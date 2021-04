Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - A la gente le encanta estar en contacto. Ya sea chateando con amigos y familiares en videollamadas , enviando mensajes en WhatsApp o tocando la base mientras trabaja de forma remota con Microsoft Teams o Slack . Los jugadores no son diferentes.

En los viejos tiempos, los jugadores utilizaban servicios de chat de texto como X-Fire o servidores VOIP como Mumble, Teamspeak o Ventrilo. Sin embargo, las cosas han avanzado mucho desde entonces y tanto la tecnología como las demandas han cambiado.

Ahora, el jugador moderno necesita algo que pueda hacerlo todo y Discord es el software gratuito que hace precisamente eso.

En un nivel básico, Discord es una de las formas más fáciles de comunicarse con sus amigos a través de voz, texto y video. Si ha experimentado Slack en el lugar de trabajo, entonces piense en Discord como lo mismo, solo dirigido directamente a los jugadores y con muchas más funciones.

Discord es multiplataforma y también se puede usar donde sea que estés. Está disponible para descargar de forma gratuita para Windows, Mac, Android , iOS e incluso Linux.

También puede usarlo directamente en un navegador web sin siquiera descargarlo. Por lo tanto, no solo puede usarlo mientras está en su máquina de juego, sino que también puede mantenerse en contacto cuando está fuera de casa.

Discord permite a los amigos chatear entre ellos, ya sea uno a uno o en grupo a través de un servidor. Puede usarlo para enviar mensajes directos a amigos, tener videollamadas con ellos, chat de voz e incluso compartir pantalla.

Una vez que esté en un servidor, puede unirse a un canal de chat de voz para hablar con otros jugadores que juegan juegos específicos.

Discord está muy centrado en el usuario y puede ser tan privado o público como quieras. Usando Discord puedes elegir:

A quiénes agregas como amigos y quién puede agregarte

Quién puede enviarte mensajes directos

A quien bloqueas

A qué servidores te unes

Quién puede unirse a los servidores que cree

El primer paso para comenzar a usar Discord es descargarlo en el dispositivo elegido. Entonces necesitas registrarte para una cuenta . Vale la pena señalar que esto no tiene ningún costo. Discord es de uso totalmente gratuito.

Al configurar su cuenta, le recomendamos encarecidamente que utilice una contraseña segura y estable y que configure la autenticación de dos factores para proteger su cuenta de que nadie más la use y mantenerla segura. Discord tiene una guía detallada sobre cómo configurar la autenticación de dos factores para la aplicación que vale la pena consultar.

Una vez que haya iniciado sesión, podrá acceder a una variedad de otras opciones desde el menú de configuración. Haga clic en el icono de engranaje en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego podrá cambiar todo tipo de configuraciones.

Esto incluye cosas como configuraciones de privacidad, aplicaciones autorizadas, combinaciones de teclas, configuraciones de voz y video y más. Si desea mantenerse seguro en línea, le recomendamos que primero consulte la configuración de privacidad. Desde allí, puede configurar Discord para escanear mensajes directos y evitar que reciba algo inapropiado.

Si está utilizando servidores públicos, también puede optar por deshabilitar la configuración que podría permitir que los miembros del servidor le envíen mensajes no deseados o lo agreguen como amigo.

Obviamente, una aplicación de chat no sirve de mucho si no tienes a nadie con quien hablar. Afortunadamente, agregar amigos es bastante sencillo. Cuando haya iniciado sesión y en la página de inicio, verá una opción marcada como amigos y un gran botón verde para "Agregar amigo". Pregúntales a tus amigos cuál es su etiqueta de Discord y puedes agregarlos desde aquí.

La etiqueta Discord de un usuario es su nombre de usuario con un # y cuatro dígitos después. Esto se parece a este provocadopornudo # 3221 y se puede encontrar en la página "Mi cuenta" de su configuración.

Otra forma, quizás más fácil, de agregar amigos en Discord es hacer clic derecho en ellos cuando están juntos en un servidor y luego hacer clic en Agregar amigo. Por supuesto, estas opciones solo funcionarán si las personas que intentas agregar tienen su configuración de privacidad configurada de tal manera que reciban invitaciones de todos.

