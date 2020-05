Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La seguridad cibernética nunca ha sido exactamente algo que ignorar, pero es justo decir que ahora más que nunca es una prioridad para innumerables personas y organizaciones en todo el mundo.

Norton ha estado a la vanguardia de ese campo de batalla durante décadas y es, con cierta distancia, uno de los nombres más confiables en antivirus, pero eso no significa que esté quieto.

Está constantemente avanzando con nuevas características y ofertas para asegurarse de que sus usuarios obtengan el mejor rendimiento posible por su dinero y para garantizar que sus competidores se queden en el polvo. Hemos reunido cinco cosas que Norton está haciendo en este momento para asegurarnos de que todavía esté a la vanguardia en antivirus en 2020.

El software antivirus es algo que muchos de nosotros asociamos principalmente con nuestras computadoras y computadoras portátiles, dispositivos en los que navegamos por la web y descargamos archivos. Excepto que, en la última década, se ha vuelto cada vez más obsoleto.

La mayoría de nosotros ahora leemos y navegamos en grandes cantidades en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, y es muy posible que se caiga de sitios web sospechosos y malware en su teléfono. Es por eso que Norton ofrece su servicio Mobile Security, que funciona tanto para Android como para iOS para proteger todos sus dispositivos, no solo sus computadoras.

Por supuesto, cuando se trata de ciberseguridad, otro cambio importante en las expectativas en el transcurso de los últimos años ha sido que las personas desean cada vez más poder navegar por la web con privacidad real. A medida que las cookies y los rastreadores se han vuelto totalmente ubicuos y exagerados, más personas han tratado de usar redes privadas virtuales, o VPN, para navegar en privacidad sin ser vigilados.

Estos servicios también tienen la ventaja adicional de permitirle enmascarar su ubicación, para acceder al contenido diseñado para otras regiones en caso de que le interese. Norton, cannily, tiene su propio servicio VPN, Secure VPN, que le permite obtener todos estos beneficios, sin preocuparse por registrarse en una empresa incompleta sin antecedentes. Al obtener su protección antivirus y sus funciones de VPN de Norton, obtiene total tranquilidad mientras navega.

Por supuesto, Internet puede estar totalmente normalizado y extendido en la vida diaria en este momento, pero eso no significa que los padres necesariamente quieran que sus hijos tengan acceso completo y gratuito a él sin barreras de seguridad.

Norton Family es la forma de ayudar de Norton: le permite controlar a qué están accediendo sus hijos, controlar ese acceso y establecer límites de tiempo cada día para evitar que se atiborren demasiado. Es lo suficientemente granular como para ayudarlo a eliminar temas específicos (como si se están volviendo demasiado adictos a los videos de Fortnite), mientras que también es lo suficientemente simple como para ser un servicio realmente rápido de configurar.

Lo mejor de todo es que hasta el 31 de mayo puede obtener 6 meses gratis de Norton Family cuando se registre, lo que le permite probar todas sus mejores características de forma gratuita.

Muchas empresas se jactan de lo que puede hacer su software, sin mucho que lo respalde, pero no muchas están dispuestas a hablar sobre lo que sucederá si su software falla.

Norton es plenamente consciente de que nuevos malware y virus se propagan todo el tiempo, y no está sentado en sus laureles. Tiene una promesa que se aplica a los clientes, lo que significa que en caso de que su software antivirus no pueda detener una infección, puede ponerse en contacto directo con sus expertos para tratar de solucionar el problema.

Si no pueden hacer eso, lo cual no es probable, es posible que reciba un reembolso por el costo de su software como un gesto de buena voluntad. No encontrará muchas otras compañías dispuestas a hacer las mismas promesas.

Parte de por qué Norton está tan seguro de que no necesitará dar reembolsos a menudo es que tiene un equipo dedicado con el único fin de detectar y reaccionar ante nuevas amenazas y virus, asegurándose de que el software de Norton se mantenga actualizado y puede combatir todos estos nuevos desagradables.

El equipo está compuesto por ingenieros de seguridad, analistas de amenazas e investigadores, todos trabajando juntos para garantizar que cualquier nueva amenaza que surja, esté bien ubicado para poder ignorarla de manera efectiva. Es una parte vital de la infraestructura, y otro marcador de cuánto más avanzado que otros antivirus es Norton: la mayoría de sus competidores no podían soñar con tal fuerza.

Esas deberían ser algunas razones bastante convincentes para considerar a Norton por delante del juego en el frente antivirus, pero la prueba, como siempre, está en el pudín. La mejor manera de tener una idea de cómo funcionan estas funciones, y trabajan juntas, es descargar el paquete todo incluido Norton 360 para probarlas y ver con cuánta confianza puede disfrutar de la web.