Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Habiendo sido anunciado en 2018, YouTube Music es un servicio de transmisión de música relativamente nuevo, pero vino a reemplazar a Google Play Music, el servicio de transmisión de música anterior de Google. Con YouTube Music, puede escuchar canciones oficiales, álbumes, listas de reproducción, radios de artistas, remixes y versiones en vivo de canciones, así como ver videos musicales.

Es un servicio de uso gratuito si no le importa escuchar anuncios cada pocas canciones, disponible a través de una aplicación móvil o un reproductor web. También está disponible un nivel de YouTube Music Premium para eliminar los anuncios, brindarle una escucha de fondo en su dispositivo móvil (para que pueda salir de la aplicación y continuar escuchando) y permitirle descargar canciones para reproducirlas sin conexión.

Lo que no puede hacer con YouTube Music es ver videos que no sean musicales, como gatos tocando el piano o Charlie que le muerden el dedo, en el resto del sitio de YouTube, pero hay mucho acceso a videos musicales a través de la aplicación. .

Al igual que otros servicios de transmisión de música, YouTube pone mucha atención en sus funciones de descubrimiento. Dice que la música es "más fácil de explorar" con el servicio de música y tiene un extenso catálogo no solo de canciones oficiales, sino también de remixes, presentaciones en vivo, versiones y videos musicales para incluir.

La pantalla de inicio, ya sea que esté usando la aplicación o el reproductor web, siempre está cambiando. Se actualiza para proporcionar recomendaciones basadas en sus hábitos de escucha, pero también reconoce la ubicación y puede ofrecer algunas opciones de música para que coincidan con lo que podría estar haciendo.

Se basa en tres pestañas, Inicio, Explorar y Biblioteca. Inicio es una mezcla de todo. Explorar te permite encontrar fácilmente música nueva, como nuevos lanzamientos, así como sumergirte en estados de ánimo o géneros. La pestaña Biblioteca ofrece listas de reproducción, así como cualquier música importada que haya traído de Google Play Music y cualquier música que tenga en su dispositivo móvil. Ya sea que esté utilizando la versión web o la aplicación móvil, la música que importó de Google Play está disponible en ambos.

Los videos también tienen una gran importancia en la aplicación y en el navegador, y cuando selecciona una canción en la aplicación, a menudo podrá seleccionar si desea escuchar la canción o ver el video. También puede cambiar a la mitad, lo cual es una gran característica. Cuando se usa YouTube Music en un navegador, obviamente se trata de una experiencia basada en video como el resto de YouTube.

También te puede gustar o no la música y esto ayudará a Google a ajustar la selección de música que te recomiendan, así que si no te gusta Ed Sheeran, puedes darle el visto bueno y verás menos Ed Sheeran.

No, no lo haces. Al menos, no si está feliz de usar la versión web. Si te diriges a music.youtube.com, puedes escuchar la versión del servicio con publicidad. Si inicia sesión en la versión web, tendrá acceso a cualquier música que haya guardado en listas de reproducción y a sus propios artistas preferidos en la 'pantalla de inicio', además de acceso a la música que transfirió desde Play Music también en su navegador .

Si desea utilizar cualquiera de las funciones de transmisión del servicio a través de la aplicación para teléfonos inteligentes, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google. La aplicación ni siquiera muestra el contenido de transmisión sin iniciar sesión. Pero una vez que lo haga, podrá acceder al servicio gratuito sin necesidad de suscripción. Eso te permitirá escuchar las pistas y ver los videos, con anuncios ocasionales. Si no tiene una suscripción, tampoco podrá tener reproducción de fondo, es decir, tan pronto como apague la pantalla, la música se detendrá.

Sin embargo, hay una solución.

Hay una pequeña laguna que te permitirá reproducir la versión gratuita de YouTube Music en tu dispositivo sin tener una suscripción. Es esencialmente el mismo proceso necesario para reproducir YouTube en segundo plano, que detallamos para el iPhone aquí .

