Privacidad de Strava: cómo gestionar el uso compartido, ocultar sus actividades y excluirse del mapa de calor

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Strava es una gran herramienta de fitness y es la favorita de muchos corredores y ciclistas. Una aplicación fácil de usar, compatible con dispositivosAndroid y iPhone , así como la integración con la mayoría de los otros relojes deportivos y rastreadores como Fitbit y Garmin , significa que es una especie de lenguaje universal para atletas y fanáticos del fitness.

Sin embargo, la compañía se encontró en los titulares luego de la publicación de su mapa de calor y todo lo que se reveló en su interior.

Esos titulares no están dirigidos al asombroso alcance de la plataforma de Strava, sino a la posibilidad de que algunos elijan áreas en las que Strava está rastreando la actividad en lugares que quizás no espere: las instalaciones militares en áreas operativas han sido de particular interés.

La mayoría de las plataformas de fitness ofrecen algún tipo de función de descubrimiento de rutas que cultivan sus usuarios. Strava es particularmente bueno en esto gracias al intercambio de rutas de sus usuarios.

El mapa de calor es esencialmente todas esas rutas colocadas en el mismo mapa, dejando áreas oscuras donde no hay actividad de Strava y pasando de rojos y amarillos a blancos calientes donde hay mucha actividad. Se han subido más de mil millones de actividades a Strava, por lo que es un mapa muy real de dónde juegan los usuarios de Strava.

El mapa del mundo se ve increíble, pero es la capacidad de hacer zoom y ver las rutas exactas utilizadas lo que lo hace interesante. Puede buscar una ubicación y buscar rutas para correr, tal vez para ver si hay una ruta para correr utilizable en un lugar de vacaciones, por ejemplo. El mapa de calor a nivel de la calle ahora está restringido a los usuarios de Strava, por lo que debe iniciar sesión para verlo.

El furor mediático de 2018 se redujo al hecho de que el mapa de calor de Strava también mostraba ubicaciones donde los usuarios de Strava son menos esperados, como en las profundidades de Afganistán o Siria, con la sugerencia de que es probable que sean usuarios militares que compartan datos en estas regiones, quizás sin saberlo.

El mapa de calor en sí se extrae de datos de actividad pública anonimizados, por lo que en sí mismo no revela quién hizo qué y dónde, aunque parte de esa información está disponible dentro de Strava, y todo depende de su configuración.

Si el mapa de calor te ha asustado y realmente no quieres que te incluyan, Strava tiene una única casilla de verificación que asegurará que tus datos no estén incluidos.

Dirígete a tu cuenta de Strava en el sitio web en: https://www.strava.com/settings/privacy . Desplácese hacia abajo en la página hasta Metro y Heatmap. Desmarque la casilla "Incluir sus actividades en Metro y Heatmap"

Eso es todo lo que tiene que hacer para asegurarse de que esta información no se comparta con Strava para el mapa de calor y puede hacerlo en la aplicación o en el sitio web.

Como usuario de Strava, buscar en su área local puede revelar rutas populares para correr, lo cual es perfecto para encontrar lugares alternativos para correr o andar en bicicleta. Es fácil de hacer a través de su cuenta, simplemente presione la pestaña "Explorar".

Esto revela una gran cantidad de datos y es donde es importante administrar su configuración para asegurarse de tener el nivel de privacidad adecuado para usted.

Puede, por ejemplo, mirar Segmentos y buscar partes de rutas. Los segmentos (hablando como un usuario de Strava) son increíbles, porque puede buscar en su área, comparar su rendimiento con el de otros usuarios y desafiarse a sí mismo para escalar la clasificación. Dentro de un contexto de carrera y ciclismo, es probablemente una de las mejores características que ofrece Strava (Garmin también lo hace, pero no es tan prolífico).

También le brinda una forma de hacer clic y ver quién recorre esa ruta, examinar los perfiles de usuario, ver las rutas comunes y el historial de rutas del usuario también, lo que algunas personas podrían no querer.

Hemos cubierto el mapa de calor específicamente arriba, pero hay mucho más dentro de Strava para que puedas controlar cuando se trata de privacidad.

De forma predeterminada, su perfil está disponible públicamente y los usuarios de Strava pueden verlo, sus rutas y sus fotos. Puede ver cuándo ejecutó una ruta y qué tan rápido, así como dónde comenzó, que a menudo será la dirección de su casa.

Analicemos la configuración y expliquemos qué hacen y cómo usarlos. La configuración está disponible en la aplicación Strava en su teléfono y en el sitio web.

Hay cuatro secciones principales para la configuración de privacidad: página de perfil, actividades, actividades grupales y sobrevuelo. Strava ofrece controles para cada sección, lo que le permite desplegar y elegir la opción que más le convenga. Cada uno detalla lo que significa, por lo que es bastante fácil seguir adelante.

