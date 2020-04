Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según los informes, el sistema en el que Apple y Google han estado trabajando conjuntamente para permitir el seguimiento de contactos a través de dispositivos iPhone y Android estará disponible para los desarrolladores a partir del 28 de abril.

El sistema está diseñado para permitir que los dispositivos de Google y Apple sean interoperables, utilizando Bluetooth Low Energy para detectar cuándo esos dispositivos están cerca de otros dispositivos y para usarse como base para el rastreo de contactos para ayudar a combatir la propagación de COVID-19.

"Tim Cook me dijo que una primera versión de la tecnología que Apple está preparando en asociación con Google estará disponible para los desarrolladores el 28 de abril", dijo Thierry Breton, comisionado europeo para los mercados internos.

Sin embargo, la historia va mucho más allá de Apple y Google, y esto no significa que las aplicaciones de rastreo de contactos estarán disponibles para el público en general. En cambio, esto es cuando los desarrolladores podrán trabajar con las herramientas que Google y Apple están poniendo a disposición, que alimentarán diferentes aplicaciones nacionales para el seguimiento de contactos, por ejemplo.

Esas herramientas están diseñadas para permitir el acceso a dispositivos de formas que de otro modo no estarían disponibles, pero eso conlleva restricciones en ambos lados. La UE ha esbozado su propia guía para la privacidad dentro de las aplicaciones de rastreo de contactos, mientras que Google y Apple quieren garantizar que se cumplan sus propias condiciones de privacidad.

Acabo de tener un buen intercambio con #Apple CEO @tim_cook en la necesidad de garantizar que la localización de contactos aplicaciones son totalmente:

anonimizado

voluntario

transparente

temporal

asegurado

e interoperable a través de sistemas operativos y fronteras. Las aplicaciones de #confinement deben respetar nuestra #privacy . pic.twitter.com/VrnUXOsrat - Thierry Breton (@ThierryBreton) 22 de abril de 2020

Uno de los escollos es potencialmente lo que hará y no podrá hacer con el iPhone. Apple no permite el acceso de aplicaciones de terceros a Bluetooth cuando no se están ejecutando. Está diseñado como una medida de seguridad, pero podría significar que algunas aplicaciones de rastreo de contratos no funcionarían en segundo plano en el iPhone, lo que las haría un poco inútiles y eliminaría aproximadamente el 50 por ciento de la base de usuarios potenciales en la mayoría de los países europeos.

Un ejemplo de ello es la aplicación francesa StopCovid, que está en desarrollo y actualmente no planea usar el marco Apple-Google. Esto ha llevado a una disputa entre las autoridades francesas y Apple, y los franceses quieren que Apple relaje sus sistemas para admitir dicha funcionalidad, y algo que Breton está presionando con Apple.

"Es responsabilidad de compañías como Apple hacer todo lo posible para desarrollar soluciones técnicas apropiadas para que las aplicaciones nacionales funcionen", dijo Breton. La aplicación del Reino Unido en desarrollo por NHSX podría encontrarse en la misma posición, queriendo acceder a funciones de iPhone que normalmente no están permitidas, al menos en primera instancia.

Esta no es la primera vez que los gobiernos se enfrentan a las restricciones de seguridad de Apple: el gobierno del Reino Unido quería que Apple le permitiera acceder al sistema NFC del iPhone para su aplicación de verificación de documentos de identificación de salida de la UE y, según los informes, tomó mucha negociación .

Otro problema es cómo las autoridades pueden querer usar los datos: algunas agencias de salud pueden querer acceder a los datos para informar su propio monitoreo de infecciones, pero esta recopilación de datos a nivel estatal plantea enormes preocupaciones de privacidad desde muchos ángulos.

En el otro lado de ese argumento está Google: con la cantidad de datos que Google podría potencialmente tener a su disposición, es probable que haya preocupación de que luego pueda crear mapas de infección COVID-19 fuera de los controles del gobierno nacional, que es probablemente por qué la UE está dispuesta a impulsar sus propias limitaciones sobre cómo se pueden utilizar estos datos.

Lo más importante es que todas las partes estén dispuestas a crear un sistema que funcione y que muchas de las piezas encajen en su lugar. Con Apple y Google dominando el espacio de los teléfonos inteligentes y brindando las herramientas, las aplicaciones nacionales de rastreo de contactos en desarrollo y muchas personas involucradas en el proceso, muchas de estas barreras serán superadas y, en última instancia, formarán parte para facilitar el bloqueo que gran parte de El mundo se encuentra actualmente bajo.