47 mejores trucos tecnológicos de la vida

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Existe una gran cantidad de consejos y trucos relacionados con la tecnología que pueden simplificar su rutina diaria y hacer su vida mucho más fácil.

Por ejemplo, los cables de carga de Apple para dispositivos iOS y Mac tienden a desgastarse después de unos años, por lo que debe gastar dinero a menudo para reemplazarlos (a menos que no le importe que se incendien y arruinen todo lo que posee y ama). Bueno, conocemos un truco ingenioso que evitará que los cables de Apple se deshilachen en primer lugar. De hecho, conocemos montones de trucos diferentes, y todos te harán preguntarte cómo has sobrevivido tanto tiempo sin ellos.

Si encuentra que el Wi-Fi de su hogar es un poco inestable, entonces podría ser porque está recibiendo alguna interferencia del Wi-Fi de su vecino que se superpone con el suyo. La aplicación Wi-Fi Analyzer puede ser la respuesta a sus problemas. Esta aplicación escanea frecuencias y hace recomendaciones sobre los canales óptimos para usar en su red para evitar superposiciones. El resultado es una conexión Wi-Fi más rápida con muchos menos problemas.

¿Alguna vez quisiste saber más sobre tu vecindario? Wikipedia tiene una herramienta de Cercanos que muestra una gran cantidad de páginas diferentes sobre lugares y cosas cercanas. Simplemente vaya a este sitio , dé su permiso para que acceda a su ubicación, luego verá una lista de artículos de Wikipedia según su ubicación.

Buscar en YouTube nunca ha sido más fácil de lo que es con este truco: al usar el navegador Google Chrome, puede escribir YouTube.com en la barra de direcciones, luego presionar la pestaña y buscar en YouTube directamente desde la barra de direcciones. Atrás quedaron los días de ir a YouTube para encontrar algo.

Este pequeño truco también funciona con otros sitios. Puedes buscar en Amazon, Netflix, incluso Pocket-lint directamente desde tu barra de direcciones.

Creemos que los pequeños trucos también son divertidos. Por ejemplo, cuando presiona K o la barra espaciadora mientras mira un video en YouTube, pausará o reproducirá el video. ¿Qué tan lindo es eso? Y funciona independientemente de dónde hizo clic por última vez en la página.

También hay otras teclas de método abreviado:

Presione J para rebobinar 10 segundos

Presione L para avanzar rápidamente 10 segundos

F te pone en pantalla completa

Home te lleva al comienzo del video

M silencia el sonido

Las flechas hacia arriba y hacia abajo suben y bajan el volumen

El botón de silencio de Twitter es un truco poco conocido y muy subestimado. Te permite seguir siguiendo una cuenta, pero oculta sus tweets y retweets de tu línea de tiempo. Es una forma sencilla de eliminar a una persona de Twitter sin dejar de seguirla y ofenderla. ¡Nunca sabrán cuándo los silencia! Simplemente haga clic en el menú de configuración a la derecha del perfil de alguien y luego seleccione silenciar. Pan comido.

Los consejos de privacidad siempre merecen una mención, especialmente cuando se trata de Facebook, considerando que todos y su madre usan la red social. ¿Alguna vez revisó Facebook en un dispositivo extraño y luego se dio cuenta de que olvidó cerrar la sesión? No temas: puedes cerrar la sesión de forma remota. Ve al menú desplegable "configuración" en tu Facebook, luego selecciona "seguridad" y navega hasta "cuando hayas iniciado sesión". Desde allí, puede ver todas las sesiones abiertas y cerrar cualquiera de ellas.

Si tiene un documento digital que debe firmar, simplemente use la aplicación Vista previa en Mac. En lugar de imprimir la documentación para firmar, puede abrir el menú Herramientas en Vista previa y luego elegir Anotar> Firma> Administrar firmas, y aparecerá un cuadro de diálogo Captura de firma.

Simplemente use su mouse para dibujar una firma que pueda guardar / insertar en cualquier documento.

Aquí hay un buen tutorial para obtener más detalles.

Nunca más tendrás que usar una calculadora con este truco, siempre que tengas una Mac: usa el comando (⌘) + espacio para realizar cálculos en la búsqueda de Spotlight.

Si pensaba que los emoji se limitaban a los dispositivos móviles, piénselo de nuevo. También puede usarlos en el escritorio.

Para Mac: presione control + comando + barra espaciadora para obtener el menú emoji.

Para PC: la última versión de Chrome tiene un menú de emoji. Haz clic derecho en cualquier lugar donde puedas escribir y haz clic en "Emoji" en el menú para acceder a los emojis.

