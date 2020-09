Cómo funcionará la aplicación de rastreo de contactos del coronavirus NHS COVID-19

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El gobierno del Reino Unido está trabajando en una aplicación de rastreo de contactos COVID-19. El secretario de Salud Matt Hancock reveló por primera vez que la rama de innovación digital del Servicio Nacional de Salud, NHSX, estaba trabajando en una aplicación que ayudará a rastrear la propagación de COVID-19 en abril de 2020. La aplicación está diseñada para funcionar junto con el esquema de prueba y rastreo del Reino Unido que comenzó el 28 de mayo de 2020.

"Si no se siente bien con los síntomas del coronavirus, puede informar de forma segura a esta nueva aplicación NHSX, y la aplicación enviará una alerta de forma anónima a otros usuarios de la aplicación con los que haya estado en contacto significativo durante los últimos días, incluso antes tenía síntomas para que ellos supieran y puedan actuar en consecuencia ", explicó Hancock durante una sesión informativa diaria sobre la pandemia en el Reino Unido.

Desde su anuncio original, la aplicación ha sido probada, eliminada y se está desarrollando una segunda aplicación para reemplazarla, con el lanzamiento de la nueva aplicación el 24 de septiembre.

La aplicación de rastreo de contactos NHSX utilizará señales de Bluetooth Low Energy (BLE) para realizar un seguimiento de los teléfonos. Detectará cuando esté en contacto significativo con otras personas que ejecutan la aplicación a través de BLE y, con este método, creará un mapa de contacto rastreable.

La aplicación utilizará el sistema de rastreo de contactos de Apple y Google , y el Reino Unido se ha enfrentado a desafíos técnicos al desarrollar su propia aplicación por primera vez.

Si un usuario da positivo en la prueba de COVID-19, se activará una alerta para otras personas a las que estuvo expuesto y que puedan necesitar aislarse; igualmente, si estuviste en contacto con alguien que luego da positivo, recibirás una alerta a través de la aplicación, con todos los consejos sobre lo que debes hacer.

El uso de la aplicación irá de la mano con el sistema de rastreo de contactos HNS Test and Trace realizado por humanos, así como con la red de pruebas más amplia que ahora está disponible en el Reino Unido.

Los datos serán anónimos y permanecerán en su teléfono a menos que tenga que informar algo; no tendrá que identificarse a través de la aplicación, por lo que no hay forma de que otros puedan averiguar quién es usted si han estado en contacto con usted. Todo sucederá en segundo plano y una vez que la aplicación esté configurada, no debería haber mucho más que hacer; en la mayoría de los casos, su iPhone o Android ya tendrán el código para que funcione.

La aplicación no se trata solo de rastrear contactos, o no se trata solo del registro de proximidad de Bluetooth. Hay una serie de otras características que nos ayudarán a abordar la nueva era de vivir en un mundo con coronavirus.

La aplicación permitirá escanear códigos QR en la entrada de los edificios para ayudar aún más a establecer redes de contacto en caso de que se produzca un brote. Actualmente, muchos lugares como bares y restaurantes piden a los clientes que registren sus datos para permitir el rastreo de contactos si hay un brote vinculado a esa ubicación. Nuevamente, si ha estado en un restaurante (por ejemplo) vinculado a un brote, pero no entró en contacto cercano con la persona infectada (que no habría sido detectada por una conexión Bluetooth), entonces permite otro método para rastrearte y alertarte.

El NHS alienta a los lugares a crear códigos QR para escanearlos con su teléfono, de modo que se acostumbre a verlos.

También habrá un verificador de síntomas, por lo que puede incluir los síntomas que está experimentando y la aplicación le indicará si debe hacerse la prueba. La aplicación proporcionará acceso al sitio web del NHS para reservar pruebas.

Más allá de esas funciones, cuando configure la aplicación, se le pedirá que ingrese los primeros dígitos de su código postal. Esto le proporcionará información local sobre la situación en su área, para que pueda ver si las tasas de infección son bajas o altas en el lugar donde vive. La aplicación no registra su ubicación precisa.

Finalmente, hay un temporizador de aislamiento. Si la prueba es positiva o tiene síntomas, esto le dará una cuenta regresiva de cuánto tiempo debe estar aislado, con un cambio en la pantalla que le indicará cuántos días le quedan.

Google y Apple anunciaron el 10 de abril que estaban trabajando conjuntamente en una API (interfaz de programación de aplicaciones) que permitiría a los dispositivos Android y iPhone compartir de forma anónima los datos necesarios para llevar a cabo el rastreo de contactos, utilizando BLE. Dado que Apple y Google controlan conjuntamente prácticamente todo el mercado de teléfonos inteligentes, esto cubriría prácticamente todos los teléfonos inteligentes en uso, excepto algunos modelos mucho más antiguos, de los cuales hay pocos en el Reino Unido.

Las piezas necesarias para este sistema se han actualizado en la mayoría de los teléfonos iPhone y Android activos, lo que significa que están listos para interactuar con la aplicación NHS tan pronto como esté desarrollada y lista para su uso.

