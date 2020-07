Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Has descargado TikTok recientemente, ¿no? Es adictivo, ¿verdad?

Bueno, ¿se graduó de desplazarse casualmente por la página For You y le gusta TikToks aleatorios para, tal vez, querer crear sus propios videos TikTok para compartir, de forma privada o pública? O, tal vez, ni siquiera sabe por dónde comenzar, y no puede entender para qué sirven todos esos botones, y es sorprendente por la gran cantidad de herramientas de edición de video disponibles. Si es así, te alegrará haber encontrado esta guía.

Considere esto como una lista maestra de características de TikTok, herramientas ocultas y consejos y trucos generales. Hemos estado usando la aplicación durante un tiempo y hemos analizado casi todos los rincones de la cosa. Pero siempre estamos abiertos al aprendizaje, así que si nos perdimos algo, díganos a continuación.

Nota: La mayoría de estos consejos y trucos fueron escritos desde la perspectiva de un usuario de iPhone, pero la mayoría deberían ser exactamente iguales en Android.

Antes de sumergirnos en consejos y trucos, veamos cómo navegar por la aplicación. Cuando abras TikTok, verás una barra de menú en la parte inferior. Tiene accesos directos a cada una de las siguientes cinco pantallas (o páginas) en la aplicación:

Inicio te muestra dos feeds, Siguiente y Para ti, entre los que puedes alternar.

Siguiente sirve videos de cuentas que estás siguiendo La página For You te muestra videos de tendencias y videos que TikTok cree que te gustaría ver más (presumiblemente según tus datos de uso).

Discover muestra principalmente videos de TikTok etiquetados con un hashtag de tendencia.

Pero, desde esta página, también puede ingresar términos de búsqueda para encontrar usuarios, videos, sonidos y hashtags. Y un botón Escanear junto al campo de búsqueda abre un visor para que pueda capturar el TikCode de alguien. El tuyo también se encuentra aquí; Es como un código QR que te ayuda a encontrar usuarios rápidamente.

Crear video se abre en la pantalla de grabación, donde puede filmar un video y hacer cosas como ajustar su velocidad, activar un efecto de belleza, agregar un filtro y buscar otros efectos para probar. Incluso puedes subir varios videos y fotos para editar y compartir.

Inbox te muestra toda la actividad en tus videos compartidos públicamente. Puede filtrar estas notificaciones por cosas como comentarios y menciones, solo vaya al menú desplegable en la parte superior. Toque el icono Sobre en la esquina de la Bandeja de entrada para encontrar todos sus mensajes privados con amigos.

Su perfil público que usted y otros usuarios pueden ver. Puedes hacer que partes de él, videos que te gustaron, sean privados. De lo contrario, sus me gusta y videos públicos son visibles aquí. Yo también muestra a quién seguiste, quién te sigue, la cantidad de Me gusta en todos tus videos, tus videos favoritos y tus redes sociales vinculadas como YouTube o Instagram. Me es visible para todos, por lo que también puede agregar una foto de perfil y una biografía.

Ahora que conoce los conceptos básicos de TikTok, profundicemos en sus características clave y opciones ocultas, además de otros consejos y trucos que debe conocer.

La primera forma de encontrar un TikTok para mirar es desde la pantalla de inicio.

Ir a Inicio desde la barra de menú. Toque Siguiente en la parte superior para ver videos de las cuentas que sigue. O toque Para que pueda ver los videos de tendencias y los videos que recomienda TikTok.

La segunda forma es desde Discover.

Vaya a Descubrir desde la barra de menú. Seleccione un video de uno de los carruseles de hashtag de tendencia o, desde la parte superior, busque videos.

La tercera forma es ir a ver videos que ha marcado como favorito o que ya le han gustado.

Ir a mí desde la barra de menú. Toca el ícono de Marcador para ver los videos que has marcado como favoritos o guarda para verlos más tarde. También puede volver a visitar los videos que le han gustado yendo a la sección encabezada por un ícono Corazón.

