¿Qué es Slack y cómo funciona? Además de muchos consejos y trucos de Slack

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Slack es una aplicación de mensajería que casi todos los grupos de trabajo parece estar usando, pero es probable que esté leyendo esto ahora porque, por cualquier razón, se siente excluido y quiere saber de qué se trata todo este alboroto.

Para ayudarlo a navegar por esas aguas complejas, hemos compilado esta pequeña y práctica guía. Cuando termines de leerlo, definitivamente serás un profesional de Slack, y estarás derribando la puerta de la oficina de tu jefe mañana por la mañana, tratando desesperadamente de convencerlo de que suba a bordo.

Slack ahora también tiene un nuevo aspecto y hemos detallado la interfaz actualizada en una pieza separada: Nueva actualización de Slack: cómo se ve y funciona el rediseño principal

Nota: a lo largo de esta guía, Pocket-lint está utilizando la versión gratuita de Slack desde el escritorio y las aplicaciones web.

Slack es básicamente una aplicación de mensajería con esteroides.

Está destinado a equipos y lugares de trabajo que se pueden usar en múltiples dispositivos y plataformas, y está equipado con características robustas que le permiten no solo chatear individualmente con asociados, sino también en grupos.

También puede cargar y compartir archivos con ellos, así como integrarse con otras aplicaciones y servicios y puede controlar de forma granular casi todas las configuraciones, incluida la capacidad de crear emoji personalizados.

Slack es gratis, principalmente. Solo podrá navegar y buscar los 10,000 mensajes más recientes de su equipo, y estará limitado a 5GB de almacenamiento de archivos y 10 aplicaciones o integraciones personalizadas (más sobre eso más adelante).

Actualmente, hay tres niveles de precios disponibles: Gratis, Estándar ($ 8 o £ 5.25 al mes facturado mensualmente) y Plus ($ 15 o £ 9.75 al mes facturado mensualmente). Un cuarto nivel, llamado Enterprise Grid, tiene precios personalizados para empresas.

Si desea ser el administrador de su propio equipo de Slack, siga estos pasos:

1. Vaya al sitio web de Slack e ingrese su dirección de correo electrónico para registrarse

2. Elija un nombre para su equipo de Slack (ex Taller Talk)

3. Edite la URL a su equipo de Slack (ex https://workshoptalk.slack.com)

4. Elija un nombre de usuario para usted

5. Ingrese los correos electrónicos de los asociados que desea invitar a unirse a su equipo de Slack

6. El chat de tu equipo Slack se cargará en una ventana del navegador

7. Siga el breve tutorial que aparece a continuación para aprender los conceptos básicos.

Para aprovechar al máximo Slack, le recomendamos que instale la aplicación móvil ( iOS / Android ) y la aplicación de escritorio ( Mac / Windows ). De lo contrario, estará limitado a acceder a Slack a través de una ventana del navegador.

Aquellos de ustedes que fueron invitados a unirse a un equipo de Slack recibirán un correo electrónico con su invitación. Acepta la invitación por correo electrónico, luego ingresa un nombre de usuario y contraseña, y listo. Simples, ¿verdad?

Configuraciones

Haga clic en su nombre de usuario o en la flecha desplegable junto al nombre del equipo de Slack para acceder al menú de configuración. Desde aquí, puede ajustar sus preferencias (temas para la barra lateral, mensajes, estilo emoji y más), ver su perfil y cuenta, acceder a una página de Ayuda / Comentarios, obtener aplicaciones de Slack (más sobre eso más adelante) y ponerse ausente . Si es administrador, también puede acceder a la configuración del equipo, la facturación, etc. Los miembros del equipo solo verán las opciones para acceder a las integraciones de aplicaciones, personalizar la holgura y saltar al directorio del equipo.

