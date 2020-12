¿Cambiará una VPN su dirección IP?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una de las preguntas más frecuentes sobre los servicios de VPN (redes privadas virtuales) es si cambiarán su dirección IP y, si lo hacen, qué significa eso realmente. Analicemos ambos.

Pero primero, descubramos qué es una dirección IP y por qué es importante.

Todo lo que se conecta a una red debe tener una dirección única para que pueda enviar y recibir datos a través de esa red. En Internet, esa dirección es una dirección IP; IP significa Protocolo de Internet. Cada sitio web, cada computadora conectada, cada aplicación de teléfono inteligente necesita una dirección IP para funcionar.

Para los usuarios domésticos y personales, su proveedor de servicios de Internet (ISP) le proporciona automáticamente su dirección IP. Si tiene un enrutador, el ISP le dará su propia dirección IP y esa será compartida con todos los dispositivos a los que está conectado (su enrutador luego le da a cada uno de esos dispositivos su propia dirección IP y enruta cada paquete de datos al dispositivo apropiado , por eso se llama enrutador). Si se trata de un dispositivo independiente, como un teléfono inteligente, será exclusivo de ese dispositivo.

Su dirección IP se puede utilizar para identificar quién es su proveedor de servicios de Internet y dónde se encuentra. Esa ubicación varía de un proveedor de Internet a otro, por lo que, por ejemplo, nuestra dirección IP solo le dice que estamos en algún lugar del Reino Unido; otros ISP tienen bloques de direcciones IP específicos para partes específicas del país, por lo que su dirección IP puede indicar en qué ciudad se encuentra.

Localizarlo según su dirección IP se usa comúnmente para restringir el contenido. ¿Esos mensajes de "este contenido no está disponible en este territorio" en YouTube, o las páginas "esta página no está disponible para los usuarios de la Unión Europea" en los sitios web? Están identificando su ubicación a partir de su dirección IP y cerrándolo.

Las direcciones IP también son recolectadas por redes publicitarias y utilizadas junto con otros identificadores, como cookies de seguimiento, para construir una imagen de sus hábitos de navegación.

Y las direcciones IP se pueden utilizar en citaciones que obligan a los proveedores de servicios de Internet a revelar la identidad de sus clientes. Esa es una preocupación real en los regímenes represivos donde simplemente criticar a las autoridades puede llevarte a la cárcel.

Te da uno diferente. Esto se debe a que cuando está conectado a través de una VPN, sus datos de Internet no van directamente al sitio o servicio que está visitando; va al servidor VPN, y ese servidor luego se conecta al sitio o servicio (a veces a través de varios otros servidores para una mayor privacidad). El sitio o servicio ve la IP del servidor, no usted, por lo que, si bien puede navegar desde Birmingham, Belfast o Boston, el sitio cree que se encuentra en Bangalore, Bulgaria o Bélgica.

Es más difícil de rastrear, más difícil de rastrear y puede acceder al contenido que solo está disponible para las personas que se conectan desde el lugar desde el que parece conectarse.

Sí, pero solo como parte de una estrategia de seguridad más amplia: si está navegando por Internet en una VPN pero ha iniciado sesión en Facebook o descargando software lleno de malware de rincones oscuros de la Web, está deshaciendo el mejor trabajo de la VPN. . Si la privacidad es importante, eso significa seguridad basada en el navegador y también mantenerse alejado de las redes sociales.

Volverá a compartir su dirección IP real con los sitios o servicios que visite.

No Usualmente. Si ha elegido el mejor servicio de VPN, tendrá una política de no registro: eso significa que no mantiene registros de nada, incluidas las direcciones IP de los clientes. Tan pronto como se desconecta, el servicio VPN olvida que estuvo allí.

Escrito por Carrie Marshall. Edición por Dan Grabham.