Cómo desactivar los controles táctiles en los altavoces Sonos

(Pocket-lint) - Muchos de los últimos altavoces de Sonos ofrecen controles táctiles capacitivos, lo que le permite ajustar físicamente el volumen, omitir pistas y pausar o reproducir pistas, en lugar de tener que usar la aplicación Sonos.

Los controles táctiles son excelentes para la conveniencia, pero para aquellos que tienen niños más pequeños o cualquier mascota a la que le guste caminar sobre los aparadores, los estamos mirando gatos, los controles táctiles pueden ser más un obstáculo que una ayuda a veces.

Para aquellos que encuentran que su música es interrumpida por el niño pequeño que piensa que los controles de los parlantes son más divertidos que cualquier juguete, o el gato que los usa como un columpio, lo tenemos cubierto.

A continuación se explica cómo desactivar los controles táctiles en Sonos One , Sonos Five, Sonos Arc, Sonos Beam y Sonos Move .

Siga estos pasos para apagar los controles táctiles de los altavoces Sonos One, Sonos Five, Sonos Arc , Sonos Beam, Sonos One SL y Sonos Move.

Abre la aplicación Sonos Toque el engranaje de configuración en la esquina inferior derecha Toque en Sistema Toque la habitación con el altavoz Sonos para el que desea desactivar los controles táctiles. Desplácese hacia abajo hasta que vea la sección Hardware Desactivar controles táctiles Repita para cada altavoz

Eso es. Los controles táctiles de los altavoces para los que sigue los pasos anteriores se desactivarán, por lo que deberá usar la aplicación Sonos para controlarlos, o usar el Asistente de Google o Alexa , si los tiene configurados.