Los mini-higos de Lego tienen la forma perfecta para sostener los cables de iluminación y otros cables de Apple. Simplemente coloque un ladrillo de Lego en su escritorio de trabajo, luego coloque un mini-higo y pase los cables por sus manos. Sí, puedes agradecernos más tarde.

¿Desea devolver la llamada al último número que marcó o del que recibió una llamada? La forma más rápida es presionar el botón de llamada en su teléfono. Volverá a marcar su número.

¿Quién diría que nunca ha tocado la tecla de punto final en un teléfono inteligente? Todo lo que tiene que hacer es presionar la barra espaciadora dos veces para detenerse por completo, y la siguiente letra también se escribirá en mayúscula automáticamente. Si está utilizando un teclado personalizado como Swiftkey , puede programarlo para hacer otras cosas inteligentes como predecir su oración.

Este truco puede ser muy conocido, pero pensamos que aún valía la pena incluirlo: use la barra espaciadora para desplazarse hacia abajo en cualquier página web. Incluso puede mantener presionada la tecla Mayús y la barra espaciadora al mismo tiempo para desplazarse hacia arriba.

Las Mac tienen un práctico atajo que le permitirá buscar definiciones de palabras en una fracción de segundo. Para buscar una definición, resalte cualquier palabra que vea, luego presione comando + control + D y luego aparecerá un cuadro de diálogo con la información.

Si desea un poco de ayuda adicional al escribir en línea, le recomendamos encarecidamente Grammarly . Esta herramienta le brinda consejos y sugerencias para la gramática, la ortografía y la construcción de oraciones en general, independientemente de lo que esté haciendo en la web. Incluso puede hacer doble clic en una palabra para resaltarla y obtener sugerencias de otras palabras para usar en su lugar. Hay un complemento de Google Chrome para garantizar que pueda editar texto fácilmente en cualquier sitio web que esté visitando. ¡Y es gratis!

¿Necesita un micrófono pero no quiere gastar dinero en uno? Fácil.

Agarre cualquier par de auriculares que haya por ahí, luego conéctelos al conector del micrófono y comience a hablar. Esto no es exactamente un conocimiento secreto, pero si no lo sabes, creemos que te dejará boquiabierto. Por supuesto, la calidad no es sorprendente, pero no puedes tenerlo todo.

Este es el truco que mencionamos anteriormente para evitar que los cables de carga de Apple y otros cables se deshilachen: agarre el resorte de un bolígrafo, luego estírelo y envuélvalo alrededor de la parte del cable que tiende a doblarse, y se mantendrá que quede recto para siempre, evitando así que se desgaste con el paso de los años.

Aquí hay un buen video tutorial que muestra qué hacer.

Si acaba de cerrar accidentalmente una pestaña importante en su navegador, puede volver a abrirla fácilmente presionando comando + shift + t en una Mac o control + shift + t en una PC con Windows. Esto también se puede usar varias veces, así que siga presionando para abrir todas las pestañas que ha cerrado recientemente. Incluso funciona después de que haya cerrado su navegador.

Para encontrar un enlace de descarga directa de música:

Búsqueda de Google: [nombre del álbum o canción] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mp3 | wma | aac | flac)

Esto le indica a Google que muestre páginas web que ofrezcan enlaces de descarga directa a la música que estás intentando encontrar. Aquí hay un ejemplo: búsqueda de Google: directamente de compton -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mkv | mp4 | avi)

Esto es lo que luego saldrá a la luz Google.

Haga clic en uno de los enlaces superiores, como este , para obtener enlaces de descarga directa de las canciones del álbum.

Solo recuerde que descargar contenido protegido por derechos de autor de Internet es ilegal. Puede que sea mejor usar Spotify.

Para encontrar un enlace de descarga directo a una película:

Búsqueda de Google: [nombre de la película] -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mkv | mp4 | avi)

Esto le dice a Google que muestre páginas web que ofrezcan enlaces de descarga directa a la película que está tratando de encontrar. Aquí hay un ejemplo de Una naranja mecánica: búsqueda de Google: Una naranja mecánica -inurl: (htm | html | php | pls | txt) intitle: index.of "last modified" (mkv | mp4 | avi)

Esto es lo que luego saldrá a la luz Google.

Haga clic en uno de los enlaces principales, como este , para obtener enlaces de descarga directa de la película.

Solo recuerde que descargar contenido protegido por derechos de autor de Internet es ilegal. Es mejor que utilice Netflix, Prime u otros servicios de transmisión de video.

