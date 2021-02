Los mejores juegos para jugar en Zoom

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Todos recurrimos a las videoconferencias para mantenernos en contacto con la gente. Menos tiempo para salir, más tiempo en línea, y muchos eligen Zoom para entretenerse.

Hay muchas razones por las que Zoom ha flotado a la cima de la pila de videoconferencias, entre otras cosas porque en su forma básica es de uso gratuito, aunque Google Meet podría ofrecer una alternativa práctica que también es gratuita.

Pero, ¿qué puedes hacer con Zoom? Aquí tienes algunas ideas para mantenerte entretenido.

Hemos escrito mucho sobre cómo realizar un cuestionario en Zoom , pero es un uso perfecto de lo que originalmente era una herramienta comercial. Poder compartir una presentación desde su computadora, incluida la música, significa que básicamente puede ejecutar un cuestionario con mucha facilidad, con la ventaja de poder llegar a muchas personas al mismo tiempo. Es genial que se involucren entre 15 y 20 personas en diferentes equipos, ¡así que no tenga miedo de pensar en grande!

Un juego de salón clásico, realmente puedes aprovechar las videoconferencias para que Charades funcione. Necesitará tener un poco de espacio de actuación, y mucha luz para que el video no sea demasiado granulado, pero usando algo como un generador de Charades en su teléfono, puede hacer que el artista tenga una idea y la actúe. para que el resto de su equipo adivine. Los que están en la videollamada pueden mirar, realizar un seguimiento del tiempo y asegurarse de que no haya trampas. Si ambos tienen un juego de cartas de Charades en casa, aún mejor. Es un juego ideal para unir a dos mitades de una familia separada, y es genial para que los niños se involucren.

Otro juego simple que funciona muy bien a través de Zoom, que tiene una función de pizarra incorporada. Para acceder a esto, simplemente inicie Zoom y presione el botón de compartir pantalla y verá la opción para la pizarra. Hay muchas funciones allí y tendrás que decidir exactamente qué puedes usar (no solo escribirlo ...), pero hay margen para divertirte un poco más mientras dibujas tu respuesta. Puede dibujar para que todos puedan adivinar o trabajar en equipos en ambos lados en diferentes hogares. Es muy divertido para niños y adultos por igual y puede usar tarjetas de un juego Pictionary en casa o usar un generador de palabras en línea en su teléfono.

Si realmente quieres entusiasmar a los niños, las búsquedas del tesoro funcionan muy bien. Necesitará un grupo grande, o muchos niños en varias casas diferentes, y una persona como anfitrión. El anfitrión simplemente grita lo que necesitan encontrar, enviando a los niños corriendo por la casa para obtener lo que se les pide: una cuchara, algo rosa, su edredón. Lo mejor es que los padres se mantengan fuera del camino, simplemente deje que la abuela mencione los tesoros que los nietos necesitan encontrar.

Oh, sí, si tienes unas 20 personas, entonces Zoom es perfecto para jugar a Guess Who? Deberá tener acceso a la vista Galería para que esto funcione. También funciona muy bien con la búsqueda del tesoro anterior y ahora explicaremos por qué. Necesitarás a alguien que controle el juego y que todos los demás participen. Para asegurarse de que las personas se vean diferentes, es genial tener sombreros, anteojos, bufandas y otros accesorios, que es como entra en juego la búsqueda del tesoro (la búsqueda puede ser encontrar un sombrero, encontrar gafas de sol, etc.) antes de asegurarse de tener todo los participantes lucen ligeramente diferentes.

El controlador del juego elige a la persona que los demás intentan adivinar, pero no se lo dice a nadie. Luego juegas como lo harías normalmente, y cada participante se turna para hacer esas preguntas comunes: ¿es una niña, es un niño, tiene barba, lleva sombrero, etc.? El controlador responde a esas preguntas de sí o no. Para eliminar a las personas del juego (como voltear la tarjeta de imagen en Guess Who?), Simplemente apagan su cámara, dejando a los personajes restantes aún en el juego. Mediante un proceso de eliminación se puede llegar al último personaje.

Cuando alguien es eliminado, todavía puede tomar un turno adivinando y el controlador solo necesita asegurarse de que las personas adecuadas hayan apagado su cámara para que el juego siga avanzando. Es un gran juego para grupos de niños.

Otro divertido juego de mesa familiar, Articulate! ve a los jugadores describiendo palabras para que otros las adivinen. Por supuesto, no puede decir cuál es la palabra, necesita usar su idioma. Esto funciona bien cuando tienes muchas personas en diferentes lugares, y el anfitrión o el director del juego pueden enviar las palabras a través de un mensaje directo en Zoom (usando la función Chat) si las personas están en diferentes casas, o si tienes grupos de personas en el mismo lugar, a través de sus teléfonos. Realmente se trata de involucrar a todos.

Para algo un poco más tranquilo, el ajedrez es un juego fácil de jugar con Zoom. Por supuesto, ya puede jugar al ajedrez en línea, o mediante cualquier forma de mensaje, pero sentarse a pasar un tiempo hablando con un ser querido distante, ambos con un tablero de ajedrez, los acercará más. Solo recuerde mover las piezas en ambos tableros para que sepa lo que está pasando. Lo mejor de todo es que puedes jugar durante varios días, simplemente deja la configuración del tablero con todas esas piezas en su lugar. Eso al menos le da tiempo para planificar su estrategia ganadora.

Es interactivo, divertido y (casi) fácil para todas las edades. Solo asegúrese de que ambos tengan una cuadrícula impresa para que sepa lo que está filmando, luego simplemente lea la referencia del cuadrado que desea golpear y márquelo. El consejo principal aquí es realizar un seguimiento de dónde le has disparado al enemigo para que no termines golpeando el mismo cuadrado más de una vez.

Probablemente el juego de mesa más popular, casi todo el mundo tiene Monopoly. Al igual que el ajedrez anterior, todo lo que tienes que hacer es configurarlo, hacer un espacio para la computadora para que sea una experiencia compartida y jugar. Claro, necesitará dos banqueros, uno en cada sala, que también deberán asegurarse de que no haya personas en ambos equipos que intenten comprar Mayfair, y asegurarse de que estas transacciones remotas entre jugadores funcionen. También deberá moverse por el tablero en ambos lugares y apagar esas casas a medida que se construyan. Sí, algunas de las cartas de oportunidad y las cartas de cofre de la comunidad se duplicarán, y algunas partes del juego no funcionarán del todo, pero ¿a quién le importa?