Notificaciones

Haga clic en el símbolo de la campana en la esquina superior derecha de la barra lateral para ajustar sus preferencias de notificación. Puede posponerlos, configurar un horario de No molestar y más. Cuando inicia sesión en Slack por primera vez, casi todos los tipos de notificación están habilitados. Pero el servicio ofrece varias formas diferentes de administrarlos. Cada canal incluso tiene preferencias de notificación individuales, por ejemplo. Para acceder a esa configuración, abra el canal que desea ajustar, luego haga clic en el nombre en la parte superior de la pantalla y seleccione Preferencias de notificación de canal.

Sembrado de estrellas

Todo lo que hayas destacado aparecerá encima de la sección Canales y debajo del nombre y nombre de usuario de tu equipo en la barra lateral. Las estrellas son una forma de marcar un elemento en Slack como importante. Puedes destacar los canales o los mensajes directos para moverlos a la parte superior de la barra lateral izquierda. También puede destacar los mensajes en Slack para poder volver a ellos fácilmente más tarde.

Canales

Debajo del nombre de su equipo Slack y su propio nombre de usuario, verá una sección llamada Canales en la barra lateral. Los canales son salas de chat. Puede nombrar salas de chat en función de cualquier cosa, incluido un proyecto (guión), un tema (música) o un equipo (ventas). Y puedes hacerlos públicos o privados. Si un canal es público, todos en su equipo pueden unirse, pero si es privado, solo pueden unirse personas seleccionadas. Y finalmente, si hace clic en el nombre de la sección Canales, verá una nueva ventana que le permite explorar y ordenar todos los canales.

Crear canales

Para crear un nuevo canal, haga clic en el botón + junto a Canales en la barra lateral. Luego verá opciones para crear un canal público o privado. Además, podrá nombrar el canal, invitar a otros a unirse y describir brevemente el propósito del canal.

Mensajes directos

Debajo de Canales, verá una sección de Mensajes directos en la barra lateral, seguida de los nombres de cada persona invitada a su equipo de Slack. Haga clic en cualquier nombre para enviarle a esa persona un mensaje privado, uno a uno. Si hace clic en el botón + junto a la sección Mensajes directos, se abrirá una ventana que le permitirá buscar o iniciar una conversación de mensajes directos.

Invitar a la gente

Si es administrador, verá un botón para invitar a más personas a unirse a su equipo. Este botón se encuentra debajo de la sección Mensajes directos. Si hace clic en él, tendrá tres opciones: miembros completos, cuentas restringidas e invitados de un solo canal. La primera opción le da a un miembro del equipo invitado acceso completo a mensajes y archivos en cualquier canal público y el directorio del equipo. La segunda opción le permite al miembro del equipo invitado ver solo un directorio parcial del equipo y le da acceso a canales y archivos seleccionados. Y la tercera opción limita al miembro del equipo invitado a mensajes y archivos en un solo canal.

Quick Switcher: en la parte inferior de Slack, hay un botón Quick Switcher que te permite, um, saltar rápidamente a una conversación o mensaje directo.

Nombre de la sala de chat

La izquierda de la barra de menú siempre comienza con el nombre de la habitación en la que se encuentra, ya sea un canal o una ventana de mensaje directo. Junto al nombre, verá un menú desplegable para acceder a cosas como ver archivos de mensajes, propósitos de notificación de canales y opciones avanzadas. Incluso puedes destacar el canal.

Detalles del canal

Haga clic en el símbolo "i" al lado de la barra de búsqueda en la barra de menú para acceder a los detalles del canal, como el propósito y el tema actual del canal, cualquier elemento anclado (más sobre esto más adelante), una lista de todos los miembros que tienen acceso a el canal, los archivos compartidos dentro del canal (más sobre esto más adelante) y las preferencias de notificación.

Buscar

La búsqueda es una de las características clave de Slack: tanto los mensajes como los archivos se pueden buscar. Cuando haga clic en el cuadro de búsqueda, Slack le sugerirá modificadores de búsqueda para ayudarlo a reducir sus resultados, y cuando comience a escribir un término de búsqueda, Slack le mostrará canales relacionados, miembros del equipo e historial de búsqueda. Haga clic en el enlace Saltar para ver la conversación que rodea a un mensaje, o alternar entre las pestañas de mensajes y archivos para buscar resultados por tipo. Incluso puede ordenar por archivos más recientes o más relevantes y excluir canales de la búsqueda.

