Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los servicios de videoconferencia se han vuelto muy populares, lo que le permite reunirse virtualmente con otras personas cuando las conversaciones en persona no son posibles. Para Zoom, esto ha llevado a la creación de su función de fondo virtual que le permite cambiar su fondo para ayudarlo a fingir que está en una biblioteca, en la playa o prácticamente en cualquier lugar donde desee.

De hecho, le mostramos cómo configurar y utilizar un fondo virtual en Zoom aquí o en el video en la parte inferior de la página (no se requiere pantalla verde). Básicamente, te permite elegir cualquier imagen como fondo. Es útil si tiene una habitación desordenada o un entorno desordenado que desea ocultar durante una videollamada. Incluso Disney y DC son fanáticos de la función de fondo virtual de Zoom, ya que ahora han compartido imágenes gratuitas para que las personas las usen.

La gente común ha estado haciendo lo mismo en las redes sociales, lo que ha resultado en algunas ideas de fondo de Zoom bastante divertidas y divertidas.

¿Siente que necesita agregar algo de desesperación distópica a su llamada de Zoom? CD Project Red compartió una variedad de imágenes Cyberpunk que puedes usar.

Los personajes de The Office pasaban la mayor parte de sus días laborales hablando con las cámaras. Ahora, básicamente estás haciendo lo mismo, pero con Zoom.

Si su jefe no cree que este sea un contexto apropiado para una reunión, simplemente recuérdele que todo el trabajo y nada de juego convierte a Jack en un niño aburrido. Todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido.

Este trasfondo básicamente engaña a tus compañeros de trabajo para que piensen que tu casa está realmente arreglada y limpia.

Fox lanzó fondos gratuitos de su exitosa serie animada. Este hace que parezca que estás trabajando desde la sala de estar de los Simpson.

Fox también publicó un trasfondo de Bobs Burgers y dos más de Family Guy. Este trasfondo en particular sirve como un buen ejemplo de distanciamiento social entre Linda y Bob.

Hágales saber a sus compañeros de trabajo que preferiría jugar a Minecraft que trabajar. Por supuesto, su jefe podría comenzar a preguntarse qué hace todo el día.

Todo el mundo puede identificarse con el meme This is Fine al menos un poco en este momento. Entonces, ¿por qué no convertirlo en tu fondo de Zoom?

A todos nos vendría bien que me recogiera un poco a lo largo del día, por lo que solo puede ayudar a su autoconfianza cuando inicie sesión en su próxima videoconferencia y vea que el novio de alguien lo está mirando.

Muestre su posición en el robo de material de oficina, asistiendo a la próxima reunión de oficina desde los escalones del Salón de la Justicia, gracias a este trasfondo publicado por DC Comics .

DC también publicó un fondo para el icónico escondite de Batman, la Batcueva. Use este para que pueda discutir con sus compañeros de trabajo por qué Batman tiene un T-Rex de tamaño completo y un póster de Joker de 10 pies en su Batcueva.

Disney tuiteó fondos de algunos de los mayores éxitos de Pixar, incluido este de Inside Out, además de Toy Story y Finding Nemo.

Si extraña a alguien que está en su llamada, hágale saber que desea colocar su sillón reclinable junto al de ellos con este trasfondo de Up.

La cuenta de Disney Princess en Facebook publicó una colección de fondos inspirados en historias de Disney, como esta con el icónico castillo.

RuPaul publicó cuatro fondos diferentes en la cuenta de Twitter de RuPauls Drag Race, para que pueda sentirse como si estuviera en el programa.

¡Asiste a la próxima reunión en vivo desde la luna!

Este es el fondo perfecto para cualquier Trekkies que llame a una reunión. Solo asegúrate de que tu uniforme de la Flota Estelar esté planchado para la ocasión.

El Acuario de la Bahía de Monterey ha puesto una página cargada de fondos con varios amigos acuáticos, incluida esta imagen de medusas.

Hágales saber a sus compañeros de trabajo que cree que Carole Baskin definitivamente lo hizo, o que es fanático del Rey Tigre en Netflix, con antecedentes de Joe Exotic.

Intimide a tus compañeros de trabajo mostrándoles que el rey de los monstruos te respalda. Legendary Pictures tuiteó esta imagen junto con algunas otras para fondos de Zoom, incluida una con King Kong.

Cambie a sus compañeros de trabajo por un copiloto con este fondo Zoom de la nueva película Top Gun: Maverick. La cuenta oficial de Twitter tuiteó esta imagen junto con algunas otras .

El equipo detrás del remake de Final Fantasy VII compartió cuatro magníficos fondos de ciencia ficción de Zoom del próximo juego.

La cuenta de Twitter de John Wick 3: Parabellum compartió algunas imágenes de fondo para Zoom. El único problema es que se supone que no debemos hacer negocios en terrenos continentales.