Una vez que encuentre un video, puede darle me gusta, comentarlo, guardarlo o descargarlo para verlo sin conexión (si el creador lo permite). Algunos usuarios incluso te permitirán hacer duetos y reaccionar a sus TikToks. Incluso hay opciones para compartir, crear una foto en vivo o GIF y agregarlos a sus favoritos privados para verlos en una fecha posterior. También puedes encontrar más TikToks usando ese sonido o hashtags del video.

¿Quieres ver (y escuchar) más videos que usan un clip de audio en particular?

Encuentra y mira un video con el sonido. Toque el registro giratorio a la derecha del video. O puede tocar el enlace de sonido de desplazamiento en la parte inferior del video. Desde la página emergente del sonido, puede agregar el sonido a sus favoritos, compartirlo, encontrar el uso original del sonido (si todavía está disponible / público) y encontrar todos los videos que usan ese sonido. Incluso puedes comenzar a grabar un video con ese sonido desde aquí.

Alternativamente, puede encontrar sonidos mediante la búsqueda desde la pantalla Descubrir.

¿Quieres ver más videos que usan un efecto particular, como la pantalla verde?

Encuentra y mira un video con el efecto. Toca el nombre del efecto. Aparece con una varita sobre el mango del creador del video. Desde la página del efecto que aparece, puede agregar el efecto a sus favoritos, compartirlo y encontrar cada video que use ese efecto. Incluso puede comenzar a grabar un video con ese efecto desde aquí.

Alternativamente, puede encontrar efectos mediante la búsqueda desde la pantalla Descubrir.

¿Desea ver más videos etiquetados con un hashtag particular, como #FYP?

Encuentra y mira un video con el hashtag. Toca el hashtag. Aparece en el subtítulo del video, debajo del identificador del creador. Desde la página del hashtag que aparece, puede agregar el hashtag a sus favoritos, compartirlo y encontrar cada video etiquetado con ese hashtag. Incluso puede comenzar a grabar un nuevo video para etiquetar.

Alternativamente, puede encontrar hashtags mediante la búsqueda desde la pantalla Descubrir. Los hashtags de tendencia también se muestran en Discover.

La primera forma de encontrar a alguien es desde un video de TikTok que estás viendo actualmente.

Cada video te muestra el creador de la izquierda. Es la primera burbuja, su foto de perfil. Toque su foto de burbuja para ver su perfil. Alternativamente, cuando esté viendo uno de sus videos, toque su tirador TikTok en la esquina.

La segunda forma es desde Discover.

Vaya a Descubrir desde la barra de menú. Desde arriba, busque un usuario.

Desde el perfil de un usuario de TikTok, puede ver quiénes son sus seguidores, quién los sigue, la cantidad de Me gusta en sus videos, sus videos públicos y los videos que les han gustado (si son públicos). También puede acceder a sus redes sociales conectadas, como YouTube o Instagram.

Aquí está la forma más rápida de encontrar su TikCode, un código QR que las personas pueden escanear para encontrarlo:

Ir a mí desde la barra de menú. Junto a su nombre en la parte superior, toque el icono con cuatro cuadrados. Tu TikCode aparecerá con la opción de guardarlo en tu dispositivo.

Aquí hay otra forma:

Vaya a Descubrir desde la barra de menú. Junto al campo de búsqueda, toca el ícono Escanear. Seleccione My TikCode en la parte inferior.

Aquí hay una forma de escanear un TikCode:

Ir a mí desde la barra de menú. Junto a su nombre en la parte superior, toque el icono con cuatro cuadrados. Su TikCode aparecerá con la opción de escanear un TikCode. Alinee el código QR en el marco para escanear.

Aquí hay otra forma:

Vaya a Descubrir desde la barra de menú. Junto al campo de búsqueda, toque el icono de escaneo. Alinee el código QR en el marco para escanear.

La primera forma de seguir a alguien es desde un video de TikTok que estás viendo actualmente.

Cada video te muestra el creador de la izquierda. Es la primera burbuja, su foto de perfil. Mantenga presionado el signo + debajo de su foto de burbuja para seguirlos.

La segunda forma es cuando estás mirando la página de perfil de alguien.

Ve al perfil de usuario de TikTok. Toque el botón Seguir en su perfil.

