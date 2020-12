47 de las búsquedas de imágenes accidentales más divertidas que verás

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si alguna vez ha necesitado buscar una foto en la web, entonces sabe lo maravillosa y poderosa que puede ser la búsqueda de imágenes de Google. Una búsqueda rápida y básicamente puedes encontrar cualquier cosa. Los algoritmos de análisis de imágenes de Google son cada día más inteligentes, lo que significa que entiende las imágenes mejor que nunca.

Sin embargo, un error en su búsqueda puede tener resultados divertidos. Hemos buscado algunos de los problemas de búsqueda de imágenes más agradables que ofrece Internet.

Únase a nosotros en un viaje de risas y buenos momentos y gracias a los usuarios de Twitter que tuvieron la amabilidad de compartir sus errores con el mundo.

Birkensocks

Birkenstocks son una marca de sandalias y todos saben que es un pecado usar sandalias y calcetines juntos, pero ¿tal vez estos calcetines de sandalias son aceptables? Julia ciertamente no estaba decepcionada con su hallazgo, pero tal vez lo estaría si encontrara algo en su calcetín navideño.

Nerd Stark

Otra imagen accidental de Game of Thrones se ha abierto camino en nuestra lista al convertir a Eddard Stark en un nerd masivo. Quizás si se hubiera limitado a leer libros, podría haber mantenido la cabeza.

Chicas dragn barbudo

Los dragones barbudos son criaturas bastante magníficas. No estamos seguros de que los llamaríamos bebés, pero este es un ejemplo sorprendente, sin duda.

Bhos gato

Desde los días del primer gato que preguntó "Puedo hacer hamburguesa con queso", los gatos han sido objeto de muchos memes e imágenes divertidas en Internet. Los búhos gato son mucho más útiles para las risas que para el almacenamiento de comida.

Silla con especias de calabaza

La especia de calabaza es increíblemente popular y el interés aumenta cada año. La gente parece querer verlo usado en todos los alimentos imaginables, pero los cafés y tés son definitivamente los favoritos. En su búsqueda de Chai, Chelsea Atkinson se topó con esta silla bellamente vestida.

Acurrucado de drogas

Si es un traficante de drogas, no le recomendamos que intente pasar por la aduana como esta. Esta imagen de la película de fumetas Harold y Kumar aparece de forma divertida si accidentalmente escribes "narcotraficante" en la búsqueda de imágenes de Google.

Pug de guerra

Pugs. ¿Hay algo que no puedan hacer? Bueno, resulta que no pueden verse feroces con una armadura de combate, eso es seguro. Aún así, las búsquedas accidentales de "pugs de guerra" no decepcionan.

Llama Del Ray

Como van las portadas de álbumes, este es algo bastante especial. No estamos seguros de si el creador de la imagen se estaba burlando de " Born to Die " de Lana Del Rey o no, pero ciertamente es un feliz hallazgo accidental.

Zapatos de pato

PETA tiene una o dos cosas que decir sobre las pieles de animales que se usan como ropa, pero nos preguntamos qué tendrían que decir sobre estos zapatos de pájaros imaginarios. ¿Impermeable y a la altura de la moda? Qué más podrías querer.

Jimmy Falcon

Si el comediante, actor y presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon tuviera garras, ¿se vería tan genial?

Perro con culo de hombre

La gente busca cosas bastante extrañas en línea. No estamos seguros de por qué buscaría alguna de estas cosas, pero no se puede negar que los resultados son dignos de reír.

Obama es ratones?

Barack Obama ha sido llamado algunas cosas en su tiempo. ¿Es un hombre o es un ratón? La respuesta depende de a quién le pregunte y es posible que Google tenga las respuestas. Las divertidas respuestas de orejas grandes.

Printh

Si Mike Tyson y Prince hubieran tenido un hijo de alguna manera, este podría haber sido el resultado. En realidad, esta imagen fue un tributo a Prince originalmente compartida por el propio Mike Tyson en Twitter .

Es una lona

El almirante Ackbar nunca fue un gran fanático de las lonas. Simplemente no vio el sentido en ellos. A menos que los estés usando como una especie de trampa, por supuesto.

Polilla negra de la historia

Con muchas de estas imágenes manipuladas y retocadas con Photoshop, nos preguntamos cuál fue el pensamiento original detrás de su creación, pero en cambio nos quedamos maravillados por su belleza.

Vladimir Poutine

La poutine es un plato famoso de Candian, elaborado originalmente con patatas fritas, requesón y salsa. Es igualmente ridiculizado y elogiado al mismo tiempo. Por qué el presidente ruso tiene algo donde debería estar su cabello está más allá de nosotros.

