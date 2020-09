Las mejores alternativas de TikTok 2020: cinco aplicaciones para compartir videos para probar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - TikTok no es para todos. A algunas personas les preocupa la seguridad de la aplicación, mientras que a otras no les gusta y nunca les gustará. Está bien. Pero si está interesado en crear y compartir videos, especialmente clips de formato corto con filtros, música y otros efectos aplicados, realmente no puede vencer a TikTok. Afortunadamente, hay aplicaciones que intentan ofrecer una experiencia similar. Aquí hay algunas alternativas de TikTok que están ganando fuerza en Apple App Store y Google Play Store.

Tal vez uno sea exactamente lo que quieres.

Nuestra selección de las mejores alternativas a TikTok

Dubsmash

Web: dubsmash.com | iOS: dubsmash | Android: Dubsmash

Dubsmash de Mobile Motion ha existido durante más de cinco años, con más de cien millones de usuarios de descargas en todo el mundo. Te permite ver y crear videos cortos de 10 segundos. Puede combinar o "aplastar" los clips que cree con sonidos pregrabados conocidos como doblajes: sacar caras, inventar nuevos bailes, sincronizar los labios de las películas, lo que sea que desee hacer. Incluso puedes hacer grabaciones de doblaje personalizadas. O simplemente puede explorar diferentes secciones y feeds para encontrar videos que le gusten ver.

Byte

Web: byte.com | iOS: Byte | Android: Byte

Byte proviene directamente del creador de Vine. Al igual que Vine, te permite editar y compartir videos en bucle. Puede editar el metraje que ha grabado fuera de la aplicación, o puede usar la cámara incorporada de la aplicación para grabar videos de seis segundos, todos los cuales luego se pueden cargar en su página. "La nostalgia es nuestro punto de partida, pero el siguiente paso depende de ti", se lee en la descripción de la aplicación en la App Store de Apple. Byte también presenta a los usuarios una fuente de contenido de las personas que siguen, además de una página para encontrar contenido nuevo.

Triller

Web: triller.co | iOS: Triller | Android: Triller

Triller es una aplicación sencilla que te permite, tanto si eres un artista famoso como si eres un ciudadano medio, crear y compartir vídeos musicales. También puedes usar Triller para bailar, sincronizar los labios y hacer comedia, como puedes hacerlo con TikTok. Ofrece más de 100 filtros y herramientas de edición. De hecho, Triller utiliza una tecnología de edición de IA que le ayuda a hacer instantáneamente varios videos en una pista de diferentes longitudes. En 2019, Triller tenía alrededor de 26 millones de usuarios y 120 millones de descargas.

Funimate

Web: funimate.com | iOS: Funimate | Android: Funimate

Funimate te permite crear y editar videos en bucle. Técnicamente, se presenta como una forma para que los jóvenes editen y compartan videos musicales. Repleto de efectos, filtros y transiciones avanzados en tiempo real, puede usar Funimate para dibujar en grabaciones, agregar letras, luces de neón, así como cortar, recortar y fusionar muchos clips. También puede usar emoji, pegatinas, crear sus propios efectos y participar en desafíos diarios. Funimate dice que ha alcanzado el número uno en la App Store en más de 100 países.

Chingari

Web: chingari.io | iOS: Chingari | Android: Chingari

Chingari es una alternativa india a TikTok, con la mayoría de los videos sobre música y baile. Se siente un poco lento y torpe. Pero, según los informes, está agregando 300,000 usuarios cada hora y obtiene más de 2.2 millones de vistas de video por hora. Tiene una interfaz de mosaico, completa con una zona de juego separada donde puedes jugar concursos para ganar premios en efectivo. En términos de creación de videos, tiene varios filtros y le permite agregar música de fondo a los videos. También puede configurar un temporizador y cambiar la velocidad.

Escrito por Maggie Tillman.