El Sonos Sub Mini parece haberse retrasado

(Pocket-lint) - Sonos anunció sus ganancias del tercer trimestre el 10 de agosto de 2022 y, al mismo tiempo, confirmó que ha retrasado el lanzamiento de un producto, que se cree que es el Sub Mini.

El Sub Mini apareció en la FCC en junio de 2022 y, según el ciclo normal de lanzamientos de Sonos, esto habría significado un lanzamiento bastante rápido. Sonos suele lanzar nuevos productos en torno a la feria IFA, que tiene lugar a principios de septiembre, por lo que en un principio habríamos esperado que apareciera.

En cambio, parece que podríamos esperar unos meses más, aunque todavía podría ser antes de finales de 2022.

El consejero delegado de Sonos, Patrick Spence, dijo en la llamada de resultados: "Siempre tenemos en cuenta el tipo de producto que es y el calendario".

Y añadió: "Seguimos comprometidos con el lanzamiento de dos nuevos productos cada año".

Aunque la empresa no confirmó qué producto estaba retrasando, la portavoz Erin Pategas confirmó a The Verge: "Puedo confirmar que hemos decidido retrasar el lanzamiento de un producto previsto del cuarto trimestre del 22 al primer trimestre del 23".

Eso sugeriría que el producto en cuestión llegaría en algún momento entre octubre y diciembre. Un Sonos Sub más barato sería definitivamente bienvenido por muchos, dado que el actual Sonos Sub es un complemento bastante caro, con un precio de 749 libras esterlinas. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado.

Escrito por Britta O'Boyle.