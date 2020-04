¿Qué es WhatsApp? La aplicación de chat, voz y videollamadas explicó

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Siempre hay una pequeña curva de aprendizaje cuando se trata de dominar nuevas aplicaciones y WhatsApp no es diferente. Es perversamente popular (recientemente llegó a dos mil millones de usuarios) y es extremadamente fácil comenzar a usarlo de inmediato, pero tiene algunas peculiaridades que no son obvias al principio. También hay algunas características ocultas que no son las más fáciles de habilitar.

Si ya está familiarizado con los conceptos básicos, consulte nuestra guía de consejos y trucos secretos de WhatsApp que quizás no conozca .

Hemos revisado todo lo que posiblemente desee saber sobre WhatsApp para comenzar aquí.

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que Facebook adquirió en 2014. La aplicación está disponible para dispositivos iPhone y Android, así como una aplicación de escritorio para Windows y macOS. También está disponible en la web en cualquier navegador.

Funciona junto con tus contactos telefónicos. Si hay alguien en tus contactos, puedes comunicarte con ellos. Una vez instalado, se le pedirá que ingrese su número de teléfono móvil; esencialmente funciona de esa manera, por lo que siempre está vinculado a su número de teléfono.

En primer lugar, WhatsApp es una aplicación de chat. Por lo general, lo usaría para enviar cosas como mensajes de texto, imágenes, videos e incluso documentos. Funciona a través de Internet, por lo que utilizará su asignación de datos si no tiene Wi-Fi.

Puede enviar mensajes a las personas individualmente o puede crear grupos, y esto es lo que las personas encuentran más útil, a pesar de que rivales como los Mensajes de Apple y el propio Messenger de Facebook pueden hacer lo mismo.

Pero cada vez más se usa para llamadas de voz y, más recientemente, también para videollamadas. Ahora puede realizar videollamadas hasta ocho personas.

Actualmente, WhatsApp no tiene anuncios ( creemos que esto cambiará en el futuro ) y ahora es completamente gratuito después de un desecho del cargo de suscripción anual que se estableció hace unos años.

Los mensajes y llamadas de WhatsApp están encriptados de extremo a extremo por seguridad. Todos los mensajes, fotos, videos, archivos y llamadas son completamente seguros: solo el remitente y el receptor de cualquier mensaje podrán ver el contenido. Incluso WhatsApp no puede tener acceso a los contenidos del mensaje. También puede proteger la aplicación con un PIN (conocido como verificación en dos pasos).

WhatsApp tiene una barra de menú que se ejecuta en la parte inferior de todas las pantallas dentro de la aplicación. Tiene las siguientes cinco pestañas: Estado, Llamadas, Cámara, Chats y Configuración. Toque cualquier pestaña para acceder a una nueva pantalla y sus funciones y configuraciones relacionadas.

El estado es realmente un poco inútil y le permite elegir un estado para mostrar a los contactos. Podría ser: "Estoy en reuniones todo el día" o "Solo chateo, no llames". Ese tipo de cosas. En realidad, pocas personas usan esto.

Llamadas le muestra su lista de llamadas recientes para voz y video, todas sus llamadas de WhatsApp realizadas y perdidas

Chats es la pestaña clave. Este es un registro en ejecución de todos sus mensajes activos. Toque el símbolo borrador en la esquina superior derecha para iniciar un nuevo chat con un solo amigo, o puede tocar "Nuevo grupo" para iniciar un chat grupal con hasta 100 personas a la vez. Cada grupo tiene uno o más administradores (si inicia un grupo, usted es el administrador, aunque puede asignar otros).

También puede observar una función llamada Listas de difusión en Chats. La transmisión de mensajes le permite enviar un mensaje a muchas personas a la vez, sin revelar a los destinatarios. Es como bcc (copia oculta) del correo electrónico, y cada destinatario puede responderle individualmente. La gente necesitará tenerte en sus contactos para ver el mensaje.

La capacidad de crear listas de difusión le permite conservar una lista guardada de contactos a los que envía mensajes de difusión. Para enviar un mensaje de difusión a un contacto específico, esa persona debe tener su número de teléfono guardado en su libreta de direcciones.

La quinta y última pestaña es Configuración. En esta pantalla, encontrará opciones de privacidad, formas de cambiar sus alertas de notificación, estadísticas de uso de la red, una herramienta para archivar chats y un lugar para conectar su cuenta de Facebook, entre muchas otras cosas.

