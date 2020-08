Cómo funcionará la aplicación de rastreo de contactos del coronavirus NHS COVID-19

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El gobierno del Reino Unido está trabajando en una aplicación de rastreo de contactos COVID-19. El secretario de Salud Matt Hancock reveló por primera vez que la rama de innovación digital del Servicio Nacional de Salud, NHSX, estaba trabajando en una aplicación que ayudará a rastrear la propagación de COVID-19 en abril de 2020. La aplicación se llama simplemente NHS COVID-19 y está diseñada para funcionar junto con el esquema de prueba y rastreo del Reino Unido que comenzó el 28 de mayo de 2020.

"Si no se siente bien con los síntomas del coronavirus, puede informar de forma segura a esta nueva aplicación NHSX, y la aplicación enviará una alerta de forma anónima a otros usuarios de la aplicación con los que haya estado en contacto significativo durante los últimos días, incluso antes tenía síntomas para que ellos supieran y puedan actuar en consecuencia ", explicó Hancock durante una sesión informativa diaria sobre la pandemia en el Reino Unido.

Desde su anuncio original, la aplicación ha sido probada, descartada y se está desarrollando una segunda aplicación para reemplazarla, y la nueva aplicación se probará a partir del 13 de agosto, según la BBC. Aquí tiene todo lo que necesita saber.

La aplicación de rastreo de contactos NHSX utilizará señales de Bluetooth Low Energy (BLE) para realizar un seguimiento de los teléfonos. Detectará cuando esté en contacto significativo con otras personas que ejecutan la aplicación a través de BLE y, con este método, creará un mapa de contacto rastreable.

La aplicación utilizará el sistema de rastreo de contactos de Apple y Google , y el Reino Unido se ha enfrentado a desafíos técnicos al desarrollar su propia aplicación; Según se informa, ahora está trabajando con Alemania para usar parte de su código para hacer despegar el sistema del Reino Unido.

Si un usuario da positivo por COVID-19, activará una alerta para otras personas a las que estuvo expuesto y que puedan necesitar una cuarentena; igualmente, si estuvo en contacto con alguien que luego da positivo, recibirá una alerta a través de la aplicación.

El uso de la aplicación irá de la mano con el sistema de rastreo de contactos HNS Test and Trace realizado por humanos, así como con la red de pruebas más amplia que ahora está disponible en el Reino Unido.

Según se informa, la aplicación también permitirá el escaneo de códigos QR en la entrada de los edificios para ayudar aún más a establecer redes de contacto en caso de que haya un brote. Actualmente, muchos lugares como bares y restaurantes les piden a los clientes que registren sus datos para permitir el rastreo de contactos si hay un brote vinculado a esa ubicación. Escanear un código QR centraliza potencialmente ese sistema, aunque actualmente no está claro cómo se comparten esos datos. Nuevamente, si ha estado en un restaurante (por ejemplo) vinculado a un brote, pero no entró en contacto cercano con la persona infectada (que habría sido detectada por una conexión Bluetooth), entonces permite que otro método rastree y avisarte.

Google y Apple anunciaron el 10 de abril que estaban trabajando conjuntamente en una API (interfaz de programación de aplicaciones) que permitiría a los dispositivos Android y iPhone compartir de forma anónima los datos necesarios para llevar a cabo el rastreo de contactos, utilizando BLE. Dado que Apple y Google controlan conjuntamente prácticamente todo el mercado de teléfonos inteligentes, esto cubriría prácticamente todos los teléfonos inteligentes en uso, excepto algunos modelos mucho más antiguos, de los cuales hay pocos en el Reino Unido.

Las piezas necesarias para este sistema se han actualizado en la mayoría de los teléfonos iPhone y Android activos, lo que significa que están listos para interactuar con la aplicación NHS tan pronto como esté desarrollada y lista para su uso.

Esto proporciona una plataforma que las agencias de atención médica pueden usar para obtener los datos de los dispositivos y compartirlos con otros usuarios. En el futuro, el sistema permitiría que los dispositivos de Google y Apple manejen los datos a nivel del sistema, descentralizando esos datos y asegurando que la privacidad esté protegida por los términos de Apple y Google respectivamente. Eso significa que no tendrá que tener la aplicación abierta y ejecutándose todo el tiempo; funcionará en segundo plano y también significaría que los datos permanecen privados.

Originalmente se confirmó que el NHS no usaría el sistema de Apple y Google , sin embargo, Matt Hancock, en respuesta a las preguntas de la BBC el 5 de mayo de 2020, confirmó que el NHS continuó trabajando con Apple y Google. El 8 de mayo se supo que NHSX había encargado una segunda aplicación utilizando el sistema Apple-Google según The Financial Times , antes de la confirmación final el 18 de junio de que el Reino Unido cambiaría su aplicación al sistema de Apple y Google.

El Departamento de Salud y Asistencia Social quería enfatizar que las partes del sistema de Apple y Google por sí solas no constituyen una aplicación completa y que se necesita más trabajo, especialmente en la estimación de la distancia entre los usuarios de la aplicación.

