Debido a la pandemia de coronavirus y los mandatos de distanciamiento que se producen en todo el mundo, muchas personas se han visto obligadas a trabajar desde sus hogares. Los servicios de videoconferencia como Zoom se están volviendo muy populares, ya que le permiten reunirse virtualmente con otros cuando no es posible mantener conversaciones en persona. Para Zoom, en particular, esto ha llevado al descubrimiento de su función de fondo virtual.

En realidad, le mostramos cómo configurar y usar un fondo virtual en Zoom aquí (no se requiere pantalla verde). Básicamente, te permite elegir cualquier imagen como fondo. Es útil si tiene una habitación desordenada o un entorno desordenado que desea ocultar durante una videollamada. Incluso Disney y DC son fanáticos de la función de fondo virtual de Zoom, ya que ahora han compartido imágenes gratuitas para que la gente las use.

Las personas normales han estado haciendo lo mismo en las redes sociales, lo que ha resultado en algunas ideas de fondo de Zoom bastante divertidas y divertidas.

Los personajes de The Office pasaron la mayor parte de sus días de trabajo hablando con las cámaras. Ahora, básicamente estás haciendo lo mismo, pero con Zoom.

Si su jefe no cree que este sea un trasfondo apropiado para una reunión, solo recuérdeles que todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Todo trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Todo trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Todo trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido.

Este fondo básicamente engaña a sus compañeros de trabajo para que piensen que su casa está realmente ordenada y limpia.

Fox lanzó fondos gratuitos de su exitosa serie animada. Este hace que parezca que estás trabajando desde la sala de estar de los Simpson.

Fox también lanzó un fondo de Bobs Burgers y dos más de Family Guy. Este trasfondo particular sirve como un buen ejemplo de distanciamiento social entre Linda y Bob.

Hazle saber a tus compañeros de trabajo que preferirías estar jugando Minecraft que trabajando. Por supuesto, su jefe podría comenzar a preguntarse qué hace todo el día.

Todos pueden relacionarse con el meme This is Fine al menos un poco en este momento. Entonces, ¿por qué no convertirlo en tu fondo Zoom?

Todos podríamos usar un poco para recogerme durante todo el día, por lo que solo puede ayudar a su autoconfianza cuando inicie sesión en su próxima videoconferencia solo para ver al novio de alguien que lo visita.

Muestre dónde se encuentra robando suministros de oficina, asistiendo a la próxima reunión de la oficina desde los escalones del Salón de la Justicia, gracias a estos antecedentes publicados por DC Comics .

DC también lanzó un fondo para el emblemático escondite de Batman, la Baticueva. Use este para poder discutir con sus compañeros de trabajo por qué Batman tiene un T-Rex de tamaño completo y un póster de Joker de 10 pies en su Baticueva.

Disney tuiteó fondos de algunos de los mayores éxitos de Pixar, incluido este de Inside Out, además de Toy Story y Finding Nemo.

Si echas de menos a alguien que está en tu llamada, dile que quieres poner tu sillón reclinable junto al suyo con este fondo de Up.

La cuenta de Disney Princess en Facebook publicó una colección de fondos inspirados en historias de Disney, como esta con el icónico castillo.

Este es otro fondo de Disney que nos recuerda al palacio de Aladdin.

RuPaul publicó cuatro fondos diferentes en la cuenta de Twitter RuPauls Drag Race, para que pueda sentir que está en el programa.

A todos los que tengan la edad suficiente para recordar Pee-wees Playhouse les encantará este fondo, pero tus compañeros de trabajo de la Generación Z van a pensar que tienes un gusto extraño en el diseño de interiores.

¡Asista a la próxima reunión en vivo desde la luna!

Este es el fondo perfecto para cualquier Trekkies que llame a una reunión. Solo asegúrate de que tu uniforme de la Flota Estelar esté presionado para la ocasión.

El Monterey Bay Aquarium ha puesto una página cargada de fondos con varios amigos acuáticos, incluida esta imagen de medusa.

Hazle saber a tus compañeros de trabajo que crees que Carole Baskin definitivamente lo hizo, y que eres amigo del Rey Tigre, con antecedentes de Joe Exotic.