Este es simplemente divertido ... Descarga la aplicación RunPee en tu dispositivo iOS, Android o Windows, y te dirá cuál es el mejor momento para ir al baño mientras miras una película para que no te pierdas una escena increíble o giro de la trama.

Para aquellos de ustedes que cortan cables, les encantará este sitio: CanIStream. Le indica dónde está disponible cualquier película para transmitir, y también al precio más bajo.

Cuando su conexión a Internet se interrumpa y el navegador Google Chrome le muestre una página de error, presione la barra espaciadora para iniciar un juego de T-Rex. Al menos no se aburrirá mientras espera para volver a conectarse. Si encuentra que su Internet regresa y arruina su juego, no se preocupe, puede continuar en línea aquí .

Siempre que necesite estudiar para un examen importante en la universidad o la escuela secundaria, simplemente busque en Google "site: edu [subject] exam", y luego obtendrá enlaces a toneladas de exámenes de muestra con soluciones y todo. He aquí un ejemplo:

Google busca esta frase exacta: sitio: examen de python edu Esto es lo que luego saldrá a la luz Google. Haga clic en uno de los enlaces principales, como este , para ver una prueba de práctica.

Puede procesar cualquier página de Wikipedia electrónicamente en formato PDF, ZIM u OpenDocument, o pedirla como un libro impreso. Esta página de Wikipedia le muestra cómo crear un libro a partir de artículos de Wikipedia en cuatro pasos.

Google ofrece un administrador de dispositivos Android que le permite encontrar un dispositivo perdido o robado, pero también puede buscar en Google "encontrar mi teléfono" para localizar su dispositivo Android. Solo recuerde que debe iniciar sesión en la cuenta de Google asociada con su Android.

¿No tienes un teléfono inteligente? Bueno, eso es raro. Pero de todos modos, aún puede enviar mensajes de texto a teléfonos móviles desde su escritorio.

Todo lo que necesita es una cuenta de correo electrónico y el número de teléfono de una persona y la información del operador. Desde allí, use este sitio para buscar el correo electrónico asociado con su proveedor. Solo asegúrese de agregar su número de teléfono a la dirección, y luego tendrá una dirección de correo electrónico para ellos a la que puede enviar mensajes de texto desde su escritorio.

Descargue la extensión complementaria Honey en su navegador Chrome para comenzar a ahorrar dinero al instante. Aplica automáticamente códigos de cupón durante el pago en cualquier minorista en línea. ¡Woohoo! Rakuten es otra buena opción ; también te ofrece un reembolso en la mayoría de las compras.

Aquí hay otro consejo para ahorrar dinero: si usa mucho Amazon, asegúrese de comenzar a aprovechar un sitio web llamado camelcamelcamel.com . Realiza un seguimiento de los productos por usted y le avisa cuando bajan los precios. También es una excelente manera de verificar si algo que está en oferta tiene un buen precio.

¿Quieres convertir cualquier video de YouTube en un GIF? Simplemente agregue gif antes de youtube en el enlace URL en su barra de direcciones. He aquí un ejemplo:

Video original: www.youtube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Descarga de GIF - www.gifyoutube.com/watch?v=_OVg8uov78I

Nuevamente, nos encantan los consejos de privacidad. Estamos seguros de que tú también. Hay un sitio web brillante conocido como HaveIBeenPwned.com . Este sitio simplemente monitorea su dirección de correo electrónico para alertarle si se ve comprometida en una violación de datos. Esto también funciona retrospectivamente. Cualquier truco revelado públicamente que incluya su dirección de correo electrónico se resaltará con esta herramienta. Si lo verifica y encuentra su correo electrónico en alguna de las listas, le recomendamos que cambie sus contraseñas.

También puede usar un administrador de contraseñas para mantener las cosas seguras en el futuro .

A veces es muy molesto cerrar cuentas en línea, ya que los servicios esconden la opción en la configuración y los menús de ayuda. Bueno, saluda a un sitio web llamado AccountKiller.com . Proporciona guías paso a paso sobre cómo eliminar cuentas en línea de sitios web populares con facilidad.

¿Quiere comprobar si se utiliza un nombre de usuario o si está disponible en sitios populares? Simplemente use Namechk.com . Incluso comprueba los nombres de dominio.

Antes de visitar un sitio sospechoso, busque en Google "navegación segura: [nombre del sitio web]" y luego seleccione el enlace a este sitio para ver un historial de 90 días de intentos de malware en el sitio. He aquí un ejemplo:

Busca en Google esta frase exacta: navegación segura: pelusa de bolsillo Luego, Google mostrará estos resultados. Haga clic en el de la herramienta de navegación segura de Google y debería ver esto .

