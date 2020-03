¿Qué es PayPal y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

PayPal ha estado en el negocio de los pagos móviles durante más de una década.

Es un servicio financiero en línea que le permite pagar los artículos utilizando una cuenta segura de Internet. Simplemente agregue los detalles de su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito y cada vez que paga con PayPal, puede elegir con cuál de sus tarjetas o cuentas paga. También puede configurar uno para que sea el método de pago predeterminado y se utilizará a menos que elija lo contrario.

Además de pagar por artículos con PayPal, también puede recibir dinero a través del servicio. Todo el dinero recibido se encuentra en su cuenta de PayPal y se puede usar al pagar algo, con el saldo completado por sus tarjetas asignadas o cuenta bancaria.

Alternativamente, puede transferir el dinero a una de sus cuentas bancarias o tarjetas asignadas. Se puede aplicar una tarifa cuando recibe dinero en su cuenta PayPal. Por ejemplo, si vende un artículo en eBay.

Sin embargo, la gran mayoría de los usos son completamente gratuitos para usted de manera personal. Es gratis transferir dinero a amigos o familiares a través de cuentas de PayPal, siempre que no se requiera conversión de moneda.

También hay cuentas comerciales de PayPal disponibles, de las cuales puede encontrar más información aquí . PayPal permite a muchas empresas aceptar pagos con tarjeta que antes no podían.

PayPal a menudo se asocia con eBay, ya que solía ser propiedad de la casa de subastas en línea. Sin embargo, se escindió como una compañía separada en 2015.

Si bien hay muchos sistemas de pago en línea en estos días, como Apple Pay y Google Pay , PayPal ofrece algunos beneficios adicionales que otros podrían no tener.

Para empezar, su edad significa que está bien establecido y ampliamente aceptado, incluso de los minoristas más pequeños. Encontrará una opción de pago por PayPal en miles de sitios web que no ofrecen lo mismo para Apple Pay u otros servicios financieros digitales.

Sus garantías de protección del comprador también asegurarán que reciba un reembolso si un artículo que compra en línea no llega o no coincide con la descripción del vendedor. Esto es especialmente útil cuando compra artículos en eBay, donde generalmente no tiene garantías de compra.

Los que venden artículos a nivel personal o comercial y se pagan a través de PayPal también están protegidos. Por ejemplo, si puede proporcionar una prueba de que envió un artículo por correo y el comprador afirma no haberlo recibido, puede conservar el pago completo.

Otra razón para usar PayPal es que ofrece una capa adicional de seguridad para los pagos. Como no tiene que ingresar los detalles de su tarjeta o el número CCV cada vez que compra algo, solo su nombre de usuario y contraseña de PayPal o número de teléfono móvil y PIN, la tienda en línea no tiene sus datos en su base de datos.

A veces, también puede usar pagos OneTouch, donde PayPal lo mantiene conectado si activa el servicio y no tiene que ingresar sus datos cada vez que compra algo, sin importar qué tienda. Eso es porque es específico de un dispositivo y navegador. Por ejemplo, si habilita OneTouch en su PC, solo funcionará cuando use esa computadora específica y el mismo navegador.

Hay aplicaciones dedicadas de PayPal para dispositivos iPhone y Android.

Es fácil registrarse para obtener una cuenta PayPal. Dirígete a PayPal.com y haz clic en el botón Registrarse. Le preguntará si desea registrarse para obtener una cuenta personal o comercial y ya está. Sin embargo, no olvide tener a mano los detalles de su banco, tarjeta de crédito o débito.

PayPal funciona en línea y en tiendas a través de un navegador o una aplicación móvil. Hay aplicaciones dedicadas para Android e iOS.

Al pagar en línea, solo necesita buscar el símbolo de PayPal y pagar siguiendo las sencillas instrucciones en pantalla. Sin embargo, las aplicaciones hacen más.

Gracias a muchas asociaciones con tiendas y restaurantes en su área, obtiene diferentes opciones de cómo pagar productos, alimentos o gasolina, incluso puede ordenar con anticipación para superar las colas en algunos establecimientos de alimentos y cafeterías. La aplicación le muestra una lista de todos los proveedores cercanos que aceptan cada una de las diferentes opciones de PayPal.

También puede agregar tarjetas de fidelidad a su cuenta de PayPal, para ganar puntos de fidelidad cada vez que paga por algo usando la aplicación.

El año pasado, PayPal comenzó su propio servicio de crédito, en el que puede pagar los artículos con PayPal pero pagar con ellos más adelante. Es muy parecido a una tarjeta de crédito, aunque no requiere una tarjeta real.

Actualmente cobra una tasa de interés de compra (variable) del 17,9 por ciento anual, pero como incentivo, obtienes un 0 por ciento de interés en compras de más de 99 euros durante cuatro meses. Entonces, si lo devuelve dentro de ese tiempo, no le costará más que el precio de compra original.

Algunas tiendas ofrecen ofertas especiales al pagar por productos que utilizan crédito de PayPal, con tasas de interés reducidas según el minorista.