(Pocket-lint) - Parece que Sonos podría estar planeando presentar un hermano pequeño más asequible a su Sub de tercera generación.

Un Redditor notó recientemente menciones de un "Sub Mini" en la aplicación móvil de Sonos, lo que lleva a uno a creer que Sonos podría anunciar un subwoofer en miniatura pronto. Sonos incluso describió el Sub Mini como un "subwoofer cilíndrico más pequeño" en comparación con el Sub más grande y cuadrado.

Tenga en cuenta que el Sonos Sub se vende actualmente por $ 750 en los EE. UU. En nuestra revisión del subwoofer , dijimos que suena muy bien y ofrece muchos graves.

El Sub es para aquellos que están felices de subir los niveles y quieren cantidades de ruido que hacen temblar los dientes. No es para todos, ni es necesario para todos, pero el Sub es sin duda un altavoz que tiene que ver con el sonido, y es una excelente adición al sistema Sonos si puede pagarlo.

Presumiblemente, el Sub Mini será mucho más barato que el Sub. Pero es probable que aún cueste una suma considerable, dado que Sonos es una marca de altavoces premium.