También puede agregar amigos conectando sus otras cuentas. Agregue Facebook como una conexión en el menú de configuración y puede sincronizar a sus amigos de la red social que ya están usando Discord.

Hay algunas configuraciones diferentes dentro de Discord que recomendamos cambiar o ajustar antes de continuar.

Configuración de voz y video: desde aquí puede elegir la entrada y salida de micrófono y auriculares, así como los volúmenes. Es una buena idea probar estas configuraciones y volúmenes antes de comenzar.

desde aquí puede elegir la entrada y salida de micrófono y auriculares, así como los volúmenes. Es una buena idea probar estas configuraciones y volúmenes antes de comenzar. Modo de entrada: como parte de la configuración de voz y video, encontrará "actividad de voz" y "pulsar para hablar" como opciones en el modo de entrada. Recomendamos encarecidamente usar pulsar para hablar. Esto requiere que se presione un botón cada vez que hable, pero pronto descubrirá que no hay nada peor que tener una persona en su servidor de chat de voz que tiene un micrófono que capta constantemente los sonidos de su teclado, un zumbido de ventilador o un perro ladrando en el antecedentes. No seas esa persona.

como parte de la configuración de voz y video, encontrará "actividad de voz" y "pulsar para hablar" como opciones en el modo de entrada. Recomendamos encarecidamente usar pulsar para hablar. Esto requiere que se presione un botón cada vez que hable, pero pronto descubrirá que no hay nada peor que tener una persona en su servidor de chat de voz que tiene un micrófono que capta constantemente los sonidos de su teclado, un zumbido de ventilador o un perro ladrando en el antecedentes. No seas esa persona. Superposición: en la configuración, puede ajustar Discord para que aparezca una superposición cuando esté jugando para mostrarle quién está hablando. Es bueno saber con quién estás chateando cuando juegas. Especialmente si quieres hacer nuevos amigos.

en la configuración, puede ajustar Discord para que aparezca una superposición cuando esté jugando para mostrarle quién está hablando. Es bueno saber con quién estás chateando cuando juegas. Especialmente si quieres hacer nuevos amigos. Notificaciones: otra cosa para modificar son los sonidos de notificación. De forma predeterminada, Discord hará todo tipo de ruidos cuando sucedan cosas, por ejemplo, si alguien te llama o se une al canal. Si ha configurado Pulsar para hablar, le recomendamos que desactive la activación de PTT y la desactivación de PTT o escuchará constantemente pitidos cada vez que presione la tecla.

Una vez que haya agregado amigos y haya ajustado bien todas las configuraciones, es increíblemente simple comenzar a chatear. Haz clic en tu amigo en el lado izquierdo y puedes enviarle mensajes, hacer clic para llamarlo y también chatear por video.

Discord también te ofrece muchas formas de chatear y comunicarte con tus amigos. Puede usar texto simple, emoticonos e incluso agregar gifs. Discord también te permite compartir imágenes, por lo que puedes enviar a tus amigos capturas de pantalla de tus juegos ganadores para que las admiren.

Sin embargo, la mejor manera de disfrutar de Discord es con servidores.

Los servidores de Discord son lugares gratuitos donde las personas pueden reunirse para charlar sobre juegos o usar canales de voz para hablar con amigos mientras juegan. Descubrirás que existen todo tipo de servidores. Los desarrolladores de juegos, por ejemplo, a menudo tienen servidores en ejecución para sus juegos, por lo que los jugadores con ideas afines pueden reunirse y discutir el juego y hacer nuevos amigos también.

También encontrarás clanes, comunidades y grupos de personas con su propio servidor Discord al que podrían invitarte.

Los servidores de Discord se pueden crear de forma gratuita. Por lo tanto, tiene la opción de crear su propio servidor que luego puede usar para invitar a amigos.

Para crear su propio servidor de Discord, siga estos pasos:

Iniciar sesión en Discord Haga clic en el símbolo más verde en el lado izquierdo y haga clic en "crear un servidor" Una vez creado, puede hacer clic en el símbolo más debajo de "canales de texto" y "canales de voz" para agregar nuevos canales. También encontrará un menú desplegable en la parte superior debajo del nombre del servidor donde puede acceder a la configuración del servidor.

