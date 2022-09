Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Últimamente, Sonos ha sido objeto de muchos rumores, y parece que se están preparando varios productos. Hace años que se especula con los auriculares Sonos, y también se ha estado hablando de un Sub Mini, cuyo lanzamiento se espera en breve.

Puedes leer todo sobre los rumores que rodean a los auriculares Sonos en nuestro artículo separado, y también tenemos uno que cubre todo lo que sabemos sobre el Sonos Sub Mini.

Sin embargo, aquí nos ocupamos del próximo altavoz insignia de Sonos. Esto es todo lo que hemos oído hasta ahora.

¿Optimo 2?

¿Sonos Five (gen 3)?

Los rumores que rodean al próximo altavoz Sonos se refieren a él como Optimo 2. Se dice que es un nombre en clave, lo que sugiere que podría ser un nombre interno y que el altavoz se comercializará como algo diferente cuando llegue.

Por ejemplo, la barra de sonido Sonos Ray tenía el nombre en clave de Fury antes de que se filtrara su nombre oficial unas semanas antes de su lanzamiento. Si Optimo es el nombre en clave y no el nombre oficial, es probable que no conozcamos el nombre oficial hasta dentro de varios meses.

Eso, por supuesto, si no recibe simplemente el nombre de Sonos Five y una etiqueta de tercera generación. Aunque sospechamos que eso es poco probable, dadas las diferencias de diseño que se rumorean. Normalmente, las actualizaciones de generación son internas, por lo que cabría esperar un nombre diferente.

Los rumores también mencionan los altavoces Optimal 1 y Optimal SL, lo que refuerza la idea de que el Optimo 2 -o el nombre final- podría formar parte de una nueva gama de altavoces de la empresa, como lo eran los altavoces Sonos Play antes de que se abandonara el nombre Play en favor de Sonos One y Sonos Five.

¿En algún momento de 2023?

£500/$500+

No esperamos ver el próximo altavoz Sonos hasta algún momento de 2023, probablemente la primera mitad. La empresa se comprometió a lanzar dos productos al año hace un tiempo y suele hacer anuncios entre marzo y mayo, seguidos de septiembre cada año, más o menos.

Dado que Sonos ha lanzado la barra de sonido Ray en mayo de 2022, junto con nuevos colores del Sonos Roam y el Sonos Voice Control, y que se rumorea que el Sub Mini se lanzará antes de finales de 2022, sería sorprendente ver un nuevo altavoz insignia también este año.

Por lo tanto, apostaríamos por principios de 2023 -posiblemente en mayo de 2023 o antes- para el próximo altavoz de Sonos, pero por ahora solo estamos haciendo conjeturas basadas en ciclos de lanzamiento anteriores.

Según los rumores, el Sonos Optimo 2 se posiciona como el "altavoz con mejor sonido que Sonos ha producido nunca", así que en lo que respecta al precio, no esperes que sea barato.

Suponiendo que sustituya al Sonos Five o se sitúe por encima de él, el Sonos Optimo 2 costará probablemente más de 500 libras en el Reino Unido y 500 dólares en Estados Unidos.

Carcasa de doble ángulo

Colores blanco y negro

Hay bastante información sobre el diseño del altavoz Sonos Optimo gracias a una filtración de The Verge, que ha publicado una imagen de trabajo en curso y ha ofrecido algunos detalles sobre lo que podemos esperar.

Al parecer, el altavoz Sonos Optimo tendrá una "carcasa de doble ángulo". A juzgar por la imagen, parece un Sonos Five al revés con una sección adicional. La imagen también muestra dónde estaría la etiqueta de Sonos -que es donde se encuentra en el Sonos Five- aunque no muestra los controles.

Es de esperar que los controles táctiles capacitivos estén en algún lugar de la parte superior, probablemente en la sección frontal de la carcasa de doble ángulo, y que los puertos estén en la parte trasera. También esperamos ver opciones de color blanco y negro, como es habitual en los productos Sonos, con la única excepción del Sonos Roam y el Sonos One, este último con colores de edición limitada en un momento dado.

También es probable que la carcasa sea de policarbonato, ya que éste ha sido el principal material elegido para la mayoría de los altavoces más recientes de Sonos, incluidas las barras de sonido Sonos Ray, Beam 2 y Arc, así como el ya antiguo Sonos Five. También se espera que el Sonos Optimo sea un altavoz grande, parecido al tamaño del Sonos Five.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque este diseño es genial y supondría un gran cambio con respecto a los altavoces actuales de Sonos, Sonos suele pasar por varios prototipos de diseño antes de decidirse por el diseño final. Por lo tanto, es posible que el diseño del Optimo sea diferente al que se ve en la imagen 3D creada por The Verge.

El doble de RAM que el Sonos Five

Línea de entrada USB-C

Audio Dolby Atmos

Micros incorporados

Como se ha mencionado, se rumorea que el altavoz Sonos Optimo 2 será el que mejor suene de la compañía hasta la fecha. Es una afirmación bastante grande si tenemos en cuenta que el Sonos Five es excelente.

Según The Verge, el altavoz Optimo 2 tendrá "un arsenal de transductores, incluidos varios que disparan en diferentes direcciones desde debajo de la carcasa entre la rejilla del altavoz frontal y la placa posterior". El informe también afirma que uno de los transductores parece disparar hacia arriba, lo que permite el audio Dolby Atmos.

Sin embargo, aún no se sabe exactamente qué ofrecerá la arquitectura de sonido interna.

También se dice que el altavoz Optimo 2 tendrá el doble de RAM que el Sonos Five y ocho veces más memoria flash que cualquier otro altavoz Sonos anterior, lo que le permitirá realizar muchas actualizaciones de software en el futuro. Se dice que otras características de hardware incluyen posiblemente un puerto de entrada de línea USB-C -el Sonos Five ofrece una entrada de línea de 3,5 mm- y también se informa de micrófonos integrados.

Trueplay, ecualizador ajustable

Compatibilidad con más de 100 servicios de streaming de música

Apple AirPlay 2

Control por voz de Sonos, Google Assistant, Amazon Alexa

Bluetooth

El altavoz Sonos Optimo ofrecerá sin duda todas las características que esperamos de los dispositivos Sonos. Entre ellas, la sintonización Trueplay, la posibilidad de ajustar la configuración del ecualizador, Apple AirPlay 2, la compatibilidad con más de 100 servicios de música y la posibilidad de agrupar los altavoces Sonos sin problemas, o utilizar cada altavoz de forma independiente.

Como se rumorea que el altavoz Optimo tiene micrófonos incorporados y es compatible con el control de voz de Sonos según los rumores, también esperaríamos ver compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant. Es posible que el altavoz Optimo también ofrezca una sintonización automática de Trueplay como el Sonos Roam, en lugar de tener que realizarla manualmente, aunque eso no está claro todavía.

Otras características que se mencionan en los rumores son no solo la reproducción de música a través de Wi-Fi, como el resto de la cartera de Sonos, sino también el audio Bluetooth. Por el momento, los únicos altavoces Sonos que ofrecen reproducción de música por Bluetooth son las opciones portátiles -Move y Roam-, por lo que sería una característica bastante importante para la compañía introducirla en un altavoz no portátil.

Puedes leer nuestro artículo de consejos y trucos de Sonos para conocer todas las demás funciones que esperamos que aparezcan en el Sonos Optimo.

Esto es todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el altavoz Sonos Optimo.

The Verge ha publicado un informe exclusivo en el que se detalla lo que podemos esperar del próximo altavoz insignia de Sonos, cuyo nombre en clave es Optimo 2.

Escrito por Britta O'Boyle.