(Pocket-lint) - El Sub Mini se ha filtrado de nuevo.

Sonos anunció recientemente una barra de sonido asequible, la Sonos Ray de 279 dólares. Pero lo que la compañía de audio no anunció con ella es un subwoofer económico. El único subwoofer que Sonos vende actualmente es el Sub, de 749 dólares. Sin embargo, según un nuevo informe, aunque Sonos no desveló un subwoofer barato junto a su barra de sonido barata, sí que tiene uno en preparación.

SegúnThe Verge, Sonos está a punto de lanzar un "subwoofer más pequeño y menos costoso" que puede emparejarse de forma inalámbrica con el Sonos Ray, así como con el Sonos Beam y el Arc. Este dispositivo se ha rumoreado durante meses, desde que aparecieron detalles sobre él en la aplicación móvil de Sonos. En ese momento, se reveló que se llamaba Sub Mini, y ahora The Verge corrobora esa información.

El sitio de noticias también comparte un "avance del diseño general del Sub Mini", señalando que se trata de un renderizado en 3D basado en una imagen del futuro producto real.

El Sub Mini es un pequeño subwoofer cilíndrico con un corte vertical alargado en forma de píldora en el centro del dispositivo (el Sub normal tiene un corte rectangular). Se supone que el Sub Mini tendrá una disposición interna similar a la del Sub, pero con un hardware más compacto y menos potente. No se han revelado detalles sobre los componentes ni sobre las especificaciones, el tamaño, la fecha de lanzamiento y el precio del dispositivo. Así pues, la principal conclusión es que Sonos está trabajando en un subwoofer más barato para el Ray, llamado Sub Mini, y se ha filtrado su diseño.

Hay que tener en cuenta que Sonos ha realizado cinco lanzamientos este año: la segunda generación de Sonos Beam (que debutó el pasado otoño), Sonos Roam SL, Sonos Ray, nuevos colores de Roam y Sonos Voice Control.

Escrito por Maggie Tillman.