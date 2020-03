Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los restaurantes se han visto obligados a ir a entregar o llevar solo para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud lo considera una pandemia, con más de 407,000 casos y más de 18,200 muertes al momento de escribir este artículo.

Los expertos de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están advirtiendo a las personas que se separen y se queden en casa tanto como sea posible, especialmente los ancianos y los inmunocomprometidos. Muchas localidades también han ordenado que los restaurantes comiencen a limitar la comida, aunque los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos no dicen que COVID-19 puede transmitirse a través de los alimentos.

Por supuesto, si interactúa con las camareras y el personal del restaurante, podrían ser portadores asintomáticos del virus. Por lo tanto, como medida de precaución, si desea continuar apoyando a las empresas locales y a los pequeños restaurantes durante esta crisis mundial, debe apegarse a ordenar la entrega o quizás la comida para llevar. Aún puede estar expuesto, pero hay formas en que usted y otras personas pueden tratar de mantenerse a salvo.

Primero, debe decidir cómo ordenar su comida. Hay, por supuesto, varias aplicaciones de entrega de alimentos que puede usar para llevar su comida para llevar o alimentos directamente a su puerta en los EE. UU. Pero igual querrás limitar tu contacto con el trabajador de entrega. Afortunadamente, las siguientes aplicaciones ofrecen formas para que usted ordene y luego designe un lugar de entrega sin contacto durante la pandemia:

En América del Norte, puede usar la opción de entrega "Dejar en mi puerta" de Instacart, en la que proporciona instrucciones de entrega específicas, como un código de puerta o un número de apartamento, y luego una foto en tiempo real lo alertará cuando sus compras estén a la vuelta de la esquina. Instacart tiene más de 350 socios minoristas y entrega desde más de 25,000 tiendas en 5,500 ciudades en los Estados Unidos y Canadá.

Simplemente ingrese su código postal en Instacart.com o la aplicación móvil para ver qué tiendas están disponibles para su entrega cerca de usted.

Postmates le permite elegir una opción de devolución como su dirección de entrega, lo que le permite especificar cómo desea recibir sus entregas. Tendrá la opción de seleccionar sin contacto, y dejarán su pedido en la puerta. Simplemente haga el pedido normalmente y, durante el proceso de pago, toque su dirección de entrega para agregar una opción de devolución. También puede editar su opción de devolución desde la pantalla de seguimiento.

Cuando su servicio de mensajería está en camino hacia usted, puede enviarles una foto o instrucciones específicas sobre dónde dejar su pedido. Si realiza un pedido desde la web, por ejemplo, agregue una nota a su dirección de entrega para especificar: "Deje el pedido en mi puerta".

Grubhub también ofrece una opción de entrega sin contacto al momento de pagar, para que pueda continuar apoyando a sus restaurantes locales favoritos durante la pandemia. Los conductores de Grubhub simplemente llamarán o enviarán un mensaje de texto cuando lleguen, y luego dejarán su pedido en la puerta, en el vestíbulo u otra área designada por usted. Esta opción ahora está disponible en el sitio web y la última versión de la aplicación.

Nota: Considere ordenar directamente desde el restaurante también, ya que las aplicaciones de terceros pueden cobrar comisiones. Si hace un pedido directamente, primero asegúrese de que el servicio de mensajería no tenga problemas para adherirse a una experiencia de entrega sin contacto. Pregúntale al restaurante cuando llames.

Dado que los CDC dijeron que existe el riesgo de contraer el virus al entrar en contacto con una superficie que tiene el virus, tal vez considere usar guantes desechables cuando reciba inicialmente la comida para llevar, y asegúrese de tirar el paquete a la basura también. El Washington Post afirmó que algunos experimentos muestran que el virus puede permanecer viable en cartón y plástico por hasta tres días.

Es bien sabido en este momento que debe lavarse las manos como medida preventiva, incluso antes de comer. Como lo señalaron los CDC , debe lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos e intentar también evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca en todo momento.

Los CDC también recomiendan usar una máscara respiratoria N95 para reducir su exposición a partículas en el aire. Si vas a un restaurante a recoger tu comida, no está de más usar una. Sin embargo, en los EE. UU., Las regulaciones requieren que los trabajadores se sometan a una prueba de ajuste anual y una verificación del sello del usuario cada vez que se usa un respirador. Por lo tanto, tenga en cuenta que su N95 probablemente no sea un ajuste personalizado y, por lo tanto, no sea 100% efectivo.

De acuerdo con los CDC , debe limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, y eso incluye los mostradores de la cocina y las mesas del comedor antes y después de comer. Los CDC incluso recomiendan el uso de productos químicos para limpiar sillas, pomos de las puertas, interruptores y controles remotos.

En los Estados Unidos, una propina del 20 por ciento es habitual para las camareras y los correos. Dado que los pone en riesgo de comer, ahora no es el momento de escatimar.