usuarios de US Fire TV a partir de ahora; puedes decir "Alexa, abre Más en TikTok" para configurarla.

Escrito por Max Freeman-Mills.