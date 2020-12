Cómo deshacerse de los regalos de Navidad no deseados

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El día de Navidad ha pasado y se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Ha desenvuelto sus regalos, ha pasado demasiado tiempo con los suegros y (probablemente) ha bebido demasiado. Es solo una vez que la resaca de comida o bebida ha desaparecido que se da cuenta de que algunos de los regalos que recibió no son tan emocionantes o sorprendentes como pensaba al principio.

Ya sea un par de calcetines novedosos, una batidora o un Mamma Mia Blu-ray, preferiría tener el dinero en efectivo. Puede sonar bastante parecido a Scrooge y lejos de nosotros poner un freno al espíritu festivo, pero en estos tiempos difíciles todos podríamos usar un poco más de wonga. Además, ¿no es mejor que alguien aproveche nuestros regalos en lugar de que estén sentados en un estante acumulando polvo? Nosotros creemos que sí.

Teniendo esto en cuenta, hemos elaborado una lista de los mejores lugares donde puede vender sus regalos no deseados y recaudar todo el dinero importante en el proceso. ¡Bah, farsa!

eBay no debería necesitar mucha presentación. El sitio de subastas en línea se utiliza en todo el mundo y es el lugar perfecto para deshacerse de presiones no deseadas.

Todo lo que necesita hacer para configurar un anuncio es seguir los sencillos pasos que proporciona eBay. Puede agregar algunas fotos (puede agregar 12 gratis) junto con una descripción; imaginamos que "regalo no deseado" será la frase más utilizada después de Navidad, luego seleccione un precio de reserva o mínimo que desea que se venda su artículo para. Puede esperar a ver cómo se desarrolla la subasta u ofrecer una opción de Cómpralo ahora para los cazadores de gangas impacientes. En algunos casos, con un teléfono inteligente, simplemente puede escanear el código de barras del artículo y eBay completará todos los detalles por usted.



Si es un usuario nuevo, asegúrese de crear una identificación de usuario encubierta adecuada, de lo contrario, sus esquemas para hacer dinero podrían colapsar en sus oídos si un ser querido ve el regalo cuidadosamente seleccionado que compró para usted. eBay. Usted ha sido advertido.

Recuerde que eBay no es el único lugar para vender sus productos en línea. Muchos sitios web minoristas ofrecen una sección de vendedores, siendo el mejor ejemplo Amazon Marketplace .

La lista de artículos es sencilla y Amazon se encarga de la administración por usted, por lo que todo lo que tiene que hacer es asegurarse de enviar el artículo una vez que alguien lo haya comprado. Nuevamente, tenga cuidado con lo que elige como su identificación pública, ya que no quiere que ningún familiar con ojos de águila detecte a sus pobres presos no deseados allí.

Establecido en 2000, Gumtree era anteriormente un sitio con sede en Londres para personas que acababan de mudarse a la ciudad. Ahora es uno de los sitios de anuncios clasificados locales más grandes del Reino Unido y también opera en varios otros países. No solo es un gran lugar para buscar casas para alquilar y comprar, o trabajos y servicios, también es un buen lugar para vender productos no deseados (gratis) y tal vez incluso hacer una ganga.

La idea es encontrarse cara a cara con los compradores locales para reducir los gastos de envío. Este sitio se adapta bien a elementos más grandes como muebles. Si vas a vender en Gumtree, asegúrate de seguir los consejos de seguridad del sitio, como cambiar el dinero y los bienes al mismo tiempo y llevar a un amigo contigo para reunirse con el comprador.

Facebook es la red social más utilizada en el mundo, por lo que tiene sentido que también tenga su propio Marketplace donde puede vender sus cosas. Solo tenga cuidado de que la persona que le dio el regalo no deseado en primer lugar no esté allí o podría aterrizar en agua caliente. Y aunque Marketplace es el espacio de reventa oficial de Facebook, hay muchas páginas grupales para vender cosas en su área.

Si se siente mal por deshacerse de sus presiones no deseadas, pero desea conservar un poco de respeto por sí mismo, ¿por qué no donar sus regalos a una organización benéfica?

Tu tienda benéfica local estará más que feliz de aceptar cualquier cosa que no quieras, siempre que esté en buenas condiciones (y no sea nada peligroso o ilegal, por supuesto). Al regalar sus productos a una tienda de caridad, es posible que no se beneficie económicamente, pero al menos sabe que alguien que está menos acomodado que usted obtendrá una ganga y una organización benéfica obtendrá los beneficios. Puede buscar sus tiendas benéficas locales aquí .

Regalar puede ser una palabra espantosa, tanto en el sentido de regalar regalos sin corazón como en el sentido de usar la palabra regalo como verbo, pero puede ser una forma útil de eliminar esas presiones no deseadas. Esto no solo libera su hogar de cosas que no desea, sino que también ahorrará dinero en la compra de nuevos regalos para las personas.

No hace falta decir que debes asegurarte de no regalar tu artículo a la persona que te lo dio, ni a nadie con quien viva o vea regularmente. Además, asegúrese de que el regalo aún esté en perfectas condiciones y que lo vuelva a envolver y use una nueva etiqueta.

No estamos sugiriendo que descargue todos sus regalos inmediatamente en el momento en que termine su pudín de Navidad. Con suerte, la mayoría de sus regalos serán aceptados de buena gana y con una sonrisa en su rostro, incluso si no fueran exactamente el televisor OLED 4K de 55 pulgadas que buscaba .

Asegúrese de pensar detenidamente antes de deshacerse de cualquiera de sus presas, y si va a venderlas o intercambiarlas, sea discreto y considerado con los sentimientos de sus seres más cercanos y queridos. No querrás que tu tía abuela Mabel vea los calcetines Rudolph en los que gastó la mitad de su pensión a través del escaparate de una tienda benéfica local, ¿verdad?

Escrito por Max Langridge. Edición por Britta O'Boyle.