Cuando sigue una cuenta de TikTok, no solo podrá encontrar sus perfiles en la pestaña Siguiendo en la pantalla Yo, sino que podrá navegar rápidamente a través de todo su contenido más reciente desde el feed Siguiendo en Inicio.

Encuentra y mira un video. Toca el ícono Corazón a la derecha del video. Se pondrá rojo, mostrando que te ha gustado el video.

Para que no te guste un video, solo repite el paso 2 después de que te haya gustado.

Si está molesto por cierta tendencia en TikTok y desea ver menos videos como ese, o tal vez solo vea menos videos en la misma línea, puede etiquetar uno como no interesado, lo que hace que TikTok le muestre menos de esos videos avanzando.

Encuentra y mira un video. Mantenga presionado el video para que aparezca un menú. Toca No interesado.

¿Quieres interactuar con otros usuarios? Deja comentarios en los videos.

Encuentra y mira un video. Toque el botón Comentario a la derecha del video. O toque Agregar comentario en la parte inferior. Aparecerá la pantalla de comentarios del video, donde verá los comentarios existentes y un campo para ingresar su comentario. Toque el ícono Hashtag para etiquetar a un usuario o el ícono Emoji para agregar un emoji a su comentario. Haga clic en enviar cuando termine de escribir su comentario. Desde la pantalla de comentarios del video, simplemente desplácese para ver su nuevo comentario con los otros comentarios. Incluso puede gustarle el comentario de un usuario tocando el ícono Corazón al lado de su comentario.

Nota: Si está viendo un video de, digamos, la pestaña de videos que le gustan a un usuario, puede ver la opción de agregar comentarios desde la parte inferior del video. Toque el campo y aparecerá un teclado emergente para que pueda agregar su comentario. Luego siga los pasos 4 y 5 anteriores.

Cuando dúas, grabarás un estilo de pantalla dividida con otro video TikTok (ya sea tu video o el de otra persona si permiten Duets).

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha del video. Solo es visible si el creador permite compartir. Toca Dueto. Grabe un clip tocando el botón rojo Grabar. Edítelo agregando efectos, etc. Repita los pasos del 4 al 5 varias veces más. Toca el botón Siguiente. Ajuste sus preferencias, como si es privado o público. Toque Publicar para publicar su Duet.

Con React, puede grabarse literalmente reaccionando a un TikTok, si el creador lo permite. Su video muestra el estilo de imagen en imagen.

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha del video. Solo es visible si el creador permite compartir. Toque Reaccionar. Grabe un clip tocando el botón rojo Grabar. Edítelo agregando efectos, etc. Repita los pasos del 4 al 5 varias veces más. Toca el botón Siguiente. Ajuste sus preferencias, como si es privado o público. Toque Publicar para publicar su Reacción.

Con TikTok, puede enviar mensajes privados a otros usuarios en un área de mensajes directos.

Vaya a Bandeja de entrada desde la barra de menú. Presiona el ícono Sobre en la esquina.

Para comenzar a enviar mensajes a otro usuario, puedes:

Vaya a Bandeja de entrada desde la barra de menú. Presiona el ícono Sobre en la esquina. Toque el signo + y busque un usuario para enviar un mensaje. Toca su perfil. Verás la opción de escribir y comenzar un hilo de chat con ellos.

Alternativamente, cuando vea un video de TikTok, presione el botón Compartir a la derecha y luego seleccione Mensaje.

¿Quieres más de tus amigos reales para hablar en TikTok? ¡Invitalos!

Ir a mí desde la barra de menú. Toca el símbolo de agregar persona en la esquina. Toca Invitar amigos. Seleccione a qué plataforma le gustaría enviar un mensaje de invitación y elija a sus amigos.

También puede ver si las personas en los contactos de su dispositivo ya están en TikTok.

Ir a mí desde la barra de menú. Toca el símbolo de agregar persona en la esquina. Toque Buscar contactos. Desplácese por los contactos disponibles y presione Seguir para seguirlos.

Por último, puedes encontrar a tus amigos de Facebook en TikTok.

Ir a mí desde la barra de menú. Toca el símbolo de agregar persona en la esquina. Toque Buscar amigos de Facebook. Desplácese por los amigos disponibles y presione Seguir para seguirlos.

