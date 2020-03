Ofertas tecnológicas para quedarse en casa: todas las ofertas especiales ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No nos estamos burlando de la pandemia de coronavirus. Se han tomado miles de vidas en todo el mundo, y lo peor puede estar por venir. Pero la realidad es que, tal vez en un intento de ayudar a las personas a lidiar con el distanciamiento propio durante este tiempo incomprensible, varias compañías tecnológicas han comenzado a ofrecer acuerdos sobre sus productos.

Entonces, si tiene poco dinero en efectivo debido a todo esto, o tal vez podría usar una forma de alegrar su día mientras está atrapado en su casa, consulte estas ventas.

Toda la suite Affinity de escritorio de Serif está disponible de forma gratuita durante 90 días en este momento. Está disponible para las versiones de Affinity Photo, Affinity Designer y Affinity Publisher para Windows y Mac. Pero, si prefiere comprar una aplicación, la línea completa de Serif está a la venta con un 50% de descuento. El 50 por ciento de descuento en la venta incluye todas las aplicaciones de Affinity en Windows, macOS e iOS. Puedes aprender más desde aquí.

Los juegos móviles Altos Odyssey y Altos Adventure son gratuitos para "ayudar a cualquiera que esté practicando el distanciamiento social o el autoaislamiento". Los desarrolladores dijeron que espera que "Alto y la pandilla puedan traer un poco de calma a sus hogares durante estos tiempos difíciles".

Audible está abriendo un catálogo gratuito de historias infantiles mientras los niños están fuera de la escuela debido al brote de coronavirus. El servicio explicaba: "Mientras las escuelas estén cerradas, estamos abiertos. A partir de hoy, los niños de todas partes pueden transmitir instantáneamente una increíble colección de historias". Todas las historias son gratuitas en su computadora de escritorio, computadora portátil, teléfono o tableta. Visite el sitio de Audible Stories para comenzar .

Apple es la última compañía de tecnología que ofrece una selección de productos gratuitos para padres y niños atrapados en casa durante la nueva pandemia de coronavirus. La aplicación Apple Books de la compañía actualmente alerta a los usuarios sobre libros y audiolibros que están disponibles de forma gratuita para los usuarios por un tiempo limitado.

Calm es otra aplicación de meditación popular que normalmente cuesta $ 12.99 por mes por una suscripción, pero está lanzando contenido gratuito específicamente para ayudar a aquellos que luchan con ansiedad y estrés en este momento. Ofrece programas como meditaciones relajantes, una clase magistral tranquila, niños tranquilos y recursos de atención plena. Todos están disponibles a través de su sitio web; vea el contenido gratuito de Calm aquí .

Para ayudar a mantener a las familias conectadas durante la pandemia de coronavirus, AT&T está ayudando a ofrecer 60 días de acceso gratuito y uso ilimitado de Caribu, una aplicación de video llamada que permite a los miembros de la familia leer, dibujar y jugar juegos entre ellos desde ubicaciones remotas. Es como FaceTime pero con actividades en pantalla, como dibujo cooperativo y juegos. Normalmente cuesta $ 7 y no requiere una tarjeta de crédito.

Hermano de la aplicación Carrot Weather, Carrot Fit es una aplicación de ejercicios para dispositivos iOS. Cuenta con una colección de entrenamientos de siete minutos descritos como "castigadores", completos con muchas picaduras de sonido snark. Normalmente $ 3.99, Carrot Fit ahora es una descarga gratuita disponible para todos hasta principios de abril.

La aplicación de acondicionamiento físico de Chris Hemsworth, Centr, es gratuita durante un tiempo durante la pandemia de coronavirus. Hemsworth publicó un video de Instagram en el que anunció la versión de prueba gratuita de la aplicación. Él escribió en la leyenda: "Centr fue fundada para hacer que la salud y la felicidad sean accesibles para todos, y espero que esto haga que ese acceso sea aún más fácil durante la actual crisis de salud". Una prueba de seis semanas estará disponible para todos hasta el 31 de marzo.

