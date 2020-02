Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La popular aplicación de preguntas y respuestas, HQ Trivia, está teniendo una semana de altibajos. La aplicación ha sido durante mucho tiempo una de las favoritas de muchos usuarios, pero ha estado luchando por convencer a los inversores para que continúen financiándola y transmitió lo que parecía ser su último episodio hace unos días.

Las mejores aplicaciones para iPhone 2020: la guía definitiva

Las mejores aplicaciones de Android 2020: la guía definitiva

Se confirmó que este era el final de su serie de concursos en vivo, pero ahora parece que un plan de rescate podría estar en marcha. El CEO y cofundador de la compañía, Rus Yusupov, ha estado tuiteando sobre la aplicación, y ahora ha revelado que las conversaciones están en curso para financiar HQ Trivia una vez más.

1 / El viernes anuncié que @hqtrivia se estaba cerrando después de una adquisición fallida. Bueno, fue un fin de semana ocupado, y HQ vivirá. Más abajo - Rus (@rus) 18 de febrero de 2020

Él dice que un comprador potencial está en el marco, y que cualquier acuerdo implicaría que los jugadores puedan retirar el dinero que actualmente tienen en la aplicación, así como dejar que HQ Trivia pague la indemnización a los 25 empleados que dejó ir en el finales de la semana pasada a raíz de su cierre.

Aparentemente, también conduciría al regreso de la aplicación, aunque algunos cambios y eficiencias tendrían que introducirse en el formato, aparentemente.

Sin embargo, como continúa diciendo, este no es un acuerdo hecho; de hecho, uno tiene que esperar que a su posible comprador no le importe que hable sobre el acuerdo no firmado en Twitter.

5 / Todavía no es un trato, pero soy optimista. En su nuevo hogar, deberíamos esperar que HQ pase por algunos cambios, especialmente para cubrir los gastos, y que tenga menos errores. - Rus (@rus) 18 de febrero de 2020

HQ Trivia, ya sea que regrese de la muerte o no, fue muy divertido mientras duró. Sus transmisiones en vivo con las que los usuarios podían jugar para obtener premios en efectivo se sentían como una forma entretenida e ingeniosa de llevar cuestionarios al siglo XXI.