Algunos creadores te permiten compartir sus videos.

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha. Solo es visible si el creador permite compartir. Elija dónde compartir: Facebook Messenger, mensaje directo, Snapchat, Instagram, Instagram Stories, Facebook, Twitter, correo electrónico, etc.

Algunos creadores le permiten guardar sus videos en su dispositivo para verlos sin conexión.

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha del video. Solo es visible si el creador permite guardar. Presiona el botón Guardar.

Alternativamente, mantenga presionado un video y seleccione guardar un video. De cualquier manera, puede encontrarlo en el rollo de cámara o galería de su dispositivo.

Esto esencialmente marca videos para que vuelvas a visitar más tarde.

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha del video. Solo es visible si el creador permite guardar. Presiona el botón Guardar.

Ahora, desde la pantalla Yo, toca el ícono de Marcador para encontrar todos los videos que has marcado como favoritos.

¿Desea guardar un video de TikTok como una foto en vivo que puede establecer como fondo de pantalla?

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha. Solo es visible si el creador permite compartir. Toca Live Photo.

También puede convertir un TikTok en un GIF que puede compartir. Estará marcado con agua.

Encuentra y mira un video. Toque el botón Compartir a la derecha. Solo es visible si el creador permite compartir. Toca Compartir como regalo. Elija dónde compartir o simplemente guárdelo en su dispositivo.

Finalmente, ¡estás listo para crear un TikTok!

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Ajuste sus preferencias en la pantalla de la cámara, como la dirección de la cámara. También puede habilitar un modo de belleza, agregar filtros o efectos y cambiar la velocidad. Seleccione la duración de los clips que desea grabar desde la parte inferior de la pantalla de la cámara: 60 segundos o 15 segundos. Incluso puede elegir una plantilla de foto para grabar, ya que agrega una variedad de efectos y filtros para alterar el aspecto de su TikTok. Cuando esté listo, mantenga presionado el botón Grabar para grabar continuamente su video. Si lo lanzas, todavía se filmará. Vuelva a tocarlo rápidamente para detenerlo. También puede tocarlo rápidamente para comenzar y detener la grabación sin disparos continuos. De cualquier manera, grabe una cadena de clips para editar. Como alternativa a los pasos 2 a 5, toque Crear video en la pantalla de la cámara para cargar fotos y videos para editar. Presione el botón Marca de verificación cuando haya terminado. Te llevará a una pantalla de vista previa donde puedes agregar sonidos, más efectos, texto y stickers. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok. Desde la pantalla Publicar, agregue su descripción, hashtags y etiquete amigos. También puedes elegir quién puede ver tu publicación y desactivar los comentarios. Otras opciones en la pantalla Publicar incluyen la capacidad de desactivar dueto / reaccionar y guardar. Haga clic en Borradores para guardar su TikTok en un área privada de su cuenta para que pueda volver, o simplemente presione Publicar para compartirlo.

Al crear un TikTok, use el control deslizante en la parte inferior de la pantalla de la cámara para grabar a una velocidad de .3x, .5x, 1x, 2x o 3x. Además, en la pantalla Vista previa, puede ir a Efectos> Tiempo> Cámara lenta si desea reducir la velocidad.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque una velocidad en la parte inferior de la pantalla de la cámara. Mantenga presionado el botón de grabación para comenzar a filmar. Presione el botón Marca de verificación cuando termine de grabar. Llegará a una pantalla de vista previa donde puede ir a Efectos para agregar un efecto de cámara lenta. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

Al crear un TikTok, toque el botón Belleza a la derecha de la pantalla de la cámara para embellecer sus selfies en tiempo real.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque Belleza a la derecha de la pantalla de la cámara. Mantenga presionado el botón de grabación para comenzar a filmar. Presione el botón Marca de verificación cuando termine de grabar. Te llevará a una pantalla de vista previa donde puedes personalizar tu video aún más. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