Mientras está en una ventana de chat con un amigo o grupo, puede enviar cualquier cosa, desde fotos a archivos de audio. Toque el campo de texto en la parte inferior del chat para que aparezca un teclado e ingrese un mensaje, o toque el símbolo de flecha a la izquierda para obtener más opciones.

La flecha debería mostrar opciones para tomar una foto / video o enviar uno desde su biblioteca, así como compartir una ubicación o un contacto. También puede enviar o tomar una foto tocando el símbolo de la cámara que se encuentra en el lado derecho del campo de texto en el chat.

También hay un símbolo de micrófono en el lado derecho del campo de texto que puede tocar para grabar y enviar un mensaje de audio.

También puedes enviar GIF o stickers .

Para hacer una llamada, vaya a Llamadas y haga clic en el icono de teléfono + en la esquina superior derecha. Seleccione el contacto que desea y luego toque el icono de teléfono o video.

Durante cualquier videollamada, siempre tiene la opción de apagar su video para volver a una llamada de voz y / o silenciar su micrófono. Igualmente, puede actualizar una llamada de voz a video al habilitar su cámara.

¿Quieres una llamada grupal? Seleccione Nueva llamada grupal. Consulte nuestra guía completa para llamadas grupales de WhatsApp .

WhatsApp no se limita a su teléfono móvil. Hay una aplicación web que sincroniza todo desde su teléfono. Vaya a la página web de WhatsApp o descargue la aplicación de escritorio de whatsapp.com/download/

Tendrá que escanear un código QR usando su aplicación WhatsApp en su teléfono para sincronizarlo. pero después de eso, obtendrá todos sus chats y conversaciones en la pantalla de su computadora, por lo que es agradable y fácil de responder. Para obtener más información sobre la aplicación de escritorio de WhatsApp, puede leer nuestra función por separado .

Servirá chats y alertas en su computadora, permitiéndole responder rápida y fácilmente. Sin embargo, su teléfono deberá estar conectado para que funcione, por lo que si pierde la conexión, la aplicación web dejará de sincronizarse hasta que recupere la conexión de su teléfono.

Aparecen marcas de verificación junto a cada mensaje que envía. Una marca de verificación gris le indica que el mensaje se envió con éxito al destinatario, mientras que dos marcas de verificación grises indican cuándo se entregó con éxito al teléfono del destinatario. Dos marcas de verificación azules le avisan cuando el destinatario ha leído su mensaje.

Cuando mira una ventana de chat o incluso un contacto dentro de WhatsApp, a menudo verá una marca de tiempo "Último visto" debajo de su nombre. Es un pequeño indicador útil para cuando el contacto revisó por última vez WhatsApp. Si no desea que las personas vean exactamente cuándo está usando WhatsApp, puede ocultar su marca de tiempo Last Seen. Simplemente vaya a Configuración, luego a Cuenta y Privacidad.

Asegúrese de alternar Último visto a "Nadie", pero al hacerlo también evitará que pueda ver la última vez que se vio a todos. En esta sección, también verá que puede ocultar su foto de perfil, estado y recibos de lectura. Incluso puede administrar su lista de contactos bloqueados.

De manera predeterminada, WhatsApp guarda automáticamente imágenes y videos de los destinatarios en Camera Roll en dispositivos iOS o en la aplicación Galería o Fotos en Android.

Puede detener esto en iOS yendo a Configuración y luego a Configuración de chat. A partir de ahí, desactive "Guardar medios entrantes".

Como mencionamos, WhatsApp usa sus datos móviles si no tiene Wi-Fi. Aquí se explica cómo monitorear el uso.

Las conversaciones grupales pueden ser lo peor. Es posible que no pueda abandonar la conversación, pero puede silenciar las notificaciones para que no se despierte cada vez que alguien arroja sus dos centavos.

Si está utilizando un iPhone, simplemente abra el chat grupal, toque el tema para obtener la pantalla de Información del grupo y luego toque Silenciar. En Android, abra el chat, luego toque el botón Menú y toque Silencio.

Cuando cambia a un nuevo teléfono, puede llevar su historial de chat de WhatsApp con usted. Simplemente vaya a Configuración dentro de la aplicación, luego toque Configuración de chat y seleccione Copia de seguridad de chat.

Desde allí, haga una copia de seguridad del chat ahora o active la Copia de seguridad automática. Puede restaurar sus chats cuando reinstale WhatsApp en un teléfono nuevo.

Esto respalda a Apple iCloud o Google Drive, dependiendo del sistema que esté utilizando. Tenga en cuenta que puede restaurar los chats de un iPhone a otro iPhone pero no entre un iPhone y Android.