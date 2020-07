53 de las peores portadas de discos de todos los tiempos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Dígales a los niños de hoy que solíamos comprar nuestra música en forma de grandes discos circulares de plástico negro que se pegaban al sol y no lo creerían. Incluso los CD aparentemente han tenido su día, desviados para la comodidad de las descargas digitales y la transmisión.

Sin embargo, una parte del negocio de la música que las descargas digitales no han descartado es la humilde portada. Es posible que ya no adornen el frente de un single o LP maltratado, pero aún nos encanta que se muestre la portada mientras nuestras pistas se reproducen a través de cualquier dispositivo o servicio de medios que estemos utilizando. Y eso significa que todavía existe la posibilidad de una sorpresa en la carátula del álbum.

A lo largo del tiempo ha habido algunas portadas de álbumes bastante simples, alucinantemente malas, algunas nuevas, la mayoría no, y hemos decidido reunir las más divertidas, las más extrañas o las que están simplemente equivocadas en una galería de arriba para que puedas hojearlas . Estas son las imágenes que definitivamente no querrás adornar con tu iPhone o dispositivo Android cuando viajas en metro.

También te advertimos, algunos no son muy adecuados para el trabajo. Todos, sin embargo, son adecuados para la alegría.

Disfrutar.

The Faith Tones - Jesus Use Me

Beverly Beecham, Marie Samuels y Vivian Wyler formaron el grupo de folk y gospel estadounidense que lanzó este álbum en 1964. No estamos seguros de para qué los usaría Jesús, pero esos grandes peinados son ciertamente increíbles.

Sherwood Singers - Algo especial

Combinando atuendos y sonrisas a un lado, no se puede negar que esto es realmente "Algo especial". Otro clásico de Inglaterra: esta vez de una banda folklórica británica que está (increíblemente) en Spotify si deseas disfrutar de sus delicias.

Lluvia de ideas - Sonríe un rato

La banda de Prog Rog Brainstorm fue progresiva en más que solo su música, parece. Los miembros de la banda no tuvieron miedo de aparecer en ropa interior femenina para su álbum debut.

Pantano Dogg - Rata en!

Este clásico álbum de soul de Swamp Dogg es una visión de cómo eran las cosas en 1971, tal vez. O al menos una visión de cómo sería la vida si las ratas fueran enormes y pudieras montarlas como un caballo.

Knorkator - Hasenchartbreaker

Otro clásico que sale de Alemania. Knorkator es una banda de hardcore metal que aparentemente es algo muy especial para ver en vivo. Así queda claro de este sorprendente álbum lanzado en 1999.

Gary - Empezando a trabajar

Gary, ahora Dr. Gary Solomon, lanzó esta obra maestra en 1978. Los pantalones grandes y la pose llamativa claramente no fueron suficientes para mantenerlo en la industria de la música, aunque todavía está empezando a trabajar. Ese negocio ahora involucra tratamiento médico por " Cinematherapy ", el arte de ver películas por razones terapéuticas.

Deathkorps - Metal Tit

¿Qué pasaría si las guerras se libraran no con naves terrestres sino con mamíferos metálicos? Al parecer, esa es la pregunta que Deathkorps hizo cuando se le ocurrió la obra de arte para su álbum. Sin duda, una buena manera de sorprender y conmocionar al enemigo.

Norberto de Freitas - Trapalhadas do Balbino

Si la portada de este álbum no te molesta lo suficiente, entonces tal vez levantarás una ceja cuando descubras que el título del álbum "Trapalhadas do Balbino" se traduce literalmente al inglés como "Buggerdown".

Paddy Roberts - Canciones para perros gay

Paddy Roberts fue un compositor y cantante británico que lanzó varios álbumes durante las décadas de 1950 y 1960. Esta es una de las gemas clásicas, un álbum aparentemente muy adelantado a su tiempo que se lanzó en 1963. La portada del álbum puede ser hilarante, pero el hombre en sí era interesante: haber sido abogado anteriormente y piloto de la Royal Air Force durante World Guerra II. Nos preguntamos qué hicieron los perros gay con él.

Camilo Sesto - Entre Amigos

La portada de este álbum de Camilo Sesto nos hace pensar que se lograría el mismo resultado si alguien intentara recrear el meme de Homer Simpson donde lo han visto desaparecer en su seto.

