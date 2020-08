¿Está finalmente casi lista la aplicación de rastreo de contratos del Reino Unido?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La aplicación de rastreo de contactos del Reino Unido está casi lista para ser probada por el público. Le alertará si ha estado muy cerca de alguien que luego se le diagnostica Covid-19.

La aplicación se retrasó mucho, tuvo una prueba en la Isla de Wight y, según los informes, costó £ 11 millones antes de que se decidiera cambiarla al método Apple-Google para rastrear otros teléfonos.

El cambio se decidió después de que la aplicación original no funcionara correctamente en el iPhone y, por lo tanto, no era lo suficientemente precisa porque Apple no permitiría que las llamadas aplicaciones de rastreo Covid-19 centralizadas accedan a Bluetooth de tal manera que la conexión Bluetooth se mantendría. Las estadísticas de la prueba de la Isla de Wight muestran que la aplicación NHS solo reconoció el 4% de los teléfonos Apple y el 75% de los dispositivos Android.

De manera algo tardía, la aplicación también le permitirá escanear códigos QR cuando visite lugares para rastrear y rastrear tal como lo hacen en otros países: esto es lo que están haciendo en Australia . Si ya ha estado en un bar o restaurante en el Reino Unido, estará familiarizado con la necesidad de firmar un papel, pero no es un método sostenible.

The Times dice que a los usuarios de la aplicación también se les podría dar un recuento de cuántas veces al día han estado a dos metros de cualquier otra persona con la aplicación instalada durante más de 15 minutos con la esperanza de cambiar su comportamiento.

Escrito por Dan Grabham.