Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

TikTok les está dando a los padres nuevas opciones para controlar cómo sus hijos usan la aplicación .

Más específicamente, gracias al " Modo de seguridad familiar ", los padres y tutores tienen acceso a los controles de Bienestar digital que les permiten administrar cuánto tiempo pasan sus hijos en la aplicación.

También pueden limitar quién les envía mensajes y desactivar completamente la mensajería directa. Finalmente, pueden restringir la aparición de contenido que puede no ser apropiado para los niños.

1/5 Pocket-lint/TikTok

Según TikTok, los adultos que desean usar el Modo de seguridad familiar deben crear su propia cuenta, que luego pueden vincular a la cuenta de un adolescente (TikTok tiene un límite de edad de 13 años). Una vez hecho esto, podrán aprovechar las funciones de seguridad de Bienestar digital en Configuración.

Un adulto debe abrir TikTok en ambos teléfonos. Vaya al perfil, luego diríjase a la configuración (es el botón "..." en la esquina superior derecha). Desplácese hacia abajo hasta Bienestar digital. Toque Modo de seguridad familiar Elija si el teléfono pertenece al adulto o al adolescente. Tendrá que escanear un código QR en un teléfono con el otro para vincular las cuentas. Ahora, el adulto puede acceder a las funciones de seguridad protegidas por contraseña de los padres.

Así es como funcionan las funciones de seguridad en el Modo de seguridad familiar de TikTok:

Puede controlar cuánto tiempo pasa su hijo adolescente en TikTok cada día.

Abra la última versión de la aplicación TikTok en el dispositivo de su hijo adolescente. Vaya al perfil, luego diríjase a la configuración (es el botón "..." en la esquina). Desplácese hacia abajo hasta Bienestar digital. Seleccione Screen Time Management. Especifique un límite de tiempo para cada día (rangos de 40 minutos a 120 minutos). Toca "Activar administración de tiempo de pantalla". Establecer y confirmar una contraseña.

Para desactivar la administración de tiempo de pantalla, repita los pasos uno a cuatro y luego toque "Desactivar administración de tiempo de pantalla".

Puede limitar quién envía mensajes a la cuenta de su hijo adolescente o puede desactivar por completo la mensajería directa.

Abra la última versión de la aplicación TikTok en el dispositivo de su hijo adolescente. Vaya al perfil, luego diríjase a la configuración (es el botón "..." en la esquina). Desplácese hacia abajo hasta Privacidad y seguridad. Seleccione Quién puede enviarle mensajes. Elija Todos, Amigos o Desactivado.

También puede limitar los comentarios y otras herramientas de participación en TikTok.

Puede restringir la apariencia de contenido que puede no ser apropiado para niños. No está claro qué tan bien funciona, ya que TikTok no ha revelado cómo se proyectan los videos. Para una aplicación de esta escala, es probable que sea una combinación de inteligencia artificial y usuarios que marcan videos. Sospechamos que no siempre es 100% exacto.

Abra la última versión de la aplicación TikTok en el dispositivo de su hijo adolescente. Vaya al perfil, luego diríjase a la configuración (es el botón "..." en la esquina). Desplácese hacia abajo hasta Bienestar digital. Seleccione modo restringido. Toca "Activar modo restringido. Establecer y confirmar una contraseña.

Para desactivar el modo restringido, repita los pasos uno a cuatro y luego toque "Desactivar el modo restringido".

El modo de seguridad familiar de TikTok entró en funcionamiento en el Reino Unido en febrero. Llegará a otros mercados en "las próximas semanas". Técnicamente, estas características de seguridad ya estaban disponibles en la aplicación para que los usuarios las configuraran por sí mismas. El modo de seguridad familiar ahora permite a los padres o tutores activar las funciones para adolescentes, evitando así que cambien cualquier configuración sin la participación de un adulto.