Wayne Cochran - Regresando a Miami

Sumérjase en la belleza de Wayne Cochran y su magnífico cabello. Esta legendaria obra de arte del álbum proviene de un cantante, compositor y productor de soul estadounidense que también era conocido por sus atuendos de locos y sus llamativos peinados. Comenzó a hacer melodías en la década de 1950 antes de retirarse en la década de 1970 para convertirse en un ministro evangelista. Lamentablemente, Wayne Cochran falleció en 2017, pero al menos todavía podemos disfrutar de su presencia a través de sus canciones .

Mija Aleksic - Seks I Keks

Mija Aleksic era un actor serbio muy querido que ciertamente tuvo una vida interesante. Cuando era joven, logró escapar y sobrevivir a una de las peores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército alemán masacró a casi 3.000 personas en su ciudad natal. Después de la guerra, siguió una exitosa carrera como actor que incluyó varios álbumes. Este se titulaba Sex and Biscuits, las cosas favoritas de todos.

Dragan Antonijević Arlekino - Srećko Odžačar

Un álbum sexy de temática marinera que salió de Yugoslavia a mediados de la década de 1990. Estamos perdidos por las palabras con este.

Las bestias hermosas - 04

Esta sorprendente portada del álbum es cortesía de una banda de heavy metal de Nuneaton, Inglaterra, que se formó originalmente en 1972. La banda tenía una existencia bastante fuerte y eran héroes locales en ese momento. No fue sino hasta 32 años después que este álbum fue lanzado para que todos lo disfruten. Lamentablemente, el cantante principal, Garry Dalloway, falleció un año después del lanzamiento de este álbum , pero la banda continuó en su memoria.

Argentina Coral - Cante Gitano

Nos dolieron los ojos al ver la presentación de este álbum de Argentina Coral lanzado en 1967. El artista español tenía un talento para producir música latina interesante, pero aparentemente no la obra de arte para que coincida.

Kevin Rowland - Mi belleza

Dicen que la belleza está en el ojo del espectador. ¿Es esto lo que sucede cuando un músico realmente se ama a sí mismo? El álbum de Kevin Rowland fue sin duda una revelación, si nada más.

Lobo

La portada de este extraño y maravilloso álbum es de un álbum lanzado en 2000 por un grupo sueco de heavy metal. No estamos muy seguros de lo que significa representar, pero aparentemente muestra a un hombre lobo con pájaros enojados por los dedos.

Elna Fredhey y Rigmor Odum - Hep 178

Hay mucho que decir sobre las portadas de álbumes simples y esta es, bueno, simplemente aterradora. Eche un vistazo más de cerca a las inquietantes sonrisas en sus rostros si no nos cree.

Maddy Genets - et son ensemble

Este trabajo de maravilla de Maddy Genets es en realidad un sencillo de 7 pulgadas en lugar de un álbum completo y cuenta con algunas melodías francesas bastante inofensivas y antiguas que puedes disfrutar aquí . La portada de este realmente se ajusta bastante bien al ambiente.

Riot - Fuego abajo

Parece que a las bandas de heavy metal les gustan las portadas de álbumes inusuales. Este proviene de Riot, una banda de hard rock de la ciudad de Nueva York que se formó a mediados de la década de 1970. No estamos seguros de lo que significa representar. ¿Es un gato o una rata con el cuerpo de un hombre? Quién puede decir. Fire Down Under fue uno de los muchos álbumes lanzados por la banda entre 1977 y 2019, y solo sobre esa base es impresionante.

Gerhard Polt - Hawai de Leberkäs

Gerhard Polt es descrito como "un escritor, cineasta, actor y artista de cabaret satírico alemán de Baviera". Ahora tiene más de 77 años, pero en 1981, lanzó esta joya: Leberkäs Hawaii . Un álbum de comedia con una portada igualmente cómica.

Quim Barreiros - Recebi Um Convite (À Casa Da Jóquina)

Quim Barreiros, un músico portugués, apareció regularmente en las diversas obras de arte de su álbum con su instrumento favorito en exhibición y eso no es un eufemismo. Este podría ser uno de sus mejores. Aunque hay muchos grandes para elegir, desde 1971.