Esto proporciona una plataforma que las agencias de salud pueden usar para obtener los datos de los dispositivos y compartirlos con otros usuarios. En el futuro, el sistema permitiría que los dispositivos de Google y Apple manejen los datos a nivel del sistema, descentralizando esos datos y asegurando que la privacidad esté protegida por los términos de Apple y Google, respectivamente. Eso significa que no tendrá que tener la aplicación abierta y ejecutándose todo el tiempo; funcionará en segundo plano y también significaría que los datos permanecen privados.

Originalmente se confirmó que el NHS no usaría el sistema de Apple y Google , sin embargo Matt Hancock, en respuesta a las preguntas de la BBC el 5 de mayo de 2020, confirmó que el NHS continuaba trabajando con Apple y Google. El 8 de mayo se supo que NHSX había encargado una segunda aplicación utilizando el sistema Apple-Google según The Financial Times , antes de la confirmación final el 18 de junio de que el Reino Unido cambiaría su aplicación al sistema de Apple y Google.

El 13 de agosto, la nueva aplicación se lanzó en pruebas, con Dido Harding, presidente ejecutivo del programa NHS Test and Trace, diciendo: "Es realmente importante que hagamos que sea lo más fácil posible para todos interactuar con NHS Test and Trace. Al lanzar una aplicación que respalda nuestro enfoque integrado y localizado de NHS Test and Trace, cualquier persona con un teléfono inteligente podrá averiguar si está en riesgo de contraer el virus, solicitar una prueba de forma rápida y sencilla y acceder a la orientación adecuada y Consejo."

Es importante destacar que el sistema Apple-Google está descentralizado, mientras que el sistema propuesto original había sido centralizado.

Gran parte de la discusión sobre las aplicaciones de rastreo de contactos habla de sistemas centralizados y descentralizados. En un sistema centralizado, todos los datos se dirigen a un servidor central para su procesamiento. Este es el sistema que Francia, Australia y Noruega, por ejemplo, pretenden utilizar.

La ventaja de un sistema centralizado es que las autoridades pueden usar los datos para obtener más información sobre cómo se está propagando el virus, ubicaciones donde se informaron muchos más contactos que podrían apuntar a un brote que necesita alguna otra forma de intervención.

Un sistema descentralizado solo comparte datos entre teléfonos, lo que significa que es mucho más privado y seguro, porque nadie más puede acceder a esos datos, como un organismo gubernamental.

Originalmente, NHSX había querido usar un sistema centralizado, diciendo: "Sería muy útil, epidemiológicamente, si la gente estuviera dispuesta a ofrecernos no solo los contactos de proximidad anónimos, sino también la ubicación de donde se llevaron a cabo esos contactos, porque eso nos permitiría saber que ciertos lugares o ciertos sectores o lo que sea eran una fuente particular de contactos de proximidad que posteriormente se volvieron problemáticos ", dijo el CEO de NHSX, Matthew Gould, según TechCrunch , cuando la aplicación se discutió en el Comité de Ciencia y Tecnología de Common el 28 de abril de 2020 .

Agregar el escaneo de códigos QR es potencialmente una solución alternativa, que permite un seguimiento centralizado de quién va a dónde, fuera del sistema controlado por Apple y Google, aunque los detalles de cómo funciona esta parte del sistema aún están por verse.

NHSX cree que más del 60 por ciento de la población necesita usar la aplicación para que sea eficaz y ayude al país a volver a la normalidad, pero informes más recientes han sugerido que el 80 por ciento de los usuarios de teléfonos inteligentes (56 por ciento de la población) tienen que usarlo para obtener los mejores resultados, según los expertos de la Universidad de Oxford en conversaciones con la BBC .

El equipo de big data de Oxford, asesorando al equipo de NHSX, no incluyó a los mayores de 70 años en ese grupo, porque se asumió que se protegerían en casa cuando las restricciones de encierro comenzaran a desaparecer.

El problema es lograr que un gran número de personas use cualquier aplicación, especialmente porque su uso será voluntario.

La aplicación de rastreo de contactos NHS COVID-19 está disponible para descargar y usar en dispositivos iPhone y Android, pero no funcionará hasta el 24 de septiembre.

Esta nueva versión de la aplicación comenzará a probarse el 13 de agosto en la Isla de Wight y también en el distrito londinense de Newham, así como con los socorristas del NHS.

La UE ha descrito cómo cree que las aplicaciones de rastreo de contactos deberían funcionar para los estados miembros de la UE, y eso incluirá el escrutinio del sistema de Apple y Google, para asegurarse de que encaja con las propias normas de privacidad de la UE. Esas cosas incluyen que una persona no debería poder ser identificada a través del sistema y que se deshabilita una vez que ha pasado la necesidad de rastreo de contactos.

Básicamente, la UE ha ordenado que se acepte un sistema centralizado o un sistema descentralizado, siempre que solo se utilice para el rastreo de contactos de coronavirus, sea anonimizado y voluntario.