"Nuestra respuesta a este virus ha sido y seguirá siendo parte de un esfuerzo internacional. Por eso, como parte de un enfoque colaborativo, hemos acordado compartir nuestro propio trabajo innovador sobre la estimación de la distancia entre los usuarios de la aplicación con Google y Apple, trabajo que esperamos beneficiar a otros, mientras usamos su solución para abordar algunos de los desafíos técnicos específicos identificados a través de nuestras rigurosas pruebas ", dijo la baronesa Dido Harding, presidenta ejecutiva de NHS Test and Trace y Matthew Gould, CEO de NHSX en una declaración conjunta.

En la sesión informativa de Downing Street el 18 de junio de 2020, Matt Hancock, Secretario de Salud, dijo que el sistema de Apple y Google "no mide la distancia lo suficientemente bien ... [y] nuestra aplicación no funcionará porque Apple no cambiará su sistema ", antes de continuar para confirmar que el algoritmo de medición de distancia NHSX se iba a compartir con Apple-Google para ayudar a mejorar sus sistemas.

Es importante destacar que el sistema Apple-Google está descentralizado, mientras que el sistema propuesto originalmente estaba centralizado.

Gran parte de la discusión sobre las aplicaciones de rastreo de contactos habla de sistemas centralizados y descentralizados. En un sistema centralizado, todos los datos se dirigen a un servidor central para su procesamiento. Este es el sistema que Francia, Australia y Noruega, por ejemplo, pretenden utilizar.

La ventaja de un sistema centralizado es que las autoridades pueden usar los datos para obtener más información sobre cómo se está propagando el virus, ubicaciones donde se informan muchos más contactos que podrían indicar un brote que necesita alguna otra forma de intervención.

Un sistema descentralizado solo comparte datos entre teléfonos, lo que significa que es mucho más privado y seguro, porque nadie más puede acceder a esos datos, como un organismo gubernamental.

Originalmente, NHSX había querido utilizar un sistema centralizado, diciendo: "Sería muy útil, epidemiológicamente, si la gente estuviera dispuesta a ofrecernos no solo los contactos de proximidad anónimos, sino también la ubicación de donde se llevaron a cabo esos contactos, porque eso nos permitiría saber que ciertos lugares o ciertos sectores o lo que sea eran una fuente particular de contactos de proximidad que posteriormente se volvieron problemáticos ", dijo el CEO de NHSX, Matthew Gould, según TechCrunch , cuando la aplicación se discutió en el Comité de Ciencia y Tecnología de Common el 28 de abril de 2020 .

Agregar el escaneo de códigos QR es potencialmente una solución alternativa, que permite un seguimiento centralizado de quién va a dónde, fuera del sistema controlado por Apple y Google, aunque aún quedan por ver los detalles de cómo funciona esta parte del sistema.

NHSX cree que más del 60 por ciento de la población necesita usar la aplicación para que sea efectiva y ayude al país a volver a la normalidad, pero informes más recientes han sugerido que el 80 por ciento de los usuarios de teléfonos inteligentes (56 por ciento de la población) tienen que usarlo para obtener los mejores resultados, según expertos de la Universidad de Oxford que hablan con la BBC .

El equipo de big data de Oxford, que asesora al equipo de NHSX, no incluyó a los mayores de 70 años en ese grupo, porque se asumió que se protegerían en casa cuando las restricciones de encierro comenzaran a desaparecer.

El problema es lograr que un gran número de personas use cualquier aplicación, especialmente porque su uso será voluntario.

La aplicación de rastreo de contactos NHSX está actualmente en desarrollo y aún no está disponible para descargar y usar en dispositivos iPhone y Android.

La versión anterior de la aplicación se probó originalmente en la Isla de Wight. Anunciado por Hancock en la sesión informativa de Downing Street el 4 de mayo de 2020, el Ministro de Salud destacó que la Isla de Wight era un campo de prueba perfecto para el sistema porque está aislado, tiene una autoridad y un NHS Trust, y niveles bastante bajos de coronavirus en ese hora. Esa prueba ha finalizado y la aplicación se ha descontinuado mientras se desarrolla una nueva solución.

Se informa que la nueva versión de la aplicación comenzará a probarse a partir del 13 de agosto, aunque no parece haber tenido mucha fanfarria, probablemente para evitar las críticas sobre la versión y las pruebas anteriores.

El gobierno del Reino Unido inicialmente dijo que estaban esperando un lanzamiento a mediados de mayo. Se sugirió mediados de junio, seguido de una declaración que confirmaba el cambio al sistema Apple-Google en su lugar el 18 de junio, y la línea de tiempo se parecía más a fin de año.

Hablando el 18 de junio en la sesión informativa de Downing Street, Hancock dijo "estamos trabajando en ello", cuando se le preguntó cuándo estaría disponible la aplicación, antes de insistir en que no lanzarían la aplicación hasta que estuvieran seguros de que lo haría hacer el trabajo requerido. Con suerte, nos estamos acercando un poco más a esa posición.

La UE ha descrito cómo cree que las aplicaciones de rastreo de contactos deberían funcionar para los estados miembros de la UE, y eso incluirá el escrutinio del sistema de Apple y Google, para asegurarse de que encaja con las propias normas de privacidad de la UE. Esas cosas incluyen que una persona no debería poder ser identificada a través del sistema y que se deshabilita una vez que ha pasado la necesidad de rastreo de contactos.

Básicamente, la UE ha ordenado que se acepte un sistema centralizado o un sistema descentralizado, siempre que solo se utilice para el rastreo de contactos de coronavirus, sea anonimizado y voluntario.

