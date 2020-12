Por que deberías usar una VPN

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las redes privadas virtuales (VPN) son cada vez más importantes: protegen su privacidad en línea al hacer imposible que los malos actores intercepten sus datos, al evitar que los sitios sepan dónde se encuentra y al garantizar que nadie pueda espiarlo cuando utiliza un Red Wi Fi.

Ya sea que sea un activista político o simplemente quiera ver Netflix cuando está de vacaciones, una VPN puede ser una herramienta realmente útil, y en estos días usar una es tan simple como instalar una aplicación.

Aquí hay 6 ocasiones en las que es realmente útil tener una VPN.

El Wi-Fi público no es seguro. No tiene idea de quién más está usando la red, o si la red en sí es legítima: no es difícil configurar una red Wi-Fi con una identificación de red de apariencia convincente para recopilar datos de las personas. Con una VPN, no importa cuán poco fiable sea una red o cuántos delincuentes estén rondando: su VPN crea un túnel cifrado seguro, por lo que sea lo que sea que esté haciendo: banca en línea, cargar sus planes de dominación mundial, luchar contra la injusticia ... no puede ser interceptado por malos actores.

Muchas empresas utilizan VPN para garantizar que los trabajadores remotos y los trabajadores a domicilio puedan acceder de forma segura a los mismos sistemas de TI corporativos que utilizarían en la oficina. Y también funciona al revés: puede acceder de forma segura a su red doméstica cuando no está allí.

La mayoría de nosotros tenemos cortinas en casa. No los tenemos porque estamos tramando algo dudoso; los tenemos porque no queremos que extraños miren por nuestras ventanas cuando estamos viendo The Great British Bake-Off. Las VPN tienen un propósito similar cuando estamos en línea: nos permiten realizar nuestro negocio en línea sin ser rastreados ni registrados por redes publicitarias. No necesita ser un señor del crimen o un supervillano para querer proteger su privacidad.

No se trata solo de evadir las redes publicitarias y otros invasores de la privacidad. En algunas partes del mundo, publicar en línea puede ser peligroso: por ejemplo, en Vietnam, publicar críticas al gobierno puede llevarlo a la cárcel; en Arabia Saudita puede ser encarcelado y luego deportado por publicar que apoya los derechos LGBT +; En Egipto, las autoridades utilizan Internet y aplicaciones de redes sociales para identificar, atrapar y arrestar a personas LGBT +, y los activistas del país advierten a las personas LGBT + que no utilicen ninguna aplicación que utilice la geolocalización. Una VPN puede ser una parte crucial para proteger la privacidad y la libertad de expresión de las personas en países que no quieren que las personas las tengan tampoco.

Algunos ISP analizan la actividad de la red de los clientes para priorizar tipos particulares de tráfico, y eso puede significar que los servicios que requieren gran cantidad de datos se pueden limitar en parte o todo el tiempo. Una VPN puede ayudar con eso: todo su tráfico parece idéntico. Sin embargo, vale la pena mencionar que una VPN no puede abordar todo tipo de limitaciones de ISP: si su ISP simplemente limita el ancho de banda por cliente en momentos específicos, su VPN no puede evitar eso.

Lo admitiremos, no es un gran problema en este momento con tantas restricciones de viaje. Pero en tiempos más normales, los servicios de entretenimiento descargables y de transmisión han animado muchos viajes de trabajo aburridos o han divertido a los niños cuando la lluvia deja de jugar. Muchos de estos servicios están geobloqueados y no funcionarán si su dirección IP indica que no se encuentra en su país de origen. Una VPN resuelve eso y también le permite usar sitios web que pueden estar geobloqueados cuando viaja a países más represivos (por ejemplo, Facebook está prohibido en China).

Escrito por Carrie Marshall. Edición por Dan Grabham.