La mayoría de las opciones son para "todos" o "seguidores". Los seguidores son las personas que tienes siguiéndote, y pueden ser amigos o compañeros de entrenamiento, pero también pueden ser extraños, dependiendo de cómo configures tu cuenta. Si tu página de perfil está configurada para "todos", entonces cualquiera puede verte y ver tus detalles, pero si la configuras como "seguidores", tendrás que aprobar a los que te siguen, para que tengas un mejor control sobre quién recibe Ver qué.

Para las actividades, puede elegir restringir las cosas solo a los seguidores o mantenerlo completamente privado y eso se convierte en el valor predeterminado. Pero una vez que haya completado una actividad, puede optar por hacer pública esa actividad. Si ha corrido un maratón con fines benéficos, por ejemplo, puede optar por compartir eso, pero no todas las carreras de entrenamiento que revelarían sus rutas de entrenamiento, por ejemplo.

Los sobrevuelos te permitirán repetir una actividad, minuto a minuto, así como ver a otros atletas en esa ruta para que puedas ver qué tan cerca estabas. Los sobrevuelos están desactivados de forma predeterminada y solo se mostrarán si permite que todos vean sus datos.

Strava te permitirá compartir tu registro de entrenamiento con todo el mundo u ocultarlo por completo. Una vez más, alguien podría descubrir un patrón para tu entrenamiento que quizás no te guste: ¿dejas tu casa vacía todos los domingos por la mañana?

Por otro lado, es posible que no desee que las personas vean lo activo o inactivo que ha sido. Nuevamente, es fácil de desactivar a través de la página de registro de entrenamiento.

Esta es una opción interesante porque esencialmente le permite ocultar áreas sensibles que no desea incluir en su mapa de actividad. El ejemplo más obvio es su hogar, porque esencialmente está permitiendo que cualquiera que pueda ver sus actividades vea dónde vive.

Probablemente comiences y detengas tus carreras y paseos en la puerta de tu casa, ¿verdad? ¿Quizás su mapa de ruta revela que siempre sale por la parte trasera de su jardín a través de una entrada oculta? Este es uno de los controles más útiles de Strava para mantener prácticamente privada la ubicación de su hogar.

Eso podría mostrar a esa persona espeluznante que conociste en el gimnasio la otra noche donde vives, o si no has usado controles de privacidad, cualquiera que use Strava y esté mirando la actividad en tu área y se tropiece con tu perfil.

Sin embargo, puede ingresar una dirección y optar por ocultar un área del mapa, con un radio de hasta 1000 m. Esto significará que tampoco puede ser incluido en ningún segmento cerca de esa zona, pero también significa que puede ocultar la casa exacta a la que se dirige. Básicamente, la idea es permitirle ser parte de la comunidad local de Strava, pero mantener su hogar en privado.

Consejo importante para los usuarios del Reino Unido: utilice un código postal en lugar de su número de puerta real.

Como mencionamos anteriormente, los segmentos son una de las mejores cosas de Strava y no estar incluidos es bastante triste, especialmente si cree que puede llegar a la cima.

Los segmentos son partes pequeñas de una ruta, tal vez de un puente a otro a lo largo de un camino de sirga, que brindan a los usuarios una medida de cómo se comparan con otros usuarios de Strava. Es un desafío y una competencia, pero si quieres salir, tendrás que cambiar la sección Actividades de los controles de privacidad. Para ser incluido en Segmentos, tendrá que permitir que todos vean sus actividades, por lo que quizás representa la decisión más importante que tendrá que tomar sobre la privacidad en Strava.

Los segmentos están en todas partes, ¡solo revisa tu área local y ve y supera algunos de esos horarios locales!

El objetivo de Strava es tener una comunidad compartida de atletas y eso es lo que es. Como muchas redes sociales y en línea, se supone que usted sabe lo que está compartiendo y se siente cómodo con ello.

Para la mayoría de los usuarios, compartir rutas e información de rendimiento no es un problema. Si vives en un área remota y no quieres revelar tus rutinas, o si no quieres compartir exactamente en qué casa vives en los suburbios, Strava ofrece este tipo de controles.

Si está preocupado, ahora tiene una imagen de todas las medidas de Strava implementadas y puede volverse privado y compartir actividades de forma individual si lo prefiere, o simplemente usar Strava como su propio registro de entrenamiento personal.

Pero recuerde que es posible que otros dispositivos que esté utilizando también compartan sus actividades, así que asegúrese de verificar la configuración de su reloj GPS; por ejemplo, Garmin Connect también tiene configuraciones de privacidad propias, al igual que Strava.

Escrito por Chris Hall.