Problemas comunes de Zoom y cómo solucionarlos

A medida que más y más personas recurren a servicios como Zoom , muchos se encuentran con problemas que necesitan solución.

No se preocupe: lo cubrimos con algunas de las soluciones más rápidas y fáciles para los problemas de Zoom si tiene problemas.

En primer lugar, si no puede hacer que Zoom funcione, debe verificar el estado del servicio de Zoom para ver si el problema está al final de Zoom. Apunte su navegador a status.zoom.us y podrá ver si alguno de los servicios de Zoom no funciona, si hay algún problema en curso y qué se está haciendo al respecto.

Cierre las aplicaciones que no esté usando: Zoom y cualquier aplicación de video puede ser exigente en su computadora y conexión a Internet, por lo que vale la pena cerrar las aplicaciones que no necesita si tiene problemas. Eso libera recursos para que Zoom los use.

Asegúrese de estar utilizando la última versión de Zoom: recientemente se han realizado una serie de actualizaciones de Zoom, por lo que vale la pena comprobar que está utilizando la última versión de la aplicación. Por lo general, se le pedirá que actualice cuando abra Zoom si hay una actualización, pero siempre vale la pena verificarlo, ya que algunas características cambian entre actualizaciones.

Mi aplicación sigue fallando o cerrándose: en primer lugar, haga las dos cosas anteriores. Si todavía tiene problemas, intente reiniciar su computadora. Si eso no lo resuelve, verifique si hay actualizaciones de software para su computadora.

Compruebe que no está silenciado: cuando se une a una reunión de Zoom, normalmente tendrá que hacer clic para activar el micrófono, porque está silenciado. Busque el ícono del micrófono en la esquina inferior izquierda, si está tachado, haga clic para activar el micrófono. Si estás en la aplicación móvil, tendrás que "unirte al audio" para poder hablar o escuchar el sonido.

Si usa un micrófono externo: muchos micrófonos externos tienen su propia función de silencio; asegúrese de que el micrófono no esté silenciado.

Verifique su conexión Bluetooth: si se une a una llamada y nadie puede escucharlo, verifique que no esté conectado a un auricular Bluetooth en otra parte de la casa. Es posible que una conexión existente haya reclamado su audio. O, si desea usar un auricular Bluetooth, asegúrese de que esté conectado correctamente al dispositivo que ejecuta Zoom.

Verifique la fuente de audio en Zoom: si está en una llamada y nadie puede escucharlo, puede hacer clic en la flecha hacia arriba para expandir el botón de audio en la aplicación Zoom. Luego verá las opciones disponibles en su computadora para que pueda usar el micrófono correcto.

Verifique la configuración de audio en Zoom: Similar a lo anterior, si no está en una reunión, puede abrir Zoom, abrir la configuración y dirigirse a "audio". Aquí tendrá la opción de configurar sus preferencias, así como probar el micrófono y el altavoz en su PC para ver si funciona. Si su micrófono es demasiado silencioso, puede subir los niveles aquí.

Asegúrese de que la configuración de audio de su PC sea correcta: si no ha podido solucionar el problema a través del Zoom, verifique su configuración o preferencias en su computadora. Por encima de todo lo demás, verifique que realmente funcionen para ayudar a aislar el problema.

El ruido de fondo está interrumpiendo la llamada: si hay demasiado ruido a su alrededor: personas en la casa, ruido del tráfico, animales, aviones, considere usar una aplicación de cancelación de ruido como Krisp . Esto puede reducir el ruido de fondo para que parezca más claro. También puede reducir el ruido de fondo de otros en la llamada, por lo que tampoco escuchará su ruido.

No hay sonido al compartir un video / YouTube: si desea compartir contenido de video con sonido a través del uso compartido de pantalla, deberá marcar la opción "compartir sonido de la computadora" cuando comparta su pantalla. De lo contrario, el único sonido que obtendrá la gente es el que llega a través de su micrófono.

Hay ecos o comentarios en el audio: esto generalmente ocurre cuando un micrófono detecta audio proveniente de los altavoces. Puede ser que el micrófono esté demasiado cerca de los altavoces, puede ser que alguien esté usando un teléfono y una computadora o que varias computadoras estén demasiado juntas. Silenciar el micrófono puede resolver el problema o identificar qué participante (s) está causando los problemas.

Nadie puede verme: si no puede ser visto, y no puede verse a sí mismo, comience por verificar que ha comenzado el video en la llamada. Presione el botón en la esquina inferior izquierda para asegurarse de que se ha unido al video en la llamada. La mayoría de las llamadas comienzan con el video apagado.

Verifique la cámara que está usando: al igual que con el audio, Zoom le permitirá elegir qué cámara usar. Toque la flecha al lado del botón de video y aparecerá una lista de cámaras disponibles. Compruebe que no está utilizando una cámara cubierta o en una computadora portátil cerrada (acoplada), por ejemplo. También es aquí donde podrías encontrar cámaras virtuales, si quisieras convertirte en una papa .

Confirme la configuración de video en Zoom: si ha intentado lo anterior sin éxito, abra la configuración en la aplicación Zoom y examine las opciones de "video". Podrá ver una vista previa desde su cámara web y seleccionar las cámaras web disponibles. Si no puede ver una vista previa de la cámara web, deberá verificar la configuración de su computadora y verificar que su cámara web esté instalada correctamente.

Mi video es bloqueado y se congela: muchos problemas de calidad en el video se deben a los datos. Eso podría deberse a que no tiene una conexión Wi-Fi fuerte, o hay alguien más que usa ancho de banda en su conexión (transmisión en 4K o descarga de archivos grandes, por ejemplo). Intente limitar otros servicios exigentes y asegúrese de tener una buena señal de Wi-Fi o una conexión por cable.