Pokermon

Algunos de estos son bastante sencillos. Como esta imagen de Pokémon jugando al póquer. Una gran recreación de las pinturas al óleo clásicas de " Perros jugando al póquer " del siglo XIX.

Osos jensen ackles

Jensen Ackles, estrella de la serie de terror y fantasía Supernatural, nunca se había visto tan fabulosa. No estamos muy seguros de por qué se ha convertido en un oso, ni por qué lleva un tutú, pero nos encanta tanto como Taylor .

Obama barroco

El mal tipo de Noah Moyer nos trae la alegría del ex presidente Barack Obama en plena gloria real como un extra de Black Adder. Magnífico, glorioso, enigmático, como el propio hombre, solo que con más adornos.

Gato de derechos civiles

Como si Barack Obama usar una peluca no fuera suficiente, este pequeño gatito podría lucir el look con aún más delicadeza. Parece que Tiddles sabe todo sobre el largo brazo de la justicia y está realmente cansado de escuchar la misma vieja historia de sollozos.

Gato hologrfico

Con la forma en que avanza la tecnología, no nos sorprendería ver que los hologramas realistas se vuelvan populares en los próximos años. Tampoco nos sorprendería ver que los primeros usos sean proyecciones realistas de gatos.

Ryan Goosling

El Sr. Gosling ha sido objeto de muchos memes. También es el tema de las fantasías de muchas mujeres, pero apostamos a que nunca esperaron verlo caminando así. Ryan Goosling, como se le conocerá en lo sucesivo, es el maestro del mundo emplumado y una bestia magnífica para la vista.

Gato tesla

Elon Musk está fabricando algunos coches bastante especiales y, como empresa, Tesla está liderando el camino hacia el futuro de la automoción. Pero, ¿cómo podría alguien domesticar esta bola de piel con poder de iluminación?

Zapatillas de batalla

Está llegando a esa época del año nuevamente. Hay un frío en el aire, la calefacción está encendida, tienes los dedos de los pies fríos, ¿por qué no los calientas con un bonito par de tanques Panzer alemanes tejidos? Sospechamos que es poco probable que Ophelia Brown las considere una alternativa a sus zapatillas de ballet, pero estamos seguros de que son cómodas y sí, nos gustaría algunas para Navidad.

Tom Tanks

Hay una escena icónica en Salvar al soldado Ryan donde Tom Hanks mata a un tanque con una pistola (más o menos). Este paso en falso de búsqueda de imágenes parece plantear la pregunta: ¿y si Tom Hanks fuera el tanque? Cualquiera que sea el pensamiento detrás de estas imágenes, Tom Tanks seguramente lo está pasando increíblemente bien.

La dama y el triunfo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el blanco de muchas bromas y la fuente de gran humor para Internet. Un error de escritura accidental al buscar el clásico "La dama y el vagabundo" da como resultado numerosas imágenes divertidas que se burlan de él con el tema de la película.

Gatos de tronos

Game of Thrones es increíblemente popular, pero ¿y si el elenco estuviera compuesto completamente por gatos? ¿No sería la batalla por el trono de hierro un poco más linda y mucho menos sangrienta? El gato parecido al elenco de Game of Thrones es casi demasiado perfecto.

Pan de perro

Doge seguro que se mueve. Al buscar "razas de perros", Berry se sorprendió al ver que esta deliciosa barra de pan de perro regresaba. Esta masa no defrauda.

Manguro

¿Qué pasaría si combinaras un Mango y un Canguro? Una criatura deliciosamente jugosa y colorida con una fuerte patada. Este Mangaroo es lo que obtienes si accidentalmente aplastas el teclado mientras buscas en Google Images.

El ltimo cachorro

La Última Cena es quizás una de las pinturas más famosas y conocidas que jamás haya existido. La obra original de Leonardo Da Vinci describe la última cena de Jesucristo con sus apóstoles antes de anunciar que uno de ellos lo traicionaría. Si todos sus discípulos hubieran sido unos perritos, ¿le habría ido tan mal al hijo de Dios?

Nos encanta esta imagen y nos resulta un poco gracioso que Doge esté al frente y al centro.

Jabascript

A Jabba the Hutt no le gusta que lo llamen "tonto" pero el conocimiento, como dicen, es poder, así que tenemos que admirar al nerd gigante por intentar expandir sus horizontes. JabbaScript es el nuevo lenguaje de codificación del Imperio y obedecerás.