Menciones y reacciones

Mientras mantiene una conversación en un canal, puede escribir el @username de una persona para notificarle. Puede ver sus últimas @menciones, mensajes @channel y cualquier palabra destacada haciendo clic en el símbolo "@" de Mentions & Reactions en la esquina superior derecha de Slack.

Artículos destacados

Puede agregar una estrella a mensajes, archivos, fragmentos, publicaciones y comentarios para que sea más fácil encontrarlos. Cuando destaca un canal, aparece en la barra lateral, pero debe hacer clic en el símbolo Destacado en la esquina superior derecha de Slack para acceder a otros elementos destacados.

Menú Flexpane

El símbolo "..." en la esquina superior derecha de Slack lo lleva a su Flexpane. Contiene todos sus archivos, le permite acceder al directorio del equipo y le muestra "qué hay de nuevo" con Slack. Incluso puede acceder a la guía de ayuda.

Directorio del equipo: El Directorio del equipo de Slack le brinda una visión general rápida de todos en su equipo y cómo comunicarse con ellos. Se puede acceder a través del menú Flexpane ("...") en la esquina superior derecha o dirigiéndose al sitio de su equipo . Enumera a cada miembro del equipo junto con su cargo y detalles de contacto.

Mensajería

Para enviar un mensaje en un canal o un mensaje directo, haga clic dentro del campo de texto en la parte inferior, agregue su entrada y presione enter. Mientras mantiene una conversación en un canal, puede escribir el @username de una persona para notificarle.

Emoji

Puede hacer clic en el botón emoji al lado del campo del mensaje para enviar un emoji. También puede responder a cualquier mensaje en Slack con una reacción emoji. Para hacer eso, simplemente pase el mouse sobre un mensaje y seleccione el icono Agregar una reacción. Slack ofrece cuatro conjuntos de emoji diferentes: Apple, Google, Twitter o Emoji One. Para elegir uno, vaya al nombre del equipo para abrir el Menú del equipo, luego elija Preferencias y seleccione la pestaña Mensajes y medios. En Estilo Emoji, puede seleccionar su preferencia y luego hacer clic en la "X" cuando haya terminado. Además, si el administrador lo permite, cualquiera puede agregar nuevos emoji a Slack yendo a esta URL . Entonces podrás crear un emoji personalizado. Amazeballs.

Subir y compartir archivos

Hay varias formas fáciles de cargar cualquier tipo de archivo desde su computadora (documento, imagen, video, enlace, etc.). Puede arrastrar y soltar el archivo a la ventana de Slack, copiar y pegar imágenes directamente en el cuadro de mensaje, o hacer clic en el botón + al lado del cuadro de mensaje y seleccionar Cargar un archivo. Slack le pedirá que decida dónde compartirá el archivo y que agregue un título y comentario. Cuando un archivo se comparte en un canal o mensaje directo, Slack publicará una vista previa del archivo. Los archivos de imagen que no superen los 6000 px en ningún lado se mostrarán en línea. No olvide que también puede compartir archivos de Google Drive, Dropbox o Box in Slack pegando un enlace al archivo en el cuadro de mensaje.

Enlaces publicos

También puede crear un enlace público para compartir un archivo públicamente. Simplemente haga clic en el nombre del archivo para verlo en Flexpane, luego, en el menú Más acciones, haga clic en Crear enlace público.

Anclar mensajes y archivos

Si hay algo que necesita que todos vean en su canal o un archivo importante que quiera encontrar fácilmente, se puede anclar a un canal para que se muestre en el menú de información de detalles del canal. Para anclar, coloca el cursor sobre él, luego haz clic en el diente a la derecha y elige Anclar mensaje. Un mensaje anclado permanecerá allí hasta que lo elimine.

Establecer recordatorios

Puedes usar Slack para recordatorios. Por ejemplo, si necesita recordarse que debe publicar una historia en 30 minutos, puede escribir "/ recordarme en 30 minutos para publicar" y Slack le recordará en privado.

