¿Son legales los servicios de VPN?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una VPN, o red privada virtual, le permite navegar por la web y navegar de forma anónima al ocultar su dirección IP (su identificación digital) y el tráfico de datos a fisgones externos.

Muchas personas usan una VPN para engañar a algunos servicios de transmisión haciéndoles creer que se encuentran en un país diferente, o para ocultar lo que están haciendo, haciendo que muchos crean que pueden ser ilegales, pero si bien eso puede sonar nefasto, es perfectamente legítimo.

Una VPN funciona mediante la utilización de un conjunto de servidores ubicados a menudo en varios países diferentes y administrados por una empresa de VPN específica.

La conexión a una VPN establece un "túnel" cifrado en el servidor, y luego cualquier conexión con el gran mundo se enruta a través de estos servidores. Al hacer esto, la identidad del usuario final, que es usted, se enmascara y luego puede navegar con relativo anonimato.

Las empresas a menudo utilizan VPN para permitir que el personal acceda a cuentas de correo electrónico confidenciales y servidores de archivos con un alto grado de seguridad, generalmente en situaciones críticas para la empresa.

Sin embargo, las VPN no solo están restringidas a las empresas. Puede usar una VPN en su teléfono, computadora de escritorio o incluso en un televisor inteligente para protegerse y esconderse de Internet.

¿Es este ocultamiento, o la falta de visibilidad, lo que ha hecho que algunos se pregunten si una VPN es ilegal o no?

La respuesta corta es no. Pero, si procede a utilizar este anonimato para fines ilegales, es un asunto diferente. Si infringe la ley, está infringiendo la ley ya sea que use una VPN o no.

Una de las áreas grises más grandes sobre la legalidad del uso de una VPN es si puede falsificar servicios que son geográficamente sensibles, como Netflix. El servicio de transmisión de EE. UU. Ofrece diferentes opciones de programación para diferentes mercados, según los derechos de ciertos programas de televisión. Es lo mismo para acceder a BBC iPlayer desde fuera del Reino Unido. Sky Go también.

La razón es que la mayoría de las empresas de televisión ganan mucho dinero vendiendo los derechos de transmisión de sus programas a diferentes territorios e incluso a diferentes proveedores. Star Trek Discovery en EE. UU., Por ejemplo, está en CBS, pero fuera de EE. UU. Está disponible en Netflix. Netflix supuestamente pagó más de $ 7 millones por episodio por el privilegio.

Al usar una VPN en los EE. UU., Puede fingir que está en otro país y, por lo tanto, acceder a la versión de Netflix del programa, evitando así la publicidad o los pagos de CBS. CBS pierde y Netflix gana.

En la mayoría de los casos, encontrará que los Ts & Cs a los que se inscribió cuando se inscribió en el servicio prohíben dicho acceso.

Sí, pero sigue siendo ilegal. Recuerde que una VPN es solo una forma segura de navegar por Internet. Sin embargo, si bien una VPN puede cubrir sus pistas y mantener su actividad oculta a su proveedor de Internet, descargar material con derechos de autor mientras usa una VPN no lo hace legal. Te meterás en problemas si te atrapan.

Si bien un servicio VPN ocultará las actividades de infracción de derechos de autor, no protegerá a los usuarios que sean atrapados incluso después de usar un servicio VPN. Sin embargo, muchos servicios mantendrán políticas de no registro y protección contra fugas de IP para ayudar a prevenir situaciones en las que la identidad del usuario pueda verse comprometida.

No. Muchas VPN no ofrecen total "invisibilidad" en la web y algunas no cifran todo lo que haces. Descubra nuestros 10 principales proveedores de VPN que ofrecen total "invisibilidad" y cifrado.

Usar una VPN en sí no es ilegal, pero si la usa para tratar de ocultar una actividad ilegal, todavía tiene el cuello en el tajo.

Escrito por Steve Dye. Edición por Dan Grabham.