Sonos Sub Mini es todo bajos a un precio más barato

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sonos ha anunciado el largamente rumoreado Sub Mini, un subwoofer más pequeño que se sitúa por debajo del Sonos Sub original en la cartera de la compañía.

El Sonos Sub Mini presenta un diseño diferente al del Sonos Sub, con una forma cilíndrica en lugar de cuadrada, aunque mantiene una sección recortada en el centro, diseñada para mover el aire y maximizar los graves.

Hay dos woofers personalizados con cancelación de fuerza a bordo, junto con un procesamiento avanzado para mejorar la acústica, y aunque no es tan potente como el Sonos Sub original, el Sub Mini sigue prometiendo una respuesta en frecuencia de hasta 25 Hz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cuenta con el ajuste Trueplay para optimizar automáticamente los graves en función de la habitación, y el volumen también se ajustará automáticamente con el altavoz o la barra de sonido emparejados. También es posible utilizar la aplicación de Sonos para ajustar el ecualizador y hay conexión Wi-Fi de 5Ghz.

Los mejores altavoces para jugadores de PC 2022: todo el sonido y la iluminación RGB que puedas necesitar Por Adrian Willings · 10 Junio 2022 Si no es un fanático de los auriculares para juegos y quiere llenar su habitación con los sonidos de los disparos, los rugidos de los motores y

El Sonos Sub Mini está diseñado para "habitaciones pequeñas o medianas" y se recomienda emparejarlo con las barras de sonido Sonos Ray o Sonos Beam, o con los altavoces más pequeños de Sonos, como los Sonos One, One SL y Symfonisk.

El Sonos Sub Mini está disponible en color blanco o negro, al igual que el Sonos Sub, aunque no se puede emparejar más de un Sonos Sub Mini, como sí se puede hacer con el Sonos Sub.

Estará disponible a partir del 6 de octubre y costará 429 libras en el Reino Unido, 429 dólares en Estados Unidos y 499 euros en Europa. En comparación, el Sonos Sub cuesta 749 libras en el Reino Unido, 749 dólares en Estados Unidos y 799 euros en Europa, por lo que el Sub Mini es bastante más barato.

Escrito por Britta O'Boyle.