La configuración del servidor le permite hacer todo tipo de cosas. Desde aquí puede crear roles para los miembros, incluida la configuración de poderes de administrador para amigos de confianza. También puede establecer niveles de moderación para evitar que los nuevos usuarios envíen spam en el chat de texto o envíen mensajes inapropiados. Incluso puede agregar emojis personalizados y crear un widget para su servidor que también puede compartir en otro lugar aquí.

Una vez que se crea su servidor de Discord, haga clic con el botón derecho en el canal de texto o en el canal de voz y haga clic en invitar para luego enviar a sus amigos una invitación o crear un enlace que ayudará a otros a unirse a su servidor. Puede establecer un tiempo de vencimiento, un número máximo de usos e incluso marcar para que la membresía también sea temporal si desea tener cuidado con quién se une a su servidor.

Los canales de texto de Discord son útiles para todo tipo de cosas. Puede configurarlos para bromas generales, para discutir juegos específicos, para organizar sesiones de juego con sus amigos o simplemente para compartir cosas que ha encontrado en línea.

Los canales de voz son salas de chat que puede usar solo con fines de VoIP. Ingrese a un canal y comience a hablar con sus amigos usando sus auriculares y diviértase.

Vale la pena señalar que el servidor le brinda varios controles dependiendo de si creó el servidor o no. Puede hacer cosas simples como aumentar o disminuir el volumen de otro usuario en los canales de voz simplemente haciendo clic derecho en su nombre y ajustando un control deslizante de volumen. También hay opciones para silenciar, patear, prohibir y más si configura el servidor o tiene los privilegios adecuados.

Cuando esté en un servidor, también puede silenciarse y volverse sordo para evitar que lo escuchen o escuchen a los demás cuando necesite un momento de tranquilidad. Alternativamente, generalmente hay un canal AFK (lejos del teclado) cuando lo necesita.

Si está creando un servidor de Discord y desea que la gente se comporte de cierta manera, puede crear un canal de reglas. También es posible asegurarse de que los nuevos miembros lean esas reglas antes de hacer cualquier otra cosa.

Los servidores comunitarios ahora pueden asegurarse de que los novatos lean las reglas de la casa (es decir, quítese los zapatos, por favor) antes de ingresar con la revisión de las reglas.



configúrelo en la configuración del servidor> comunidad> selección de miembros pic.twitter.com/2YEqJrDqej - Discord (@discord) 21 de diciembre de 2020

Puede acceder a esta configuración desde el menú de configuración del servidor yendo a configuración del servidor> comunidad> selección de miembros.

Al igual que crear su propio servidor Discord, también es fácil unirse a uno.

También puede ser miembro de más de un servidor de Discord. De hecho, puede unirse a varios servidores con muy poco esfuerzo. La membresía está limitada a un máximo de 100 servidores.

Para unirse a un servidor de Discord, primero necesita una invitación de un amigo o propietario del servidor. Pídales que le creen un enlace. Luego haga clic en el símbolo más a la izquierda del servidor y haga clic en el botón "unirse a un servidor". Eso le permite ingresar el enlace y comenzar. Alternativamente, puede hacer clic en el hipervínculo y se cargará Discord con el nuevo servidor abierto.

Si un enlace no funciona, puede deberse a que le han enviado un código caducado, ha sido prohibido en el servidor o es simplemente un código incorrecto.

Si se une a un servidor más grande, es posible que a veces las cosas se vuelvan un poco abrumadoras. Si los canales de texto se usan mucho, se verá bombardeado con notificaciones o íconos cuando un canal reciba un mensaje nuevo. Descubrimos que a menudo es mejor silenciar los canales que no necesita o de los que no desea escuchar.

Haga clic con el botón derecho en un canal de texto y puede elegir silenciar el canal en su totalidad o configurarlo para que solo le notifique si alguien lo menciona.

En los canales, es posible mencionar a los usuarios directamente con @nombredeusuario. Escriba su nombre y luego su mensaje y serán notificados. También puede usar otros comandos como @here o @everyone para alertar a todos en el servidor. Si hay personas a las que les encanta la atención, podrían usarla y abusar de ella y eso te volverá loco. No se preocupe, siempre puede desactivar las notificaciones, por lo que nunca se le notificará si no quiere.

