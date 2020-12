¿Son seguras las VPN?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una red privada virtual (VPN) puede marcar una gran diferencia en su privacidad y seguridad en línea. Puede ayudar a evitar que los sitios sepan dónde se encuentra y rastreen su actividad en línea. Puede protegerte de los delincuentes y evadir la censura estatal.

Y puede evadir los bloqueos geográficos que no te permitirán ver algo gracioso en YouTube. Pero, ¿puede una VPN seguir siendo insegura? ¿Realmente puedes confiar en una VPN para proteger tu privacidad? Vamos a averiguar.

Una VPN protege y cifra su actividad en línea para que no pueda ser interceptada, leída o manipulada por terceros, incluido su propio ISP. Eso significa que su ISP no puede analizar la actividad de su red y usar esa información para acelerar servicios específicos, y no puede vender sus datos de navegación a organizaciones de terceros.

Una VPN también pasa su tráfico de Internet a través de su propia red de servidores, ocultando su dirección IP real. Esa es la dirección que los sitios pueden usar para averiguar dónde se encuentra en el mundo y qué ISP usa. Es posible que esté navegando desde una habitación de Bolton, pero el sitio que está visitando puede pensar que se está conectando desde Bulgaria o Burundi.

Algunas VPN también le permiten filtrar el tráfico. Por ejemplo, hemos configurado una VPN que también incluye un servidor proxy que podemos usar para evitar que se envíen anuncios realmente irritantes e inapropiados para la edad a la tableta de los niños.

Supongamos que desea navegar un poco usando una red Wi-Fi pública. ¿Cómo sabe que es legítimo o que su tráfico no está siendo interceptado? Con una VPN habilitada, sus datos están a salvo de espionaje.

Las VPN también pueden ayudarlo a evadir el seguimiento por redes publicitarias y redes sociales (más de ellas en un momento). Y pueden asegurarse de que cuando envíe un documento importante a otra persona, no pueda caer en las manos equivocadas. Eso es particularmente importante en partes del mundo donde existe una censura política realmente estricta: en algunos países, la privacidad en línea puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte.

No tiene sentido usar una VPN para evitar que terceros registren su actividad en línea si su VPN está registrando lo que usted hace, especialmente si esa VPN está ubicada en un país donde los tribunales o los servicios de seguridad pueden exigir que entregue los datos del usuario. Busque una política de no registro y asegúrese de que no signifique ningún tipo de registro: una VPN que no registra los datos de su actividad pero que registra su dirección IP no tiene una política de no registro.

Un tema relacionado es la jurisdicción: el lugar donde se encuentra un proveedor dictará a qué leyes está sujeto y qué solicitudes de las fuerzas del orden público debe cumplir. Preste especial atención a los países de los "cinco ojos" (EE. UU., Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda) que han formado una alianza de seguridad para compartir datos de vigilancia y que parecen muy interesados en la idea de encontrar y compartir puertas traseras en las redes. seguridad.

Un proveedor de VPN con una política de no registro no tendrá ningún dato para entregar, pero en los países de cinco ojos en particular, puede suponer que los proveedores ubicados allí pueden ser el objetivo de los servicios de seguridad. En un mundo ideal, los servicios de seguridad no se dirigen a las personas equivocadas ni abusan de sus poderes, pero, por supuesto, este no es un mundo ideal.

Una VPN solo puede hacer mucho. Si está descargando software de la mazmorra de descarga de Dodgy Dave en lugar de fuentes confiables, es posible que termine con un malware que invadirá la privacidad que su VPN está tratando de proteger; si inicia sesión en varios sitios con su cuenta de Facebook o Google, todavía está creando un rastro de datos. Las cookies del sitio web y los píxeles de seguimiento de correo electrónico también pueden identificar dónde se encuentra y qué está haciendo.

Si la privacidad de los datos es su principal preocupación, su VPN debe ser parte de un paquete de privacidad más amplio que incluya realmente bloquear su navegador web y cualquier otra aplicación en línea que utilice.

Si usa varios dispositivos, vale la pena buscar una VPN que pueda instalar en su enrutador, así como en dispositivos individuales. Eso es útil por dos razones: le permite proteger todo en la red de su hogar o trabajo sin tener que instalar un cliente VPN en todos ellos (aunque recuerde que necesitarán una aplicación VPN si luego se utilizan en otras redes o en la red telefónica) y le permite proteger dispositivos para los que no puede obtener una aplicación VPN.

Escrito por Carrie Marshall. Edición por Dan Grabham.