El recientemente lanzado Animal Crossing se ha convertido en un gran éxito. Creemos que no hay mejor manera de invitar a un amigo o compañero de trabajo a tu isla una vez que hayas terminado el horario que con este fondo de Zoom.

Uno de los mejores chistes en el programa de Los Simpson son los dichos ridículos en carteles de diferentes lugares que visita el personaje. Y esto sucede que hacen perfectos fondos de Zoom .

La cuenta de Twitter de Knives Out se sumó a la locura de los antecedentes de Zoom al compartir imágenes de la exitosa película de asesinatos y misterios.

Asiste a tu próxima llamada virtual desde una nave de la Federación con los fondos Zoom de Star Trek: Picard. La cuenta oficial de Twitter de Star Trek tuiteó algunas imágenes más que puedes usar también.

La cuenta de Twitter de Parks and Rec también compartió antecedentes de su exitoso programa. Nuestro favorito te permite compartir la misma oficina que Ron Swanson.

Si no puede obtener suficiente té de Yorkshire y las colinas del norte de Inglaterra, entonces este fondo seguramente lo complacerá. Una vista esencialmente inglesa completa con una gran máquina voladora roja.

Este fondo de Zoom seguramente hará que todos se sientan un poco más tranquilos. Una escena clásica que incluye una hermosa vista al campo, algunas pequeñas criaturas peludas e incluso un clásico juego de cricket. ¿Qué más podrías querer? Una buena cerveza, por supuesto.

¿No puedes pasar el día sin una buena cerveza? Este trasfondo es todo lo que necesitas para expresar tu amor por el té.

Schitts Creek podría haber llegado a su fin, pero eso no significa que no pueda disfrutar de algunos de los lugares reconocibles como fondos de Zoom. Hay algunos de ellos disponibles para descargar y resaltar su amor por el programa.

Parks and Recreation es otro programa favorito sólido y también con escenas reconocibles al instante. Nuevamente, hay algunos fondos para elegir . Perfecto para los fanáticos del espectáculo.

Si eres un jugador, es posible que tengas en mente un estilo de Zoom diferente. ¿Qué tal este increíble telón de fondo de uno de nuestros juegos de PC favoritos Kingdom Come: Deliverance? Ambientados en una época mucho más simple, mucho antes de que trabajar desde casa fuera siquiera una cosa, estos fondos muestran un paisaje maravillosamente medieval.

No hay peligro real de que Stewie o Brian entren mientras estás en una llamada de Zoom y eso podría ser una pena, pero eso no hace que este fondo de Padre de familia sea menos genial.

Este puede ser un poco oportuno y puede requerir una audiencia comprensiva, pero nos gusta la idea irónica de tener una enorme pila de rollos de papel higiénico como telón de fondo de nuestra reunión.

Si eres un amante de las bellas artes, es posible que te interesen las 100.000 imágenes gratuitas que puedes descargar del programa de contenido abierto de Getty . Estos incluyen todo tipo de obras de arte, desde las clásicas hasta las fotografías más modernas. Las obras de Vincent Van Gogh son solo una de las brillantes opciones potenciales.

Las reuniones son confusas. Más aún cuando trabajas desde casa y pasas la mayor parte del día en pijama. Está bien, todos hemos estado allí. Muestre su confusión con la ayuda de este meme transformado en un fondo Zoom.

Es posible que Windows XP esté muerto hace mucho tiempo, pero eso no detiene a Bliss, el fondo de pantalla predeterminado para el sistema operativo es un clásico reconocible al instante. Ahora puede mostrar su edad y su amor por Microsoft durante sus llamadas de Zoom.

CD Projekt Red ha lanzado varias imágenes diferentes de The Witcher 3 Wild Hunt (uno de nuestros juegos de rol favoritos). Ideal si eres un ávido jugador y quieres mostrar tu amor por el increíble juego mientras estás en una llamada de Zoom.

Si esa torre tiene recuerdos demasiado lascivos para su reunión de Zoom, ¿qué tal este maravilloso telón de fondo con montañas y vida silvestre local? Siempre que no aparezcan monstruos en la llamada que necesiten ser asesinados, todo debería estar bien, ¿verdad?

Inicie su llamada de Zoom con una vista de antiguas ruinas en ruinas. Es el contraste perfecto con su llamada de videoconferencia moderna y también un recordatorio de cómo es el mundo exterior.

Además de publicar fondos de The Witcher, CD Projekt Red también ha compartido varios de su próximo lanzamiento Cyberpunk 2077 . Magníficas vistas futuristas con un toque cyberpunk.

Imagina que estás de vuelta en la escuela Elf aprendiendo a ser el pequeño ayudante de Santa con Will Farrell de la película Elf.

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Chris Hall.