Vestido de novia de gato

Si a una mujer loca de los gatos se le metiera en la cabeza organizar una ceremonia de boda para su felino favorito, así es como nos imaginamos que se vería. No estamos seguros de lo fácil que sería poner un gato en un atuendo como este o evitar que te arañen hasta la muerte cuando te lo estás poniendo, pero es algo "especial".

Dragn Kimono

No mucha gente puede lucir un kimono japonés tradicional, si alguien puede, este glorioso dragón de Komodo puede hacerlo. Nos encanta que alguien se haya tomado el tiempo de crear esta colorida obra maestra.

Tren de perros

Esta búsqueda es una de las únicas imágenes de nuestra lista que en realidad es algo real en lugar de una foto que ha sido editada para hacerla más divertida. La imagen proviene de un artículo titulado "El hombre construye un tren de perros para llevar a los cachorros rescatados en pequeñas aventuras ", que es algo bastante especial por sí solo.

Ms caliente

Los errores ortográficos accidentales del nombre del dictador alemán conducen a resultados bastante interesantes y picantes en la búsqueda de imágenes de Google. Si quieres una risa, también puedes buscar imágenes de " Hitler sexy " para obtener algunas imágenes bastante espectaculares. Una vez vistos, no pueden ser invisibles. Usted ha sido advertido.

Cordero hermano

Cuando estás buscando inspiración para tu cena, pero accidentalmente escribes mal y descubres esta ternura, podrías considerar convertirte en vegetariano. Solo dos hermanos corderos relajándose y compartiendo un momento de paz juntos.

Tejer un ano

Imaginamos que los patrones de tejido para este tipo de cosas son un bonito nicho de mercado y una verdadera revelación si estás buscando ojales. Aún así, a pesar del tema, debes admirar la artesanía de estos dos.

Pantalones cortos Corgi

De repente, se está desarrollando un tema basado en Corgi que no esperábamos. ¿Asumimos que tú tampoco? Si vas a vestir a tu perro con ropa humana, también puedes hacerlo correctamente. Danny Phantom ciertamente obtuvo más de lo que esperaba cuando buscaba inspiración en la moda.

Ariana Gandi

Mahatma Gandhi apenas era conocido por sus artimañas femeninas. Fue el arquitecto de la desobediencia civil no violenta y un hombre amante de la paz conocido en todo el mundo por sus grandes obras. No estamos seguros de recordarlo como famoso por tener un cabello genial. Sin embargo, este descubrimiento en Google Images fue bastante fabuloso.

Barco Corgo

Si los británicos alguna vez decidiéramos reformar el Imperio Británico, entonces podría ser así como lo hicimos. Después de todo, la Reina es una conocida fanática de Corgis. Carguemos los Corgis invasores y prepárense para llevar té y galletas a los cuatro rincones del mundo.

Pugs de baera

Lindsay obtuvo mucho más de lo que esperaba cuando fue a buscar tapones de repuesto para su bañera. Estamos bastante seguros de que estos perros jabonosos no detendrían el drenaje del agua, pero seguramente nos calentaron el corazón. ¿Sin embargo, los Pugs no parecen tontos?

Pastel de CPU

Un desliz de los dedos es la diferencia entre una magdalena y una unidad central de procesamiento. Tienes que admirar el trabajo manual de la formación de hielo aquí, aunque no estamos seguros de que la potencia de procesamiento sea demasiado. No obstante, un delicioso error.

Cristo prat

Chris Pratt fue el pastor de las aves rapaces en Jurrasic World, como Jesús lo fue para sus discípulos. Aquí, se ve a Christ Pratt cuidando su rebaño. Emily McCaslin no estaba decepcionada con su hallazgo accidental y nosotros tampoco.

Perro esponja

Si amas tanto a los perros como a Bob Esponja, seguramente aprobarás este maravilloso trabajo de extrañas imágenes de Internet. Un perro disfrazado de tu personaje de dibujos animados favorito.

Stark Trek

Imagínese si estuviera buscando fotos de Star Trek y se encontrara con esto en su lugar. De hecho, nos gusta la idea de que Robert Downey Jr interprete a un capitán de Star Trek. Es perfectamente razonable creer que Tony Stark también podría permitirse su propia nave espacial.

Steven Gaviota

Algunas personas tienen dificultades para deletrear nombres. A veces, esto al menos resulta en búsquedas divertidas de imágenes de Google, si nada más.

Battlehsheep

Esta oveja es una galleta dura. Si envía una oveja a la batalla, debe asegurarse de que esté lista para la acción.

Escrito por Adrian Willings.