Hay varios comandos que puede usar en los servidores de Discord. Estos le brindan acceso rápido a la configuración o le permiten hacer cosas simples como agregar un gif divertido en medio de un chat.

Los comandos básicos incluyen:

@nombredeusuario : menciona a un usuario en particular y le notificará su mensaje. Reemplaza "nombre de usuario" con el nombre de la persona en el servidor para enviarle una nota.

: menciona a un usuario en particular y le notificará su mensaje. Reemplaza "nombre de usuario" con el nombre de la persona en el servidor para enviarle una nota. @here o @everyone: notifica a todos que llamen su atención por algo especial

notifica a todos que llamen su atención por algo especial / término giphy: inserta un gif en el canal de chat de texto

inserta un gif en el canal de chat de texto / nick name: es posible establecer un nuevo apodo específicamente para el servidor si no está satisfecho con su nombre actual sin cambiar su nombre de usuario por completo

es posible establecer un nuevo apodo específicamente para el servidor si no está satisfecho con su nombre actual sin cambiar su nombre de usuario por completo / TTS message: este comando hace que un sintetizador de texto a voz lea su mensaje en voz alta. Sin embargo, utilícelo con cuidado, ya que los administradores del servidor lo apagarán rápidamente si se usa en exceso

este comando hace que un sintetizador de texto a voz lea su mensaje en voz alta. Sin embargo, utilícelo con cuidado, ya que los administradores del servidor lo apagarán rápidamente si se usa en exceso / mensaje de spoiler: esto le permite enviar un mensaje pero oculto detrás de una advertencia de spoiler para dejar de arruinar las cosas para las personas.

esto le permite enviar un mensaje pero oculto detrás de una advertencia de spoiler para dejar de arruinar las cosas para las personas. / tableflip, / unflip y / shrug: estos son solo comandos extra tontos que agregan varios emojis al chat, incluido el clásico emoji de volteo y encogimiento de hombros

También hay algunos otros comandos que puede usar, pero estos son los mejores. También están sujetos a cambios ya que Discord se actualiza y mejora regularmente.

De serie, Discord ya es bastante inteligente y con muchas funciones. Sin embargo, a medida que un servidor crece, puede ser difícil de administrar y vigilar las cosas. Los bots de Discord son útiles de varias formas. Puede agregar bots a su servidor para ayudar a moderar o hacer otras cosas inteligentes como integrarse con otros servicios y aplicaciones también.

Hay varios bots de servidor con soporte oficial disponibles y no oficiales, y estos bots incluyen:

Bots de moderación: estos bots están diseñados para administrar automáticamente su servidor. Evitarán el spam, manejarán la prohibición de usuarios y también facilitarán el uso de los comandos de administrador desde el chat. Ejemplos de bots de moderación incluyen MEE6 , Dyno , GAwesomeBot y Gaius .

estos bots están diseñados para administrar automáticamente su servidor. Evitarán el spam, manejarán la prohibición de usuarios y también facilitarán el uso de los comandos de administrador desde el chat. Ejemplos de bots de moderación incluyen MEE6 , Dyno , GAwesomeBot y Gaius . Bots de traducción: si su servidor tiene usuarios de todo el mundo, un bot que sea capaz de traducir a varios idiomas seguramente será una adición bienvenida. New View hace precisamente eso .

si su servidor tiene usuarios de todo el mundo, un bot que sea capaz de traducir a varios idiomas seguramente será una adición bienvenida. New View hace precisamente eso . Bots de imágenes: mejore su servidor con bots que pueden traer imágenes más allá de sus gifs habituales. Dank Memer promete llenar tu servidor de Discord con divertidos memes.

mejore su servidor con bots que pueden traer imágenes más allá de sus gifs habituales. Dank Memer promete llenar tu servidor de Discord con divertidos memes. Bots de música: estos bots llevan música a su servidor a través de YouTube, SoundCloud, Twitch y otros servicios. El bot Rythm también viene con letras, varios comandos y más.

estos bots llevan música a su servidor a través de YouTube, SoundCloud, Twitch y otros servicios. El bot Rythm también viene con letras, varios comandos y más. Bots de juego: las manos ociosas son el juego del diablo. Cuando los usuarios del servidor no están jugando o chateando, puede mantenerlos comprometidos con los bots del juego. Café es un ejemplo interesante.

