¿Qué es Marco Polo y cómo funciona la aplicación de mensajería de video?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Con la mayor parte del planeta bloqueada y más personas que nunca recurriendo a aplicaciones de videollamadas para mantenerse en contacto con amigos, familiares y colegas, ha habido un aumento repentino en la descarga y el uso de esas aplicaciones.

Una aplicación que adopta un enfoque ligeramente diferente a sus plataformas de videollamadas tradicionales es Marco Polo. Es una aplicación de mensajería de video que está disponible tanto para Android como para iOS.

Los desarrolladores, Joya Communications, describen la aplicación como una aplicación de mensajería de video para personas que están ocupadas. Es para aquellos que tal vez no pueden alinear su tiempo con las personas con las que intentan mantenerse en contacto para tener una llamada FaceTime o Skype regular o vivir en una zona horaria completamente diferente.

En lugar de tener una conversación cara a cara en vivo y en tiempo real con la persona con la que está hablando, graba su mensaje de video como parte de una conversación, y la otra persona puede verlo en vivo en tiempo real mientras usted estás grabando, o lo ves más tarde, y luego respondes cuando tengan tiempo.

Lo que nos encanta de este método de comunicación es que te permite ser completamente espontáneo. No necesita programar un encuentro cara a cara, solo puede grabar un mensaje de video y conversar con la persona cuando tenga algo para compartir y saber que lo verá cuando tenga un poco de tiempo libre.

Puede descargar la aplicación para Android de forma gratuita desde Google Play Store , o descargar para iPhone desde App Store .

Cuando carga la aplicación por primera vez, escribe su número de teléfono móvil y luego se convierte en la forma en que sus amigos y familiares lo encuentran. Si lo tienen en sus listas de contactos telefónicos, aparecerá como un contacto en su lista. Es similar en ese sentido a WhatsApp.

Deberá permitir que la aplicación tenga acceso a sus contactos, así como a su cámara y micrófono, ya que necesita esos elementos para funcionar y mantenerse en contacto con las personas que le importan.

La pantalla de inicio de la aplicación es sus chats. Estas son conversaciones que está teniendo con la gente, además hay una pestaña de chats sugeridos, donde la aplicación le muestra cuáles de sus amigos están activos recientemente.

Para iniciar un chat de video, simplemente toque un contacto que tenga instalada la aplicación y se lo dirigirá a la pantalla de mensajería de video, con un gran botón azul Inicio. Toque eso y comience a grabar su mensaje.

Todos los mensajes entre usted y la otra persona aparecerán en la sección en la parte inferior de esta pantalla de chat, y puede retroceder y volver a mirarlos y reaccionar a ellos cuando lo desee.

Cuando estás viendo un mensaje de video de un amigo, puedes reaccionar a él de diferentes maneras. La más fácil es similar a la función Periscope de Twitter.

Arriba del lado derecho de la pantalla hay un número selecto de emoji. Hay una sonrisa, un corazón, una cara triste, manos rezando y un pulgar hacia arriba. Puede tocarlos para mostrar las reacciones en la pantalla.

Incluso puede grabar su propia pequeña reacción de video a una parte específica de un mensaje tocando el pequeño icono rojo de grabación. En realidad, esto puede ser útil para responder preguntas específicas o comentar una parte particular del mensaje de video de la otra persona.

Especialmente si han dejado un mensaje bastante largo y divagante y desea abordar algunas partes diferentes de forma individual. Cuando están viendo estas reacciones, su mensaje de video aparece como un pequeño círculo redondo cerca de la parte inferior de la pantalla, incrustado en su mensaje de video original, en lugar de mostrarse como una nueva parte nueva de la conversación.

Sí, también puede hacer eso. Cuando esté en una de sus conversaciones, en lugar de presionar el botón grande Iniciar para grabar, toque el icono que parece un icono de galería de fotos o el que parece líneas de texto en una página.

El primero le permitirá elegir imágenes del rollo de su cámara para compartir, o tomar una foto nueva para compartir allí mismo. Este último le permite escribir un mensaje.

Ahora, esto no es como escribir un pequeño mensaje en una pequeña burbuja. Parece más como los mensajes de texto que verías en una historia de Instagram. Es un texto grande sobre un fondo de colores brillantes que llena la pantalla.

Aquellos de ustedes con un buen ojo ya habrán visto el icono de unicornio en algunas de nuestras fotos incrustadas, y aquí es donde pueden ser creativos.

Toque el unicornio y elija el efecto de las opciones que aparecen. Filtros le permite agregar divertidos efectos visuales a su video. Estos no son filtros fotográficos sutiles, son filtros completos y sorprendentes que transforman la apariencia. Incluso puedes convertirte en un boceto.

Efectos de voz le permite alterar la forma en que suena su voz, y puede elegir entre Helio, que hace que su voz sea anormalmente alta, Macho para hacerla baja y Robot, que lo hace sonar como un robot.

En nuestros mensajes, generalmente lo usamos para fingir que nuestras mascotas están hablando y participando en la conversación, lo que puede ser realmente divertido para los niños que miran.

También hay Texto y Doodle que le permiten escribir en la pantalla antes / durante la grabación para que los gráficos aparezcan en la pantalla.

Marco Polo, además de permitirte tener conversaciones individuales, te permite tener conversaciones grupales. Usamos esto para tener grandes conversaciones grupales entre familias, donde los niños pueden involucrarse y enviar mensajes y actualizaciones desde nuestros teléfonos, y los niños del otro lado también pueden mirar y responder.

Si desea grupos separados solo para adultos, puede crear un nuevo grupo, pero asignarles nombres diferentes para ayudar a mantener las cosas organizadas.

Marco Polo, como servicio, es gratuito. No necesita pagar nada para usarlo, pero puede elegir pagar una suscripción si lo desea.

Si no se suscribe, Marco Polo archiva mensajes antiguos e inactivos. Si se suscribe, puede conservar todos sus mensajes. En verdad, sin embargo, no hemos encontrado que sea necesario pagar una suscripción, realmente no afecta el uso diario del servicio si lo hace o no.

Marco Polo está desarrollado por un equipo relativamente pequeño, por lo que una suscripción puede ayudar al desarrollador a mantener el servicio. Cuesta £ 8.99 por mes, o puede pagar £ 97.99 por la suscripción de un año. (Al momento de escribir este artículo, hay una oferta especial que le otorga una suscripción de un año por solo £ 29.49).