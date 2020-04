¿Por qué mi video Zoom está al revés y cómo lo soluciono?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Con un aumento en la videoconferencia, muchas personas notan que su video Zoom está al revés, con elementos como texto y motivos de ropa que aparecen al revés.

Entonces, ¿qué está pasando y cómo solucionaría este problema? Primero, necesitas entender lo que está sucediendo.

No hay necesidad de entrar en pánico, porque su video no está al revés. Cuando esas personas al otro lado de la llamada te ven, te ves exactamente como deberías. Eso significa que todo el texto es el correcto.

Entonces, en esencia, para solucionar este problema, no tiene que hacer nada en absoluto, porque es solo la vista previa de usted mismo en el video lo que se ve al revés.

Esto se debe a que la duplicación está activada de manera predeterminada cuando se usa Zoom. Puede probar esto extendiéndose para estrechar la mano con usted mismo: al reflejarlo, tanto usted como su imagen de video se extenderán con la misma mano. Así es como sabes que está activado el reflejo. También se refleja en Skype y Google Meets también.

Una imagen reflejada presenta la vista de ti mismo que estás acostumbrado a ver. Lo ves todas las mañanas cuando te miras en el espejo. Cuando se trata de presentar, es mucho más fácil comprender lo que está sucediendo, dando resultados mucho más naturales gracias a la duplicación.

Sin reflejar en su ventana de vista previa, cuando llegue a la izquierda, verá que llega a la derecha y eso es confuso. Inmediatamente piensa que lo está haciendo al revés, porque no es lo que espera ver y trata de corregirlo. Es un fenómeno que solo surge realmente con un video donde puedes verte a ti mismo, que es solo algo con lo que hemos estado lidiando durante un par de décadas.

Lo importante es darse cuenta de que las personas en el otro extremo de la línea no están sentadas en su asiento, sino que están sentadas frente a usted. Cuando ves su vista, la vista sin reflejos, es como una experiencia fuera del cuerpo. Es algo que nunca se ve, por eso se usa la duplicación.

No solo se limita a la videoconferencia, sino que solo la videoconferencia le muestra lo que está haciendo mientras que otras situaciones no lo hacen. Piensa en un maestro parado frente a una clase si dice "mira a tu izquierda" todo el estudiante mira a la izquierda, pero en realidad está a la derecha del maestro, porque están parados enfrente. Probablemente habrás visto esto en las clases de gimnasia, donde el instructor dice "muévete a tu izquierda" y luego da un paso a su izquierda, que es tu derecha.

La buena noticia es que si está mostrando texto a través de la cámara, tal vez leyendo algo y deslizando el dedo a lo largo de la línea, la duplicación significa que lo mira hacia atrás, mientras que a todos los demás en la video conferencia les parece normal. Simplemente no escriba nada al revés, porque luego será al revés.

Zoom, Skype, Google Meet todos le muestran esta vista reflejada, pero todo para los espectadores es exactamente como debería ser, así que no cambie nada, no escriba cosas al revés, no imprima las cosas al revés, en lugar de eso, simplemente deténgase. pensando en eso, porque te atarás en nudos.

Zoom es (actualmente) la única plataforma que le permitirá desactivar la duplicación. Si lo encuentra demasiado confuso, tal vez si pasa mucho tiempo presentando texto como un tutor en línea, puede desactivar la duplicación en la configuración de video.

Aquí se explica cómo hacerlo:

Desde la ventana de su conferencia en Zoom, haga clic en la flecha hacia arriba en el botón de video Haga clic en la configuración de video; esto abrirá la ventana de configuración Haga clic en "duplicar mi video" y vea qué vista funciona mejor para usted

La duplicación es muy común en las cámaras selfie. Una vez más, están presentando una vista que normalmente no ves, es decir, alguien que te mira, por lo que esas imágenes que ves en una cámara selfie se reflejan, en lugar de lo que la cámara realmente está viendo.

Puede probar esto usted mismo con la prueba de apretón de manos que mencionamos anteriormente. Si intenta estrechar la mano con su imagen, una imagen reflejada los verá a ambos levantando la mano del mismo lado, por lo que no pueden estrechar la mano, por así decirlo.

Por lo general, hay una opción en los teléfonos inteligentes para guardar la imagen reflejada que ves en la vista previa o una versión invertida que es lo que una persona parada frente a ti hubiera visto. Nuevamente, causa estragos con la escritura en la ropa, donde las marcas están al revés si guardas la imagen reflejada, lo que muchas personas hacen.

Plantea una pregunta filosófica mucho más amplia sobre para quién se toman los selfies: si crees que la versión reflejada es la correcta, los estás tomando por ti mismo; Si crees que la imagen invertida es correcta, la estás tomando por otra persona. ¿Eres un tomador de selfies narcisista?

Nuevamente, no lo pienses demasiado, porque te hará nudos en la cabeza, pero si encuentras que tus selfies siempre están "al revés", verifica la configuración de la cámara en tu teléfono y probablemente puedas cambiarla para obtener el resultado que deseas. querer.