Si padece insomnio, le encantará un sitio web llamado sleepyti.me . Le ayuda a calcular el mejor momento para acostarse y despertarse para un sueño óptimo. La idea es que despertarse en medio de un ciclo de sueño lo deja sintiéndose cansado y aturdido, pero despertarse entre ciclos lo mantiene fresco y alerta.

Este sitio lo resuelve todo para que pueda despertarse entre ciclos.

Existe una forma de ver cualquier video de YouTube con restricción de edad sin iniciar sesión en su cuenta. Simplemente agregue "nsfw" antes de "youtube" en la URL de la barra de direcciones.

He aquí un ejemplo:

Video original: www.youtube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Versión no restringida: www.nsfwyoutube.com/watch?v=6LZM3_wp2ps

Si le ha pedido a Google Chrome que guarde sus contraseñas en cualquier momento, puede acceder a esa contraseña a través de la configuración del navegador. La forma más fácil de acceder a la configuración es escribiendo esto en la barra de direcciones de su navegador: chrome: // settings / passwords. Luego, puede revelar la contraseña de cualquier sitio para usar en otro lugar.

WhatsApp no se limita a su teléfono móvil.

Hay una aplicación web que sincroniza todo desde tu teléfono. Si tiene el navegador Chrome instalado en su computadora, vaya a la página web de WhatsApp , escanee el código QR y siga las instrucciones para su teléfono.

Si necesita realizar un seguimiento del temporizador o que suene una alarma en un momento para recordarle que debe hacer algo, Google está allí para ayudarlo. Simplemente escriba "iniciar un temporizador" en el motor de búsqueda para hacer precisamente eso.

Si desea editar una imagen en pintura, puede copiarla o guardarla desde la web. Pero, ¿sabía que puede copiar la URL de la imagen y "abrirla" en Paint pegando la URL directamente en el cuadro del nombre de archivo en la ventana abierta? Esto seguramente te ahorrará unos segundos de ajustes.

Si los parlantes de su teléfono inteligente no están a la altura o si necesita un poco más de volumen en su alarma matutina para ayudarlo a levantarse de la cama, aquí tiene una solución fácil. Coloque su teléfono en una taza y eso actuará para mejorar el sonido y le dará la impresión de más volumen.

Si tienes un teléfono viejo por ahí acumulando polvo, puedes darle un mejor uso usándolo como una cámara para salpicadero. Con un buen cable de carga, soporte de pantalla y una aplicación de cámara de tablero dedicada, puede crear un dispositivo de cámara de tablero brillante por muy poco dinero. Vea una gran guía aquí .

Si tiene un cable de alimentación deshilachado que necesita un poco de amor y cuidado, Sugru es la respuesta. Este pegamento moldeable al estilo Play-Doh que se puede usar para una variedad de arreglos, incluido el recubrimiento de cables. Sugru también tiene muchos otros usos, ya sea para arreglar o mejorar artículos para el hogar.

Recomendamos encarecidamente echar un vistazo a la lista de ideas .

Al igual que el truco para convertir teléfonos en desuso en dashcams, también puede usar un teléfono antiguo como alternativa a la cámara inteligente para el hogar . Con una aplicación simple llamada Manything , puedes darle un nuevo uso al dispositivo antiguo. CNET tiene un tutorial completo sobre cómo hacer esto.

Este truco es un proceso de dos pasos, pero vale la pena hacerlo. Al final, nunca más tendrás que dar tu contraseña de Wi-Fi. Primero, visite este sitio y utilícelo para crear un código QR único basado en los detalles de su red. Luego, visite Etsy para obtener un punto de cruz de código QR para agregar realmente un toque de clase a todo.

Montado en un marco, seguro que será algo especial.

Cada entusiasta de la tecnología tiene un cajón, una caja o una bolsa llena de cables en algún lugar de la casa. Pero, ¿con qué frecuencia estos cables se enredan y se convierten en un desastre insoportable? Instructables tiene una guía sobre el uso de rollos de papel higiénico vacíos para sujetar los cables y mantenerlos separados.

Si su teclado está sucio, lleno de polvo y pelusas, entonces algunas notas Post-it deberían solucionarlo de inmediato. Frote el extremo pegajoso a través de los huecos para limpiarlo rápidamente.

Escrito por Maggie Tillman y Adrian Willings.