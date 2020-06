Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Zoom anunció recientemente que no ofrecería encriptación de extremo a extremo (E2EE) de forma gratuita para los usuarios, y fue rápidamente golpeado con críticas desde todos los ángulos.

Ahora, Zoom está cambiando de opinión, al anunciar que todos los que usen el software de videoconferencia recibirán protección AES 256 GCM. La función no se limitará a los usuarios empresariales de Zoom. Está llegando a usuarios gratuitos y de pago. Aparecerá como un cambio de cualquier llamada, por lo que los administradores pueden habilitar o deshabilitar a nivel de cuenta o grupo. Zoom indicó que los usuarios gratuitos deben pasar por un proceso de verificación para habilitar el cifrado.

Tenga en cuenta que, en junio, la compañía sugirió que le preocupaba que los usuarios gratuitos usaran llamadas encriptadas para actividades ilegales.

"Zoom no monitorea de manera proactiva el contenido de la reunión, y no compartimos información con las fuerzas del orden público, excepto en circunstancias como el abuso sexual infantil", dijo Zoom en ese momento . "Planeamos proporcionar cifrado de extremo a extremo a los usuarios para quienes podamos verificar la identidad, lo que limita el daño a estos grupos vulnerables. Los usuarios gratuitos se registran con una dirección de correo electrónico, que no proporciona suficiente información para verificar la identidad ".

Zoom ahora parece estar retrocediendo y, al mismo tiempo, presenta una solución alternativa, al ofrecer a los usuarios gratuitos llamadas encriptadas si realizan una verificación única. Deben proporcionar información adicional, como verificar un número de teléfono a través de un mensaje de texto. "Muchas empresas líderes realizan pasos similares en la creación de cuentas para reducir la creación masiva de cuentas abusivas", explicó Zoom.

Zoom describió su proceso de verificación como "autenticación basada en el riesgo" que "luchará contra el abuso". Una vez verificado, Zoom ofrecerá encriptación de transporte AES 256 GCM de forma predeterminada, lo que dijo es "uno de los estándares de encriptación más fuertes".

Zoom planea ofrecer inicialmente la función de cifrado de extremo a extremo a través de una prueba beta que comenzará a funcionar en julio.