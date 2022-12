EE Pocket-lint Awards 2022: Barra de sonido del año

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Las barras de sonido han avanzado a pasos agigantados en los últimos años, y son muchos los que eligen la comodidad de un sistema de audio compacto frente a los grandes sistemas independientes.

Es la actualización definitiva para tu televisor, y con la llegada de formatos como Dolby Atmos, que ahora se transmiten de forma mucho más eficaz a través de las barras de sonido, es una categoría por la que hay que entusiasmarse.

Los EE Pocket-lint Awards 2022 deliberaron sobre seis modelos diferentes, pero en última instancia, hay una barra de sonido que sigue causando impacto.

Barra de sonido del año: Sony HT-A7000

A veces un producto causa tal impacto que simplemente no puedes pasarlo por alto, y la Sony HT-A7000 entra en esa categoría. Fue nuestra ganadora en 2021 y su éxito continuado demuestra cómo esta barra de sonido Atmos es la elegida por muchos.

La Sony HT-A7000 es una solución de barra de sonido todo en uno grande y atrevida que ofrece un escenario de sonido amplio y alto que elevará la salida de audio de cualquier televisor al siguiente nivel, lo que la convierte en una ganadora realmente digna de esta categoría por segundo año consecutivo.

Mención especial: Samsung HW-Q990B

Puede que la Samsung HW-Q990B se haya quedado fuera del primer puesto como mejor barra de sonido, pero recibe una mención especial por ser un impresionante sistema de barra de sonido que hará las delicias de los aficionados al cine en casa al ofrecer audio basado en objetos sin necesidad de recurrir a un receptor AV y un paquete de altavoces. También consigue ofrecer la máxima inmersión con las mínimas molestias.

La calidad general del sonido es excelente, la ingeniería impresionante, y la función SpaceFit Sound permite corregir los aspectos más atroces de cualquier habitación. No es barata, y no le vendrían mal entradas HDMI adicionales, pero no encontrará una barra de sonido con un sonido más logrado.

Lo mejor del resto

En la actualidad, las barras de sonido ofrecen una gran diversidad y, para los que pueden permitirse gastar un poco más, esto es realmente cierto. La Devialet Dione ofrece un exclusivo orbe central giratorio que le confiere distinción, al tiempo que ofrece un sonido completo. El Sonos Ray es una gran opción para una barra de sonido más compacta y conectada, mientras que el Harman Kardon Citation Multibeam 1100 es un equipo completo, atractivo y con un gran sonido. Por último, pero no por ello menos importante, la Bowers & Wilkins Panorama 3 es una fantástica solución de una sola unidad que no te decepcionará: suena genial con la televisión, las películas y la música.

¿Qué son los premios Pocket-lint?

Los Premios EE Pocket-lint se conceden anualmente para celebrar lo mejor de la tecnología de los 12 meses anteriores. Para optar a los premios, el equipo de Pocket-lint debe haber revisado todos los productos, y el jurado se reúne a finales de año. A través de un proceso de preselección, el jurado de expertos puntúa los dispositivos para dar como resultado el ganador final y un segundo finalista con mención especial.

Los premios Pocket-lint se celebraron por decimonovena vez en 2022.