Centr generalmente comienza con $ 10 al mes e incluye ejercicios con "entrenadores de clase mundial", planes de comidas y ejercicios de atención plena.

Dark Noise ofrece diferentes ruidos ambientales, como fogatas, lluvia, truenos y ruido blanco, todo con el propósito de ayudarlo a dormir, concentrarse o relajarse. La aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones de iOS por $ 3.99 , pero el desarrollador Charlie Chapman abrió una versión beta de TestFlight para todos durante la pandemia de coronavirus con todo desbloqueado. Podría ayudar a las personas a simular el sonido de una cafetería mientras están atrapadas en sus hogares.

Down Dog ofrece varios servicios de fitness para usuarios de iOS. Para ayudar a las personas a evitar los estudios de yoga y los espacios de acondicionamiento físico durante el brote de coronavirus, Down Dog está haciendo todas sus aplicaciones : Down Dog, Yoga para principiantes, HIIT, Barre y 7 Minute Workout, gratuitas hasta el 1 de mayo.

Puedes obtener clases gratuitas de guitarra en línea durante tres meses en Fender. Normalmente £ 10 por mes, los cursos de guitarra en línea de Fender son gratuitos durante tres meses, pero primero deberá ir aquí para obtener un código. Luego, puede elegir cursos en una variedad de estilos de guitarra, como acústica o bajo.

Golds Gym tiene un servicio AMP que comienza en $ 8 por mes y ofrece más de 600 entrenamientos de audio y video. Sin embargo, durante la pandemia, puede obtener acceso gratuito hasta el 31 de mayo con el código de promoción FIT60 en goldsamp.com/promo .

Si usted es un profesional de la salud de EE. UU. Que trabaja en entornos de salud pública durante la pandemia de coronavirus, puede obtener acceso gratuito a la popular aplicación de meditación consciente y guiada Headspace hasta el final del año. Puede aprender cómo canjear su suscripción en el sitio web de Headspace . Normalmente cuesta $ 12.99 por mes tener acceso a las sesiones de meditación más allá de las introductorias.

La NFL anunció que es Game Pass gratis para los fanáticos en los Estados Unidos hasta el 31 de mayo. Incluye "acceso a juegos anteriores de la NFL regulares y de postemporada, temporadas anteriores de series premiadas de la NFL Films como Hard Knocks y A Football Life, y sesiones exclusivas de películas de NFL Game Pass con algunos de los jugadores y entrenadores estrella de la liga". Los espectadores podrán volver a jugar juegos desde 2009 en HD sin comerciales.

Nike ha realizado entrenamientos premium para su aplicación, Nike Training Club, gratis por tiempo limitado. Es un servicio por suscripción disponible en los EE. UU. Que incluye entrenamientos de transmisión de estilo de estudio, programas de entrenamiento progresivo que incluyen entrenamientos solo de peso corporal y asesoramiento experto de nuestros llamados Nike Master Trainers. Dentro del sistema NTC, hay una biblioteca de más de 185 entrenamientos que van de 15 a 60 minutos.

Durante un tiempo limitado durante la pandemia de coronavirus, puede obtener un plan NordVPN de tres años por solo $ 3.49 por mes, es decir, un 70 por ciento de descuento sobre el precio normal. También viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días. Puedes aprender más desde aquí.

Peloton ofrece una prueba gratuita extendida de 90 días para su aplicación durante el brote de coronavirus. La aplicación no requiere ningún equipo Peloton y normalmente cuesta $ 12.99 al mes. Puede usarlo para acceder a entrenamientos pregrabados y transmitidos en vivo, incluidas sesiones de ciclismo.