Aquí está cómo hacerlo:

Acumule recompensas y beneficios en todas sus tarjetas existentes con esta Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Octubre 2021 Este brillante sistema le ahorrará tiempo y esfuerzo cada vez que pague.

Dirígete a music.youtube.com en el navegador de tu dispositivo. Abra la configuración y seleccione el modo de escritorio. Presiona play en la música que deseas escuchar. Apagar la pantalla. Si la música se detiene, despierte a la pantalla de espera en Android y busque los controles de medios, y reproduzca. En el iPhone, deslícese hasta el centro de control y presione reproducir. La música debería comenzar a reproducirse nuevamente.

Para ser honesto, es una solución un poco larga y los teléfonos Android manejan la música de maneras ligeramente diferentes, por lo que es posible que no funcione en todos los modelos, o que deba encontrar o habilitar los controles de reproducción en su pantalla de bloqueo.

Google comenzó a cerrar Play Music en septiembre de 2020, retiró el servicio anterior y sugirió que los usuarios se cambiaran a YouTube Music. Eso ve el final de las compras de música de Google, pasando a una oferta de transmisión en su lugar. Google proporcionó un método para mover sus compras anteriores de Play Music a YouTube Music inicialmente, pero ahora Google Play Music se ha cerrado por completo, por lo que ya no puede hacerlo.

YouTube Music está disponible como un nivel gratuito con publicidad, al igual que Spotify. Pero hay una trampa para la aplicación móvil, porque no puede usarla para reproducir música en segundo plano (aunque, vea arriba). Para la mayoría de las personas, suscribirse proporcionará la mejor experiencia.

Puede perder los anuncios y obtener una escucha sin conexión con una suscripción a YouTube Premium, pero aquí hay un sistema de niveles un poco enrevesado. Puedes suscribirte solo a YouTube Music Premium o YouTube Premium. Este último cuesta más, pero también significa que puede ver cualquier video en YouTube sin anuncios y puede mantener el audio de cualquier video de YouTube en segundo plano.

Música Premium de YouTube:

Estudiante: $4.99/£4.99

Estándar: $9.99/£9.99

Familia: $14.99/$14.99

Premium de YouTube:

Estudiante: $6.99/£6.99

Estándar: $11.99/£11.99

Familia: $17.99/£17.99

Si es un usuario nuevo, hay muchas opciones de prueba: puede obtener meses gratis o también hay una prueba sin riesgo de dos semanas. Simplemente siga haciendo clic y se le ofrecerán estas pruebas.

La aplicación YouTube Music es notablemente simple en diseño y facilidad de uso. Su pantalla de inicio se adapta a sus elecciones personales de artistas, que selecciona durante su primera visita, y está claramente diseñada para que pueda encontrar listas de reproducción y videos recomendados al instante.

La principal característica única es que debido a que sus pistas se obtienen de toda la gama de contenido disponible en YouTube, hay miles de actuaciones que no puede obtener en ningún otro lugar. Y todos están disponibles para verlos como video también.

Hay controles dentro de la aplicación para ajustar la calidad de transmisión, a través de baja, normal, alta y siempre alta, y estos valores se pueden seleccionar tanto para transmisión móvil como Wi-Fi. También puede optar por reproducir videos de menor calidad en dispositivos móviles y HD solo en Wi-Fi.

Hay un modo restringido para reducir las canciones marcadas explícitamente, aunque esto no está protegido, por lo que el usuario siempre puede desactivarlo, y depende de que el artista haya marcado el contenido como explícito.

También puede descargar música para escucharla sin conexión, ya sea pistas individuales o listas de reproducción o álbumes completos. Esto significará que puede escuchar sin transmitir, ya sea para ahorrar datos o cuando esté de viaje, y hay una opción para limitar la transmisión solo a Wi-Fi.

Escrito por Max Langridge. Edición por Cam Bunton.