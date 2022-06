Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El próximo subwoofer Sonos Sub Mini ha pasado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Dada la gran cantidad de filtraciones del dispositivo, junto con esta prueba reciente, es justo decir que Sonos podría estar preparando el lanzamiento del dispositivo en breve, aunque todavía no está confirmado.

Tal y como han detectado los Redditors y Janko Roettgers de Protocol, la presentación del subwoofer ante la FCC ya está disponible y muestra claramente que el Sub Mini tendrá un diseño cilíndrico. Esto concuerda con los renders 3D del diseño general del Sub Mini que se habían filtrado anteriormente. El Sub Mini es un pequeño subwoofer con un corte vertical alargado en forma de píldora en el centro del dispositivo (el Sub normal tiene un corte rectangular). Se supone que el Sub Mini tendrá una disposición interna similar a la del Sub, pero con un hardware más compacto y menos potente.

Todavía no se conocen detalles sobre la fecha de lanzamiento del nuevo subwoofer ni su precio.

Hay que tener en cuenta que Sonos anunció recientemente una barra de sonido asequible: el Sonos Ray, de 279 dólares. Pero lo que la compañía de audio aún no ha anunciado es un subwoofer económico. El único subwoofer que Sonos vende actualmente es el Sub, de 749 dólares. Pero, según los informes, Sonos está desarrollando una barra de sonido barata, y esta nueva presentación de la FCC parece corroborar esas filtraciones.

Sonos ha realizado varios lanzamientos de hardware este año: la segunda generación de Sonos Beam, Roam SL, Ray, nuevos colores de Roam y Sonos Voice Control.

¿Quizás el Sub Mini sea el siguiente? Si se lanza, se espera que el Sub Mini se empareje de forma inalámbrica con el Sonos Ray, Beam y Arc.

Escrito por Maggie Tillman.