Marcas de tiempo

Cada mensaje tiene una marca de tiempo. Si desea poder hacer referencia a un mensaje específico más adelante, haga clic derecho en la marca de tiempo en Slack para obtener una URL permanente (o simplemente haga clic en ella).

Comandos: Aquí hay algunos comandos de sala de chat que necesita saber:

Para enviar una notificación a todos en el canal, escriba "@channel"

Para enviar una notificación a una persona en un canal, escriba "@ nombre de usuario"

Escribe "@here" para notificar solo a las personas que están en línea y activas

Para abrir un nuevo canal, escriba "/ abrir"

Para abandonar un canal, escriba "/ leave"

Para ocultar todas las imágenes y GIF en un canal, escriba "/ collapse"

Haciendo sus propios comandos de barra personalizados yendo a esta URL

Si. Hay docenas de aplicaciones que puedes agregar a Slack. Hacerlo le permite obtener información de otras fuentes, buscar documentos almacenados en otros servicios, enviar cosas como eventos de calendario y recordatorios a Slack, o agregar funciones útiles a su equipo, incluyendo llamadas de voz y video.

Ahora puede acceder a Skype, por ejemplo, directamente desde Slack. Configurar la integración es simple: solo visite la página de integración de Skype para Slack y haga clic en el botón Agregar a Slack para completar la configuración. Una vez que se ha configurado la integración de Skype, cualquier persona del equipo de Slack puede iniciar una llamada de Skype desde una computadora escribiendo "/ skype" en el chat. Cuando se configura la llamada, aparecerá un enlace de unión.

Para unirse a una llamada de Skype, debe estar en el escritorio en un navegador web, o puede usar las aplicaciones móviles de Skype para unirse desde su teléfono. Cualquiera puede unirse como invitado desde una computadora o iniciar sesión con una cuenta de Microsoft o un nombre de usuario de Skype.

Vaya al Directorio de aplicaciones de Slack para encontrar más aplicaciones que pueda conectar a Slack. Para visitar el Directorio de aplicaciones, simplemente haga clic en el nombre de su equipo para abrir el Menú del equipo, luego seleccione Aplicaciones e integraciones personalizadas. También existe este sitio web dedicado al Directorio de aplicaciones Slack. Tenga en cuenta que Slack se integra probablemente con todos los servicios que utiliza. Funciona con Google Calendar, GitHub, IFTTT, Mailchimp, New Relic y más.

Incluso hay una integración llamada Giphy, por ejemplo, que le permite colocar GIF en chats escribiendo "/ giphy [término de búsqueda]". Sin embargo, si eres un usuario de Slack gratuito, solo podrás agregar hasta 10 aplicaciones e integraciones.

Si. Vaya a la barra lateral, luego haga clic en el menú desplegable junto al nombre de su equipo para acceder al menú de preferencias. Desde allí, seleccione el tema de la barra lateral y elija entre los pocos que se proporcionan. También puede usar la opción "personalizar" en la parte inferior para crear su propia apariencia. Y ahora también puede elegir entre los modos claro y oscuro.

Slackbot es el robot incorporado de Slack.

Puede ayudarlo a guardar notas para usted y a administrar archivos privados. Simplemente haga clic en Slackbot en su lista de Mensajes directos para comenzar. También puede configurar Slackbot para responder a los miembros de su equipo a través de este sitio web . Es fácil: ingrese una palabra o frase desencadenante, y luego con qué desea que responda Slackbot.

Claro que sí ... mira algunos de estos:

1. El conmutador rápido: salte de canal a canal con ⌘ / Ctrl + K.

2. ¿Necesita buscar rápidamente el canal en el que se encuentra? Presione ⌘ / Ctrl + F para buscar.

3. ¿Enviar algo demasiado pronto? Presione la tecla arriba para editar su último mensaje.

4. Inicie sesión en varios equipos. Haga clic en el nombre del equipo, luego inicie sesión en otro equipo.

5. Escriba "/ keys" para abrir el diálogo de atajos de teclado

