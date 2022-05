Oye Sonos, olvídate de Google y Alexa y sube el volumen

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos ha anunciado Sonos Voice Control, un asistente dedicado que ofrecerá a los usuarios un mayor control de sus altavoces Sonos utilizando su voz que Google Assistant o Amazon Alexa.

El asistente de voz de Sonos estará disponible en todos los altavoces Sonos que tengan micrófono, lo que incluye el Sonos One, el Sonos Roam, el Sonos Move, el Sonos Beam (Gen 1 y Gen 2) y el Sonos Arc. Sin embargo, también podrás utilizar uno de estos altavoces para controlar otros altavoces Sonos.

Respondiendo a las palabras de despertador "Hey Sonos", Sonos Voice Control permitirá a los usuarios utilizar su voz para ejercer una serie de funciones, desde el control básico del volumen y el control de la reproducción de música, hasta funciones más específicas como activar la mejora de la voz en la barra de sonido Sonos o agrupar los altavoces Sonos.

A diferencia de Amazon Alexa y Google Assistant, el asistente Sonos Voice Control funciona localmente en el propio altavoz y Sonos ha dicho que no se envía ninguna transcripción a la nube para que las conversaciones sigan siendo privadas. Esto también significa que el asistente Sonos Voice Control puede utilizarse en el Sonos Roam y el Sonos Move para controlar los altavoces incluso cuando están en modo Bluetooth, ya que no se requiere una conexión a Internet.

No podrás utilizar el asistente Sonos Voice Control para controlar los dispositivos smarthome, como puedes hacer con Google Assistant y Amazon Alexa y no podrás empezar a añadir a una lista de la compra o saber qué tiempo hace, no está diseñado para competir con Alexa o Assistant. El asistente Sonos Voice Control también funcionará únicamente junto a Amazon Alexa. No podrás tenerlo trabajando junto a Google Assistant.

El asistente Sonos Voice Control se lanzará en Estados Unidos el 1 de junio, seguido por Francia más adelante en 2022. Su voz la pone Giancarlo Esposito. Todavía no se ha revelado una fecha de lanzamiento para el Reino Unido. Cuando esté disponible, será una actualización de software over-the-air y tendrás que añadirlo a tus altavoces compatibles para empezar.

Escrito por Britta O'Boyle.