Planet Fitness ofrece entrenamientos gratuitos en vivo en Facebook todos los días a partir de las 4pm PT. "El ejercicio puede reducir el estrés, ayudarlo a mantenerse saludable y sentirse bien. Por lo tanto, estamos ofreciendo entrenamientos gratuitos en el hogar, transmitidos en vivo diariamente, para todos los miembros y no miembros de Planet Fitness", explicó la compañía. "Los entrenamientos serán dirigidos por nuestros entrenadores y los invitados sorpresa".

La aplicación Planet Fitness para iOS también ofrece cientos de entrenamientos gratis para miembros y no miembros.

Si posee una antena y un sintonizador HD, puede transmitir su TV en vivo de forma gratuita a todos sus dispositivos hasta finales de junio a través de Plex, sin necesidad de Plex Pass (aunque DVR y otras características premium requieren un Plex Pass). Si no tiene el equipo adecuado, Plex afirma que sus socios de hardware planean ofrecer descuentos para aquellos que tienen una cuenta Plex. Puedes aprender más desde aquí.

La compañía de software educativo Rosetta Stone ofrece a los escolares del Reino Unido acceso gratuito a sus cursos de idiomas populares durante tres meses. Normalmente cuesta £ 50, y hay más de 20 idiomas para elegir, incluidos francés, alemán, italiano y español. Rosetta Stone dijo que, si tiene más de un hijo, puede inscribirse varias veces; simplemente use una dirección de correo electrónico diferente cada vez.

La Royal Opera House está cerrada, pero ofrece transmisiones gratuitas de ballet y ópera en sus canales de Facebook y YouTube :

Peter y el lobo, The Royal Ballet, 2010 a las 7pm GMT del viernes 27 de marzo

Acis y Galatea, The Royal Opera, 2009 a las 7pm GMT del viernes 3 de abril

Cosi fan tutte, The Royal Opera, 2010 a las 7pm GMT del viernes 10 de abril

The Metamorphosis, The Royal Ballet, 2013 a las 7pm GMT del viernes 17 de abril

Después de que se hayan emitido, estas actuaciones clásicas permanecerán disponibles en esos canales para verlas a pedido. También hay contenido gratuito de la Royal Opera House disponible en BBC iPlayer para ver, incluido The Royal Ballet: Mayerling.

Sling TV ofrece acceso gratuito a varios canales de noticias y entretenimiento durante la pandemia, a través de una promoción "Stay in and Sling". Incluye ABC News Live, así como miles de películas familiares. Está disponible a través de la aplicación Sling TV en un dispositivo Roku, Amazon o Android, o visitando sling.com en un navegador Chrome, Safari o Edge y siguiendo las instrucciones en la pantalla de bienvenida.

Además, los nuevos clientes que estén interesados en el paquete Sling Blue pueden obtener el primer mes por $ 20 ( $ 10 de descuento durante el primer mes).

Todos los días de la semana a las 9 a.m. GMT, Joe Wicks - The Body Coach - transmite en vivo una clase de educación física de 30 minutos en su canal de YouTube de forma gratuita. Sus planes de acondicionamiento físico normales son £ 97 por 90 días. Si tus hijos están aburridos en casa, haz que quemen algo de energía con Joe.

TripIt es un servicio que le brinda una vista única de todos sus viajes. Está haciendo que su nivel premium, TripIt Pro, sea gratuito para viajeros individuales durante seis meses. "Al hacerlo, esperamos hacer las cosas un poco más fáciles para cualquiera que viaje", dijo. Si es nuevo en TripIt, regístrese entre el 13 de marzo y el 14 de abril, y automáticamente recibirá acceso a TripIt Pro durante seis meses. Vaya aquí para aprender más sobre esta promoción.

No Un último acuerdo que debe saber es que muchas publicaciones de noticias han eliminado sus barreras de pago en el contenido relacionado con el coronavirus, incluidos The New York Times , The Wall Street Journal , The Washington Post, The Los Angeles Times, The Guardian, AP News y The Athletic .