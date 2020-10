Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El orador más grande de Ultimate Ears hasta la fecha, Hyperboom, finalmente llegará a las costas del Reino Unido después de su lanzamiento inicial en los EE. UU. El altavoz para fiestas, que rompe el molde de los típicos dispositivos portátiles de menor escala de la compañía, tendrá un precio de £ 359.

El hecho de que sea de mayor escala, y estamos hablando de 36,4 cm de alto y 19 cm de diámetro en forma de diamante, no significa que no sea portátil. Conéctelo a la pared y déjelo jugar, o la batería incorporada significa que no necesita un enchufe, con hasta 24 horas de reproducción (tres horas si está a todo volumen), mientras que la resistencia al agua IPX4 significa que no hay miedo de usarlo en exteriores o en interiores.

Siempre nos han encantado los productos de Ultimate Ears por su capacidad para manejar audio. El Hyperboom, como su nombre indica, intensifica las cosas sobre el Megaboom 3 . El dispositivo más nuevo y más grande reúne dos woofers de 4.5 pulgadas, dos tweeters de 1 pulgada y dos radiadores pasivos para eliminar los graves, lo que, con una capacidad de 45Hz a 20kHz, significa que no faltará salida dinámica o de gama baja.

Si posee otros productos de altavoces Ultimate Ears actuales, también es posible emparejarlos en la aplicación para una experiencia de múltiples habitaciones o estéreo (Ultimate Ears llama a esto Party Up), mientras que la conexión Bluetooth dual significa que se pueden conectar dos dispositivos para que la música nunca se transmita. detener, incluso al pasar de un dispositivo a otro.

Estamos contentos de que Hyperboom finalmente haya llegado al mercado del Reino Unido. Llena un vacío en la alineación de Ultimate Ears que esperábamos ver llenado, desafiando a los gustos de Sonos Move .

Escrito por Mike Lowe.