(Pocket-lint) - Sonos suele anunciar un par de productos cada año y, a pesar de que la empresa ha revelado la barra de sonido Ray a principios de 2022, junto con nuevos colores del altavoz portátil Roam y el Roam SL, se esperan más cosas antes de que acabe el año.

Hace tiempo que se rumorea que la empresa está trabajando en unos auriculares y, más recientemente, se ha especulado con un nuevo altavoz de mayor tamaño, pero también se habla de un subwoofer Sonos más pequeño y asequible, bautizado como Sonos Sub Mini.

Esto es todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Sonos Sub Mini.

Se espera antes de finales de 2022

Según los rumores, se espera que el Sonos Sub Mini salga a la venta antes de finales de 2022, y normalmente la compañía anuncia nuevos productos en septiembre, en torno a la feria tecnológica IFA.

El Sub Mini pasó por la FCC en junio, lo que sugería que su lanzamiento era inminente, pero luego, el 10 de agosto de 2022, durante la llamada de ganancias de la compañía, el CEO Patrick Spence sugirió que el producto se había retrasado.

A continuación, la portavoz Erin Pategas confirmó que Sonos había "decidido retrasar el lanzamiento de un producto previsto para el cuarto trimestre de 22 al primer trimestre de 23".

No se confirmó de qué producto se trataba, aunque se presume que es el Sonos Sub Mini. Por el momento, no hay ninguna noticia oficial sobre cuándo podríamos ver el Sub Mini, aunque seguimos teniendo la esperanza de que aparezca antes de que acabe el año.

Más pequeño

Diseño cilíndrico

Orificio en forma de píldora

Posibles opciones de color blanco y negro

Ha habido varios rumores en torno al diseño del Sonos Sub Mini, lo que nos da una buena idea de lo que podemos esperar.

Los primeros rumores incluían la aparición del Sub Mini en la aplicación de Sonos con la descripción de un "subwoofer cilíndrico más pequeño" en comparación con el Sub más grande y cuadrado.

The Verge ha revelado un render 3D basado en una imagen del producto real, que muestra el subwoofer cilíndrico con un corte vertical alargado en forma de píldora en el centro del dispositivo. No vamos a mentir, se parece un poco al Sonos Move con un agujero en el centro.

Es de esperar que el Sonos Sub Mini se ofrezca en las opciones de color blanco y negro, como otros dispositivos Sonos.

Hardware menos potente que el Sonos Sub

Sintonización Trueplay

Ecualización automática

No ha habido muchos rumores en torno a las características o especificaciones internas del Sonos Sub Mini, aunque se espera que sea un ligero descenso con respecto al Sonos Sub (3ª generación).

Se supone que el Sub Mini tendrá una disposición interna similar a la del Sub, pero con un hardware más compacto y menos potente.

El actual Sonos Sub ofrece amplificadores digitales de clase D, puertos acústicos duales y una respuesta en frecuencia de hasta 25 Hz. Tiene una CPU de cuatro núcleos a 1,4 GHz, 4 GB de memoria y un puerto Ethernet.

En cuanto a las funciones, dispone de la sintonización TruePlay -que también esperamos en el Sub Mini- y los ajustes de audio se ecualizan automáticamente para equilibrar el Sub y los altavoces o componentes Sonos emparejados, algo que también esperamos del Sub Mini.

Menos de 500 libras/$500

Por ahora, no hay rumores sobre el precio del Sonos Sub Mini, aunque se espera que sea más barato que el actual Sonos Sub, que cuesta 749 dólares en Estados Unidos y 749 libras en el Reino Unido.

La barra de sonido Sonos Ray, más barata, cuesta 279 dólares en Estados Unidos y 279 libras en el Reino Unido, en comparación con el Sonos Beam, que cuesta 449 dólares y el Sonos Arc, que cuesta 899 dólares.

Por tanto, podría ser que el Sonos Sub Mini también llegara por debajo de los 300 dólares, pero por ahora no lo sabemos. Sin embargo, es de esperar que esté por debajo de los 500 dólares.

Sonos anunció sus resultados del tercer trimestre el 10 de agosto de 2022 y, al mismo tiempo, confirmó que ha retrasado el lanzamiento de un producto, que se cree que es el Sub Mini.

Redditors y Janko Roettgers, de Protocol, descubrieron que la presentación del Sonos Sub Mini en la FCC estaba en vivo y muestra claramente que tendrá un diseño cilíndrico.

Según The Verge, Sonos está a punto de lanzar un "subwoofer más pequeño y menos costoso" que puede emparejarse de forma inalámbrica con el Sonos Ray, así como con el Sonos Beam y el Arc.

El sitio también ha publicado un "avance del diseño general del Sub Mini", señalando que se trata de un renderizado en 3D basado en una imagen del futuro producto real.

Un usuario de Redditor se percató de la existencia de un "Sub Mini" en la aplicación móvil de Sonos, lo que llevó a pensar que Sonos podría anunciar un subwoofer en miniatura.

Sonos incluso describió el Sub Mini como un "subwoofer cilíndrico más pequeño" en comparación con el Sub más grande y cuadrado.