Al crear un TikTok, toque el botón Filtro a la derecha de la pantalla de la Cámara para agregar un filtro que cambie la apariencia de su video. Además, en la pantalla Vista previa, puede ir a Efectos y luego a Visual, Efectos o Transiciones para agregar aún más filtros a su grabación.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque Filtro a la derecha de la pantalla de la cámara. Mantenga presionado el botón Grabar para comenzar a filmar. Presione el botón Marca de verificación cuando termine de grabar. Accederá a una pantalla de Vista previa donde puede agregar más efectos y filtros. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

Al crear un TikTok, toque el botón Temporizador a la derecha de la pantalla de la cámara para darse unos segundos de retraso antes de que TikTok realmente comience a grabar. La aplicación también grabará continuamente para usted.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque Temporizador a la derecha de la pantalla de la cámara. Marque el punto de parada, seleccione su retraso y presione Iniciar cuenta regresiva. Graba tu video. Presione el botón Marca de verificación cuando haya terminado. Accederá a una pantalla de Vista previa donde puede agregar más efectos y filtros. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

Al crear un TikTok, toque el botón Efecto a la derecha de la pantalla de la cámara. También podrás agregar más efectos más adelante.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque Efecto en la esquina. Encuentre y seleccione un efecto para aplicar. Toque el botón de grabación y grabe su video. Presione el botón Marca de verificación cuando haya terminado. Accederá a una pantalla de Vista previa donde puede agregar más efectos y filtros. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

¿No quieres grabar cómo te ves ahora? Luego, crea un TikTok usando imágenes antiguas de ti mismo que estén guardadas en tu dispositivo.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque el botón Crear video en la pantalla de la cámara para explorar la galería de su dispositivo. Selecciona tus medios. Luego tendrá la opción de recortarlo, ajustar su longitud, rotarlo, etc. Presiona Siguiente cuando hayas terminado. Te llevará a una pantalla de vista previa donde puedes agregar sonidos, más efectos, texto y stickers. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

Si desea subir varios videos y fotos, aquí le mostramos cómo:

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque el botón Crear video en la pantalla de la cámara para explorar la galería de su dispositivo. Presiona la opción Múltiple en la parte inferior. Seleccione todos sus medios y toque Siguiente. Luego tendrá la opción de sincronizar sonidos en los medios y ajustarlo. Presiona Siguiente cuando hayas terminado. Te llevará a una pantalla de vista previa donde puedes agregar sonidos, más efectos, texto y stickers. Toque Siguiente cuando haya terminado de editar su TikTok para pasar a la pantalla Publicar.

Cuando filmes un TikTok, toca el enlace Sonidos en la parte superior de la pantalla de la Cámara. Podrá buscar y agregar sonidos desde la página emergente.

Vaya a Crear video desde la barra de menú. Toque Sonidos en la parte superior. Encuentra y selecciona un sonido para aplicar.

La pantalla Vista previa también le permitirá encontrar sonidos para agregar. Entonces, si sube fotos y videos, agréguelos desde la pantalla Vista previa.

Puede agregar hashtags a la descripción de su video TikTok en la pantalla Publicar. Toque el botón Hashtag para insertar rápidamente etiquetas de tendencias.

Puede etiquetar a los usuarios en la descripción de su video TikTok en la pantalla Publicar. Toque el botón @friends para encontrar rápidamente amigos para etiquetar.

Puede cambiar la privacidad de su video TikTok en la pantalla Publicar. Toque Quién puede ver este video y seleccione una de las siguientes opciones:

Público: visible para todos

Amigos: visible solo para amigos

Privado: solo visible para usted

Puede deshabilitar los comentarios en un video de TikTok desde la pantalla Publicar. Simplemente toque Comentarios desactivados. ¡Fácil!

Puede deshabilitar Duet / React en un video TikTok desde la pantalla Publicar. Esto evita que los demás lo rechacen y reaccionen. Simplemente toque Duet / React Off.

Puede deshabilitar las descargas para todos sus videos TikTok. Esto evita que otros los guarden para verlos sin conexión.

Ir a mí desde la barra de menú. Toque el botón Más [...] en la esquina. Vaya a Privacidad y seguridad. Desplácese hasta Permitir descarga y desactívelo.

