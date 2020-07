Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Discord, para quienes lo conocen y lo usan, y hay 100 millones de usuarios en todo el mundo, es sinónimo de juego. O, al menos, esa era la idea original. Pero eso está a punto de cambiar, ya que reduce el enfoque del juego a su marca.

"Mirando hacia el futuro, [Discord] queremos centrarnos en las experiencias y las personas que le importan", dice la voz en off en el video Your Place To Talk de la compañía, publicado el 30 de junio de 2020.

"Eso no siempre incluye juegos. En muchos casos nos dijiste que no incluye juegos en absoluto. Dijiste que solo quieres un lugar confiable para que tú y tus amigos pasen el rato y hablen".

Parece que, en la revolución en el hogar donde Zoom está en aumento , Discord quiere un pedazo del pastel más grande. Y eso es lo suficientemente justo. Ya ofrece muchas funciones de sala de chat que no puede obtener en otro lugar, especialmente para grupos grandes, con bots y herramientas de moderación, por lo que ampliar el atractivo es el siguiente paso lógico.

También es algo que ha sucedido naturalmente en los últimos tiempos de todos modos. Entonces, alejarse de su marca exclusiva para jugadores es algo que la comunidad comenzó a hacer antes de que la compañía decidiera presionar el gran botón verde de todos modos.

No es que Discord esté abandonando los juegos por supuesto. "Los juegos siempre serán importantes para nosotros ... pero realmente Discord se trata de ti ". Aw, que dulce.