Escorpiones - Lovedrive

Scorpions es una banda de hard rock de Hannover, Alemania, que originalmente comenzó a tocar canciones en 1965 y lanzó esta gema en 1979 . ¿Quizás escuchar este álbum hará que se pegue a ti como pegamento?

John Bult - Decimosexto cumpleaños de Julie

Discogs cuenta la mejor historia de este álbum:

"Su único LP, el decimosexto cumpleaños de Julie debería haber sido su tarjeta de presentación para el estrellato de la música country. En cambio, el álbum ha sido seleccionado como el mejor de los peores, no por las habilidades de canto de Bult, sino por su arte de portada desafortunado".

Y, en caso de que te estés preguntando:

"El decimosexto cumpleaños de Julie cuenta la historia de Jim, un tipo que pasa el rato en bares y disfruta de una bebida, o dos, un poco más de lo que debería. Le dice a su amigo Lou que no puede quedarse en el bar esta noche, porque su hija Julie cumple 16 años ese mismo día y sale en su primera cita. Pero Jim pierde la noción del tiempo (y la cantidad de cervezas que ha tomado), y procede al volante de su automóvil, donde espera para acelerar a tiempo para ver a Julie en su gran noche. Cuando alcanza una botella de alcohol debajo del asiento, choca contra un automóvil que se aproxima. En el hospital, Jim se entera de que un joven resultó herido y una niña adolescente murió."

Devastatin Dave (The Turntable Slave) - Zip Zap Rap

La clásica cubierta de 12 pulgadas de Devastatin Dave de 1986 significa un asunto serio. Al igual que esas fuentes.

Cruzados cristianos

Más de lo mismo de los cruzados cristianos. Adorar al Señor requiere un sentido del vestido serio y una postura incómoda.

Johnny Guitar Watson - Una verdadera madre

Si eras músico, pero también te apasionaban las carreras de autos con caja de jabón, ¿por qué no combinar tus dos amores para crear algo realmente especial? Eso era claro el espíritu de Johnny Guitar Watson. Incluso hizo suficiente espacio para su guitarra en el auto.

Freddie Gage - Todos mis amigos están muertos

Freddie Gage fue un predicador evangelista bautista, artista discográfico y escritor. Esta portada de álbum bastante triste cuenta una triste historia de pérdida. Nos preguntamos si fue la inspiración para el libro de comedia oscura del mismo nombre .

Tozovac - Jeremija

¿Es un cañón entre tus piernas o simplemente estás contento de vernos? Parece que los artistas yugoslavos sienten algo por los uniformes.

Rudy Ray Moore - Esta no es una Navidad blanca

Rudy Ray Moore también era conocido como Rudolph Frank Moore, un famoso actor y músico que era conocido por el personaje Dolomita y las películas de la era Blaxploitation. Las portadas de sus álbumes a menudo presentaban imágenes de mujeres desnudas y varios escenarios tontos que ciertamente las hacían destacar entre la multitud, si nada más.

La familia Cooper - Soy el hijo de Dios

Las bandas de gospel parecen amar encadenar a toda su familia a sus bandas y, como resultado, la portada del álbum a menudo se parece a retratos familiares horribles e incómodos. Este es solo otro en una larga línea de ejemplos.

Svetlana Gruebbersolvik - Mis labios son para soplar

Las botas pueden estar hechas para caminar, pero estos labios están hechos para soplar. Svetlana Gruebbersolvik es un maestro de los instrumentos de viento, pero quizás no de las portadas de los álbumes.

Rolf Harris - Canta el niño de Mary con algunas canciones inusuales

No estamos seguros de que debamos incluir a Rolf Harris en ninguna lista y, después de las últimas noticias , la portada de este álbum es tan inapropiada como horrible.

The Friends - Canciones que mamá y papá nos enseñaron

The Friends era una banda de gospel de los EE. UU. Que producía varios álbumes, uno de los cuales era este bonito homenaje a sus padres que incluía una maravillosa foto de portada de los viejos en toda su gloria.

Foster Edwards Orchestra - ¿Qué sigue?

Honestamente nos preguntamos qué sigue. También tenemos curiosidad sobre cómo sonaría una banda compuesta por elefantes. Presumiblemente habría muchas trompetas?

WASP - Animal (F ** k como una bestia)

WASP, como era de esperar, es una banda de heavy metal con actitud que surgió de la escena glam metal de Los Ángeles en la década de 1980 y obviamente disfruta de algunas portadas de álbumes sorprendentes que seguramente llamarán tu atención.