Desde la pantalla Publicar, presione Borradores en la parte inferior para guardar su TikTok en un área privada de su cuenta para que pueda volver a visitarlo más tarde.

Desde la pantalla Publicar, presione Publicar en la parte inferior para compartir su video TikTok.

¿Quieres volver a visitar todos tus TikToks guardados y sin terminar?

Ir a mí desde la barra de menú. En su perfil, seleccione la carpeta Borradores.

Puedes ver a quién le han gustado tus videos de TikTok, comentado en TikTok tus videos y quién te ha mencionado a todos desde un área en TikTok.

Vaya a Bandeja de entrada desde la barra de menú. Aquí, verás todas tus notificaciones de actividad. Para profundizar más, vaya a Todas las actividades en la parte superior y seleccione Me gusta, comentarios, menciones, etc.

Si desea ver las cuentas que sigue, simplemente vaya a mí desde la barra de menú y toque Siguiente en su perfil.

Si desea ver las cuentas que lo siguen, solo vaya a mí desde la barra de menú y toque Seguidores en su perfil.

Como la mayoría de las cosas en TikTok, hay un par de formas de hacer esto:

Ir a mí desde la barra de menú. Toque su foto de perfil y seleccione cambiar foto. Agregue una nueva foto de perfil o tome una. Sencillo.

Otra forma es tocar Editar perfil en su perfil, y desde allí puede cambiar su foto de perfil e incluso agregar un video de perfil.

Si desea ver la cantidad de Me gusta en todos sus videos, vaya a mí desde la barra de menú y mire el número de Me gusta en su perfil.

Si desea ver los videos que guardó para verlos más tarde, solo vaya a mí desde la barra de menú y presione el icono de marcador.

Si desea ver todos los videos que le han gustado en el pasado, vaya a mí desde la barra de menú y vaya a la sección etiquetada con un icono de corazón.

Para cambiar su foto de perfil, nombre, nombre de usuario, biografía, etc., solo vaya a mí desde la barra de menú y presione el botón Editar perfil.

¿Desea vincular sus otras cuentas de redes sociales a su perfil?

Ir a mí desde la barra de menú. Toque Editar perfil en su perfil. Desplácese hacia abajo a Instagram o YouTube y selecciónelos para comenzar el proceso de vincular la cuenta.

Si desea cambiar su nombre o nombre de usuario en TikTok, es fácil: así es cómo.

Ir a mí desde la barra de menú. Toque Editar perfil en su perfil. Desplácese hacia abajo hasta Nombre o Nombre de usuario y seleccione uno para comenzar el proceso de cambiarlo.

TikTok tiene una gran cantidad de opciones para que administre el correo electrónico y la contraseña de su cuenta, ajuste sus preferencias de bienestar digital, borre su caché, haga que su cuenta sea privada, bloquee otros, etc. Simplemente vaya a la pantalla de Configuración.

Ir a mí desde la barra de menú. Toque el botón [...] Más. Voila! La pantalla de configuración está aquí. Toque administrar mi cuenta para hacer cosas como cambiar su contraseña. Siéntase libre de deambular. Hay muchas opciones ocultas, como la posibilidad de optar por no recibir anuncios personalizados. Incluso puede convertirse en un probador beta de TikTok desde el panel de Configuración.

¡TikTok te permite ver análisis en tus publicaciones! Solo necesita actualizar a una cuenta Pro gratuita primero.

Ir a mí desde la barra de menú. Toque el botón [...] Más. Toque Administrar mi cuenta. Toque Cambiar a cuenta Pro.

Ahora, cuando ingrese al panel de Configuración, verá una nueva opción de Analytics. Toque para ver sus métricas y gráficos.

Las monedas TikTok son una moneda en la aplicación que compra con dinero real. Puedes comprar Emojis y Diamantes con Monedas para regalar a alguien como agradecimiento por su esfuerzo. Una vez que haya comprado sus monedas TikTok, se almacenan en su billetera. No son reembolsables.

Ir a mí desde la barra de menú. Toque el botón [...] Más. Selecciona Balance. Hit recarga. Seleccione una opción para la cantidad de monedas que desea comprar. Confirme su compra en la página siguiente.