Ya sabemos que es posible transmitir sus juegos en Twitch, YouTube, Mixer y más. Pero si desea transmitir a una audiencia más pequeña, puede usar el modo Go Live de Discord para mostrar su juego a sus amigos.

Para transmitir en Discord, siga estos pasos:

Haga clic en el pequeño botón de TV con una flecha cerca de la configuración de su perfil en la parte inferior izquierda de la aplicación. Seleccione la aplicación o pantalla que desea transmitir Luego, elija el canal de voz en el que desea transmitir Luego haga clic en Transmitir en vivo y estará en vivo para que la gente lo vea Haga clic en invitar para obtener un enlace directo y dárselo a sus amigos para que lo vean.

Encontrarás una vista de imagen en imagen de tu transmisión en la esquina de Discord. También puede ajustar la calidad de la transmisión y la velocidad de fotogramas desde aquí. Aunque necesita una suscripción a Discord Nitro para obtener la configuración más alta de 1080p y 4K aquí.

Para ver a otros usuarios que están transmitiendo, solo necesita estar atento al ícono "en vivo" junto a sus nombres en los canales de voz. Haga clic en su nombre de usuario y luego puede hacer clic en el botón "Ver transmisión" para ver cómo se desarrolla la diversión.

Vale la pena señalar que la función Go Live de Discord le permite transmitir a hasta 10 personas normalmente, pero actualmente tiene un límite de 50 .

Además de transmitir en vivo en Discord, también puede compartir su pantalla con individuos y grupos pequeños. Esto es perfecto si un amigo necesita soporte técnico o simplemente quiere mostrarle algo a alguien sin la molestia de capturar un video y subirlo a YouTube.

Para comenzar a compartir la pantalla, primero debe iniciar una videollamada. Haga clic en un amigo, haga clic en el icono de la cámara de video en la parte superior de Discord e inicie la llamada. A continuación, verá el icono de pantalla compartida en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en eso y tendrá la opción de elegir qué pantalla o aplicación compartir.

Obtenga más información sobre el uso compartido de pantalla en Discord aquí .

En su mayor parte, Discord es de uso gratuito. No hay ningún costo para usar la aplicación o iniciar un servidor. Sin embargo, si te encanta la experiencia, puedes suscribirte a Discord Nitro .

Nitro mejora su ya impresionante experiencia de Discord con acceso a cosas como emojis animados, cargas de archivos más grandes, opciones de transmisión de mayor calidad y más. Tiene un precio de $ 9,99 al mes o $ 99,99 al año. Nitro es una buena manera de mostrar su apoyo a Discord y lucirse como resultado también.

Para el usuario profesional de Discord, hay una serie de atajos de teclado que puede usar para interactuar rápidamente con Discord y hacer que su mensaje sea escuchado. Éstos son solo algunos de los mejores. Primero, presione tabulador en su teclado, luego use su tecla de flecha para resaltar un mensaje en particular y use estos atajos:

Q - mensaje de cotización

+ - agregar reacción

r - responder al mensaje

p - mensaje de PIN

ALT + Enter - marcar como no leído

Los canales de escenario son una opción que pueden utilizar los servidores comunitarios . Estos ofrecen a los usuarios la posibilidad de transmitir chats en vivo a una audiencia cautiva.

Con un Stage Channel, los usuarios pueden crear un lugar donde las personas puedan presentarse a una audiencia de una manera cómoda y atractiva.

Cuando se configura, hay tres roles específicos: oradores, moderadores y audiencia. Los oradores son los únicos que pueden hablar en el canal, mientras que los moderadores están ahí para que las cosas fluyan. La audiencia está ahí para escuchar, pero puede indicar que le gustaría hablar si la audiencia puede participar.

En este punto, los canales de escenario solo están disponibles para servidores de la comunidad (descubra cómo habilitarlos aquí ). Pero cuando crea uno, puede ejecutar todo tipo de eventos centrados en el audio, como sesiones de voz, pregúnteme cualquier cosa, entrevistas, clubes de lectura, presentaciones y más.

Los miembros de la audiencia pueden irse y unirse a su antojo, sin interrumpir al orador y todo está diseñado para ser fluido.

Escrito por Adrian Willings.