Millie Jackson - Volver a la S..t!

Millie Jackson es una cantante y compositora estadounidense de R&B y Soul que ha estado creando música desde principios de la década de 1960. Ella se ha hecho un nombre con secciones habladas largas, humorísticas y explícitas en su música, así como algunas portadas de álbumes sorprendentes como esta joya.

Los Wankas - Dile Si!

Los Wankas es un grupo de folk y country de Perú que claramente significa negocios. Esos son algunos conjuntos realmente ostentosos con seguridad.

Tío Les y tía Nancy Wheeler - ¿Conoces a Jesús?

Esta inquietante portada del álbum proviene de fines de la década de 1960 y obviamente es un álbum de gospel, pero el motivo por el cual está involucrado un muñeco ventrílocuo está más allá de nosotros.

Las bestias hermosas - Beastality

Otra portada de álbum clásica y exagerada de The Handsome Beasts. Un hombre, un cerdo y un nombre de álbum muy inapropiado.

Orquestador de Kjell Kraghe Och Ricke Löw - Vind I Seglen

Imagina ser un músico tan magnífico que podrías salir del horizonte del océano como un monstruo marino gigante.

La familia Singing Richey: me voy a casa a ver florecer las flores

Al parecer, toda una familia de cantantes de gospel elegantemente vestidos y felices posando para una foto familiar también funciona para la portada de un álbum.

El Cuarteto de Ministros - Déjame tocarlo

Cálmate, estamos bastante seguros de que están hablando de Dios.

Dick Black y su banda - Una muestra de Dick Black

No podemos evitar pensar que el nombre de este álbum no fue accidental. Dick Black y su banda provienen de West Lothian Scotland y están compuestos por no menos de dos acordeonistas. Así que puedes imaginar las pistas que estos capítulos están produciendo.

Iglesia del país - Iglesia del país

Parece que la música gospel es el regalo que sigue dando cuando se trata de portadas de álbumes horribles. Alabar al Señor no necesita una obra de arte increíble, suponemos.

Orion - Reborn

Orion, también conocido como James Hughes Bell, era un cantante estadounidense que producía música en la década de 1970. Él tenía una voz famosa que era increíblemente similar a la de Elvis Presley hasta el punto de que muchas personas lo confundieron con el Rey del Rock and Roll.

Tino - Por Primera Vez

Probablemente no te sorprenda saber que este álbum fue lanzado en la década de 1980. Una pose sexy y un levantamiento que no se vería fuera de lugar en un partido de tenis informal. Encantador.

Manowar - Antología

Mientras que las bandas cristianas están creando cariñosamente las ilustraciones de los álbumes con sus familias, la banda pesada de Manowar está llevando a los prisioneros con fotos sexys de ellos en sus pequeños. Una banda de metal pesado / épico mejor conocida por sus letras de fantasía basadas en la mitología nórdica y más. Lo que explica de alguna manera el atuendo.

Heino - Liebe Mutter ...

El título de este álbum se traduce literalmente como "Querida madre, un ramo de flores nunca se difumina". No estamos seguros de lo que eso significa, pero sabemos que Heino fue un gran problema en Alemania en la década de 1960. Fue, de hecho, uno de los artistas más famosos del alemán Schlager. Y sus álbumes saltaron de los estantes gracias a su llamativo cabello rubio y sus lentes de montura oscura.

Ken - Solo por solicitud

Ken probablemente solicitaría que no presumiéramos esta imagen de su magnífico bigote porno de los 70 y su atuendo igualmente magnífico.

Mike Adkins - Gracias por la paloma

No estamos seguros de si "la paloma" tiene un doble significado oculto o si Mike Adkins realmente ama a las criaturas aladas. Probablemente nunca lo descubramos.

Los McKeithens

Los McKeithen estaban compuestos por Angelina McKeithen, Tim McKeithen, Dixie McKeithen y Robert McKeithen. Probablemente no te sorprenda saber que eran una banda de gospel, manteniéndola en la familia y alabando al Señor de la única manera que sabían.

Deshuesado - arriba en el crack

No recomendamos tratar de mantener una guitarra en sus pantalones. Eso seguramente será incómodo.

Escrito por Rik Henderson. Edición por Adrian Willings.