Cómo configurar y utilizar el Control por voz de Sonos en los altavoces

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sonos anunció su propio asistente de voz en mayo de 2022, llamado Sonos Voice Control. El asistente de voz está diseñado para ofrecer a los usuarios otra forma fácil de controlar sus altavoces Sonos, en lugar de sólo la aplicación Sonos y también ofrece funciones específicas.

Aunque el asistente Sonos Voice Control no podrá apagar tus luces inteligentes o subir tu termostato inteligente, sí podrá hacer cosas como agrupar tus altavoces Sonos.

Puede leer todo lo que necesita saber sobre Sonos Voice Control en nuestro artículo separado, incluidos los lugares en los que está disponible, los altavoces en los que funciona y algunos ejemplos de lo que puede preguntar, pero aquí nos centramos en cómo configurar Sonos Voice Control y cómo utilizarlo en los altavoces Sonos.

Configurar el Control por voz de Sonos es muy fácil. Siga los pasos siguientes para configurar Sonos Voice Control en sus altavoces Sonos compatibles. Necesitará tener al menos un altavoz con micrófono incorporado, como el Sonos One o el Sonos Roam.

También vale la pena señalar que el Sonos Voice Control sólo está disponible oficialmente en los Estados Unidos por el momento, aunque las cuentas del Reino Unido deberían tener acceso, sólo que podría no ser impecable, ya que actualmente se centra en el inglés de los Estados Unidos.

Abre la aplicación Sonos Pulse en la pestaña Ajustes Pulse en Añadir un asistente de voz en la parte superior Alternativamente, pulse en "Servicios y voz" y seleccione "Añadir un asistente de voz". Elija Sonos Voice Control entre las opciones Pulse en "Comenzar". Acepte las condiciones de uso y pulse en continuar Elija el altavoz al que desee añadir Sonos Voice Control Actualice el altavoz si es necesario Pulse en 'Continuar Pruébelo o sáltese Pulse en 'Hecho' o pulse en 'Añadir a otra habitación' para añadir a más altavoces Sonos compatibles

El Sonos Voice Control procesa todo localmente en el propio altavoz, por lo que la privacidad es primordial.

Una vez que haya añadido Sonos Voice Control a sus altavoces inteligentes Sonos, todo lo que tiene que hacer es decir "Hey Sonos", seguido de su solicitud. El altavoz hará un ruido para reconocer que te ha escuchado. También puede realizar solicitudes similares rápidamente después sin tener que volver a decir "Oye Sonos".

También vale la pena recordar que el Control de voz de Sonos puede controlar otros altavoces del sistema Sonos a través de un altavoz inteligente. Por ejemplo, puede pedirle a Sonos Voice Control en el Sonos One de la cocina que reproduzca a George Ezra en el Sonos Five de la sala de estar. Ten en cuenta que, aunque puedes utilizar Sonos Voice Control junto con Amazon Alexa, no puedes utilizarlo junto con Google Assistant.

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer con Sonos Voice Control:

Oye Sonos, ¿qué está sonando?

Oye Sonos, sube el volumen

Oye Sonos, baja el volumen

Oye Sonos, sube el volumen en el dormitorio

Oye Sonos, agrupa la sala de estar y el dormitorio

Oye Sonos, activa la mejora de voz en la sala de TV

Oye Sonos, ¿cuál es mi nivel de batería?

Oye Sonos, reproduce Cocktail Hour on the Move

Oye Sonos, reproduce algo que me guste

Oye Sonos, reproduce la radio de Apple Music 1

Oye Sonos, salta

Oye Sonos, más fuerte... más fuerte

Hey Sonos, avance rápido

Oye Sonos, toca un poco más bajo

Oye Sonos, reproduce aquí en su lugar

Hey Sonos, enciende el televisor

Hey Sonos, sube el volumen sólo en el dormitorio

Hey Sonos, reproduce Ed Sheeran en voz muy baja

Hey Sonos, deja de tocar en la cocina y empieza a tocar en la sala de estar

Hey Sonos, ¿qué puedes hacer?

Escrito por Britta O'Boyle.